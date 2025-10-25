Под землей оказалось почти 500 человек: РФ ударила по шахте на Днепропетровщине

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Удары пришлись по шахте ДТЭК. Это подтвердили в компании.
На момент атаки под землей было 496 работников шахты.
"Россия снова атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области. Во время атаки под землей находилось 496 сотрудника шахты. Всех вывели на поверхность. Никто из коллег не пострадал", - говорится в сообщении.видео дня
В ДТЭК отметили, что только за последние два месяца враг совершил уже семь массированных атак на угольные предприятия компании.
Тактика ударов РФ по энергетике - мнение эксперта
Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду оценил риски для украинской энергосистемы этой осенью и зимой. Он отметил, что Россия изменила тактику атак, теперь сосредотачиваясь не только на крупных электростанциях, но и на локальных энергетических объектах в приграничных и прифронтовых регионах.
Под постоянными ударами оказались Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области, что создает дополнительные риски для стабильности электроснабжения.
Удары по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, днем в пятницу, 24 октября, в Одесской области прогремели взрывы. Область впервые атаковали российские КАБы. Они были направлены на гражданскую инфраструктуру.
24 октября около 11:00 в Харькове также раздавались взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что страна-агрессор Россия атаковала Индустриальный район города двумя КАБами.
Кроме того, в ночь на 24 октября в Херсоне один Шахед попал в многоэтажку. В Кировоградской области пострадал объект инфраструктуры.
Читайте также:
- Авиация уже готова: РФ готовится к массированному обстрелу в ближайшее время
- Россияне прицельно бьют по домам: появились жуткие кадры обстрела Херсона
- Россия выпустила около 770 баллистических ракет: Зеленский резко высказался об обстрелах
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред