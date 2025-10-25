Под землей оказалось почти 500 человек: РФ ударила по шахте на Днепропетровщине

Это уже седьмая атака за два месяца на угольные предприятия ДТЭК.

https://glavred.info/war/pod-zemley-okazalos-pochti-500-chelovek-rf-udarila-po-shahte-na-dnepropetrovshchine-10709543.html Ссылка скопирована

РФ ударила по шахте ДТЭК на Днепропетровщине / Коллаж: Главред, фото: ДТЭК, ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Удары пришлись по шахте ДТЭК. Это подтвердили в компании.

На момент атаки под землей было 496 работников шахты.

"Россия снова атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области. Во время атаки под землей находилось 496 сотрудника шахты. Всех вывели на поверхность. Никто из коллег не пострадал", - говорится в сообщении. видео дня

В ДТЭК отметили, что только за последние два месяца враг совершил уже семь массированных атак на угольные предприятия компании.

Тактика ударов РФ по энергетике - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду оценил риски для украинской энергосистемы этой осенью и зимой. Он отметил, что Россия изменила тактику атак, теперь сосредотачиваясь не только на крупных электростанциях, но и на локальных энергетических объектах в приграничных и прифронтовых регионах.

Под постоянными ударами оказались Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области, что создает дополнительные риски для стабильности электроснабжения.

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, днем в пятницу, 24 октября, в Одесской области прогремели взрывы. Область впервые атаковали российские КАБы. Они были направлены на гражданскую инфраструктуру.

24 октября около 11:00 в Харькове также раздавались взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что страна-агрессор Россия атаковала Индустриальный район города двумя КАБами.

Кроме того, в ночь на 24 октября в Херсоне один Шахед попал в многоэтажку. В Кировоградской области пострадал объект инфраструктуры.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред