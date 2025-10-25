Россия выпустила около 770 баллистических ракет: Зеленский резко высказался об обстрелах

Что известно:
- С начала года россияне выпустили около 770 баллистических ракет
- Россияне ударили баллистикой по Киеву
- В результате атаки на Киев есть погибшие и пострадавшие
Российские оккупанты постоянно атакуют Украину ракетами и дронами. С начала года враг выпустил около 770 баллистических ракет и более 50 "Кинжалов". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Этой ночью россияне запустили десятки дронов и девять баллистических ракет, направив их на столицу.
"Известно, что, к сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей пострадали. И почти каждая атака против наших людей - это комбинированные удары с баллистикой... Именно из-за таких атак мы уделяем особое внимание системам Patriot, чтобы иметь возможность защитить наши города от этого ужаса. Очень важно, чтобы партнеры, которые имеют возможность, реализовали то, о чем мы говорили в последние дни", - отметил президент.
Он добавил, что Украина планирует продолжать сотрудничество с партнерами, которые могут помочь в защите украинцев.
"Америка, Европа, страны G7 могут помочь сделать так, чтобы такие удары больше не угрожали жизни. На российскую баллистику нужен ответ сильных государств в реальном сотрудничестве для защиты жизни", - подчеркнул Зеленский.
Обстрел Киева 25 октября
В ночь на 25 октября россияне атаковали Украину. Впоследствии появились первые детали о последствиях баллистической атаки на Киев. В результате атаки есть выбитые окна, изуродованные машины, воронка во дворе жилого дома. Также пострадал детский сад в Днепровском районе. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о крупных пожарах в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах.
Впоследствии появились жуткие кадры ударов по Киеву. Уже известно по меньшей мере о двух погибших людях в результате атаки. Взрывы в столице раздавались друг с другом.
Удары по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, днем в пятницу, 24 октября, в Одесской области прогремели взрывы. Область впервые атаковали российские КАБы. Они были направлены на гражданскую инфраструктуру.
24 октября около 11:00 в Харькове также раздавались взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что страна-агрессор Россия атаковала Индустриальный район города двумя КАБами.
Кроме того, в ночь на 24 октября в Херсоне один Шахед попал в многоэтажку. В Кировоградской области пострадал объект инфраструктуры.
