Россия выпустила около 770 баллистических ракет: Зеленский резко высказался об обстрелах

Зеленский призывает партнеров помочь защитить украинцев от вражеских атак.

Россияне ударили по Киеву баллистикой

Что известно:

С начала года россияне выпустили около 770 баллистических ракет

Россияне ударили баллистикой по Киеву

В результате атаки на Киев есть погибшие и пострадавшие

Российские оккупанты постоянно атакуют Украину ракетами и дронами. С начала года враг выпустил около 770 баллистических ракет и более 50 "Кинжалов". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Этой ночью россияне запустили десятки дронов и девять баллистических ракет, направив их на столицу.

"Известно, что, к сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей пострадали. И почти каждая атака против наших людей - это комбинированные удары с баллистикой... Именно из-за таких атак мы уделяем особое внимание системам Patriot, чтобы иметь возможность защитить наши города от этого ужаса. Очень важно, чтобы партнеры, которые имеют возможность, реализовали то, о чем мы говорили в последние дни", - отметил президент.

Он добавил, что Украина планирует продолжать сотрудничество с партнерами, которые могут помочь в защите украинцев.

"Америка, Европа, страны G7 могут помочь сделать так, чтобы такие удары больше не угрожали жизни. На российскую баллистику нужен ответ сильных государств в реальном сотрудничестве для защиты жизни", - подчеркнул Зеленский.

Обстрел Киева 25 октября

В ночь на 25 октября россияне атаковали Украину. Впоследствии появились первые детали о последствиях баллистической атаки на Киев. В результате атаки есть выбитые окна, изуродованные машины, воронка во дворе жилого дома. Также пострадал детский сад в Днепровском районе. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о крупных пожарах в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах.

Впоследствии появились жуткие кадры ударов по Киеву. Уже известно по меньшей мере о двух погибших людях в результате атаки. Взрывы в столице раздавались друг с другом.

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, днем в пятницу, 24 октября, в Одесской области прогремели взрывы. Область впервые атаковали российские КАБы. Они были направлены на гражданскую инфраструктуру.

24 октября около 11:00 в Харькове также раздавались взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что страна-агрессор Россия атаковала Индустриальный район города двумя КАБами.

Кроме того, в ночь на 24 октября в Херсоне один Шахед попал в многоэтажку. В Кировоградской области пострадал объект инфраструктуры.

