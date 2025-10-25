'Открыли другое направление': известно, где оккупанты применяют новую тактику

Известно, что противник постоянно пытается подойти к поселку Степногорск.

Штурмовые действия оккупантов на фронте / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Оккупанты используют тактику полного уничтожения позиций и зданий

Россияне пытаются проводить штурмовые действия на Запорожском направлении

Также активно враг применяет тактику инфильтрации

Сейчас тактика оккупантов на фронте - это огневое воздействие и полное уничтожение позиций и зданий, которые есть в населенных пунктах. Только после этого штурмовые группы РФ пытаются зайти на позиции. Об этом рассказал полковник, представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире Еспресо.

"Я вам скажу, что линия боевого соприкосновения, линия фронта - это, в принципе, явление динамическое, которое меняется довольно часто, но такой частой смены на Запорожском направлении у нас нет. На трех запорожских направлениях, вернее, в частности, за два отвечают Силы обороны Юга - это Ореховское и Гуляйпольское фактически изменений за последнее время мы как каких-то существенных не видим", - сказал он. видео дня

По его словам, сейчас россияне пытаются проводить штурмовые действия.

"Например, вчера был ожесточенный бой на Ореховском направлении, стрелковый бой. Противник постоянно пытается подойти к поселку Степногорск. Он как раз действует по берегу бывшего Каховского водохранилища, там где такие населенные пункты как Каменское, Плавни, Приморское. Он пытается пройти там и дальше двигаться в сторону Степногорска. Кроме того, возле населенного пункта Степное - это с другой стороны, это с востока от Степногорска", - подчеркнул спикер.

Он подчеркнул, что россияне открыли другое направление и пытаются проводить штурмовые действия, захватывать украинские позиции, продвигаться дальше.

"Сейчас тактика - это огневое воздействие и полное уничтожение позиций и тех зданий, которые есть в тех или иных населенных пунктах. И только после этого их штурмовые группы пытаются зайти на эти позиции. Но мы их уничтожаем, мы знаем эту тактику. Кроме того, возле Степногорска довольно активно враг применяет тактику инфильтрации, то есть тайное скрытое проникновение нам в тыл. Но и здесь действуют наши группы, которые проводят поисково-ударные действия и уничтожают эти группы, которые стремятся просочиться нам за спину", - подытожил Волошин.

Где на фронте россияне могут продвигаться

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак сказал, что российские войска могут подойти ближе к Запорожью.

Он также добавил, что еще год назад бои в Днепропетровской области и захват ее частей казались чем-то невероятным, но теперь это факт.

По его словам, пока непонятно, как российская армия поведет себя в Днепропетровской области: либо они пойдут в направлении Запорожья, либо они будут идти в направлении Павлограда.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что ситуация на фронте очень сложная. До конца года может решиться судьба Покровска и Мирнограда.

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" рассказали, что в селе Торское, что на Лиманском направлении, украинские военные провели зачистку от российских сил и вывесили сине-желтый флаг во дворе разрушенной местной школы.

Начальник Управления штурмовых подразделений Валентин Манько говорил, что штурмовики ВСУ зашли в Покровск Донецкой области и проводят в городе зачистки.

Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

