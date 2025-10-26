Укр
Читать на украинском
Блэкаут в шести регионах России: эксперт оценил сценарий для Украины

Андрей Ганчук
26 октября 2025, 12:33
Устроить отключения света в Москве намного сложнее, чем в Белгороде, Брянске и Курске вместе взятых, отметил Иван Ступак.
Путин, Кремль
Для отключения света в Москве, вероятно, понадобится десяток дронов - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Главное:

  • Украина способна устроить блэкаут в приграничных регионах
  • Блэкаут в Москве устроить гораздо сложнее
  • Главная задача – выбить предприятия российской "оборонки"

Блэкаут в Белгороде, Брянске, Курске, Волгограде и Краснодарском крае вполне возможен. А вот устроить отключения света в Москве будет гораздо сложнее. Главная задача – сделать так, чтобы не работали российские оборонные предприятия. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак.

"Они ближе к нам, потому устроить им блэкаут можно"

В интервью Главреду он рассказал, что Украина способна устроить блэкаут в приграничных российских регионах. Но главное – остановить работу предприятий оборонного комплекса агрессора России.

"Вероятность блэкаута в Белгороде, Брянске, Курске, Ростове, Волгограде и Краснодарском крае есть. Они ближе к нам, потому устроить им блэкаут можно. Однако перед нами не стоит задача отправить в блэкаут жителей Курска и Белгорода, потому что на фронт это никак не повлияет. Наша задача – сделать так, чтобы не работали предприятия российской "оборонки". Если говорить о классике работы спецслужб, то считается, что обесточивание крупного металлургического предприятия – это серьезный диверсионный акт, поскольку приведет к существенным убыткам противника. Ведь если нет электричества, не работает предприятие, не производит продукцию, не продает ее, а это убытки. Поэтому для Украины намного важнее обесточить российские предприятия оборонного комплекса. Если россияне посидят без света и тепла, это будет сопутствующий эффект, но главное – удар по производству пороха, топлива, оружия, химических веществ, необходимых для военной промышленности, и т.д. И усилия Украины сосредоточены, прежде всего, на этом, и это правильно. А блэкаут в Белгороде нам особо не интересен", - объяснил Ступак.

Что нужно для блэкаута в Москве

По его мнению, москвичам будет безразлично, если жители приграничных областей останутся без света. Погрузить саму Москву в блэкаут намного сложнее, для этого нужно, чтобы хотя бы десять дронов долетели до цели и нанесли значительный урон.

"Что же касается Москвы, то москвичам "по-барабану", что происходит в Белгороде, Брянске и других регионах РФ: даже если жители этих регионов будут сидеть без света, тепла, доедать последнего соседа, москвичам наплевать, потому что у них есть кофе, самокаты – у них все хорошо.

Кроме того, погрузить в блэкаут Москву намного сложнее, чем Белгород, Брянск и Курск, вместе взятые. Потому что, во-первых, Москва дальше, во-вторых, ее обеспечивают пять теплоцентралей, в-третьих, главное – там самое большое сосредоточение ПВО. Поэтому нужно оценивать соотношение, смотреть, что у нас есть, что мы можем запустить по России, что из этого долетит до цели и какой будет эффект. Один дрон – это 50 кг взрывчатки. Это ни о чем. Нужно, чтобы их долетело до цели хотя бы штук десять, чтобы был серьезный удар и ущерб. А ракеты пока у Украины отсутствуют. А так, безусловно, Москва – это приоритетная цель для наших ударов", - подчеркнул Иван Ступак.

Что говорит эксперт:

Силы обороны способны обесточить Москву, причем даже без американских дальнобойных ракет Tomahawk, сказал в интервью Главреду военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, блэкаут в российской столице способен обеспечить перелом в войне, расшатать трон Путина и убедить верхушку Кремля в том, что главу РФ пора свергнуть.

"Это будет раскачивать трон. С каждым провалом на фронте и во внутренней политике российские элиты все больше и больше разуверяются в своем вожде. Свита делает короля, она же его и свергает, когда наступит переломный момент", - подчеркнул Жданов.

Возможный блэкаут в Москве – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский допустил блэкаут в Москве. В ответ на вопрос журналиста он сказал, что Украина должна защищаться от атак оккупантов.

Блэкаут в Москве вряд ли даст нужный эффект, считает военный эксперт Алексей Гетьман. По его мнению, нужную для Украины картинку создало бы разрушение Кремля. А уничтожение Крымского моста и вовсе снесло бы Путина с трона.

Украина с технической точки зрения способна устроить блэкаут в Москве, предположил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

Однако быстрого результата вряд ли можно достичь.

"С технической точки зрения эту задачу мы точно можем решить. Да, конечно, Москва всегда имела и имеет более серьезную защиту – как с точки зрения ПВО, так и с точки зрения резервирования источников поставок электроэнергии. Так или иначе все это просчитывается, и при должном подходе блэкаута в Москве можно достичь. Но это не может быть быстрым эффектом – надо идти путем накопления, как и в отношении нефтепереработки", - добавил Гончар.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

