Оккупанты просачиваются в Покровск: офицер ВСУ раскрыл масштабы угрозы

Ситуация в городе остается сложной, и военные призывают быть бдительными.

https://glavred.info/front/okkupanty-prosachivayutsya-v-pokrovsk-oficer-vsu-raskryl-masshtaby-ugrozy-10709741.html Ссылка скопирована

Российские войска пытаются закрепиться в городе / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Кратко:

Около 200-250 оккупантов сейчас в Покровске

Определить точную численность врага трудно из-за погодных условий и застройки

Около 200-250 оккупантов сейчас проникли в Покровск и пытаются закрепиться в городе. Об этом в эфире Киев24 рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.

"Они ищут проходы, они их, к сожалению, находят и они просачиваются в город. По разным оценкам, 200-250 оккупантов сейчас находятся в Покровске", - отметил он.

видео дня

Сложности в определении численности врага

Цехоцкий подчеркнул, что определить точную численность врага сложно из-за неблагоприятных погодных условий и особенностей городской застройки, затрудняющих мониторинг и оборону.

Пропаганда врага и информационная борьба

По его словам, ситуация в городе остается напряженной, а российская пропаганда активно пытается создать впечатление якобы успехов на фронте.

"Враг ведет пропагандистскую войну очень активно, они постоянно объявляют то, чего на самом деле нет, и это дает им кратковременное преимущество, что мы там захватили, тряпку вывесили и так далее", - пояснил офицер.

Цехоцкий также отметил важность критического отношения к информации. В Украине каждый имеет право на собственное мнение и распространение информации, однако враг пытается использовать это в своих целях, чтобы дезориентировать население и ослабить моральный дух.

Покровск / Инфографика: Главред

Возможные территориальные изменения на фронте - мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главредурассказал о возможных территориальных изменениях на фронте.

"Может пасть Константиновка. Российские войска могут подойти ближе к Запорожью и захватить часть Днепропетровской области. Еще год назад такие сценарии казались невероятными, но теперь это реальность - войска РФ продвигаются по Днепропетровщине. При этом пока непонятно, пойдут ли они в направлении Запорожья или в Павлоград", - отметил Ступак.

Эксперт уверяет, что глобальных территориальных потерь ожидать не следует.

"С потерей Покровска, мне кажется, уже смирились. По замыслу россиян, город должен был упасть еще в прошлом году, но до сих пор держится вопреки всему", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте

Как писал Главред, Силы обороны Украины на Покровском направлении смогли освободить 180 квадратных километров территории и зачистить 200 кв. км от вражеских войск. Об этом рассказал командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута.

Напомним, что подразделение штурмовиков 425-го полка полностью зачистило населенный пункт Торское на левом берегу реки Черный Жеребец в Донецкой области от российских оккупантов. Как отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, это высокопрофессиональные бойцы, которые эффективно работают на самых сложных участках фронта.

Кроме того, ранее сообщалось, что в случае захвата города Купянск в Харьковской области россияне получают возможность захватить Волчанск, который расположен на севере Харьковщины, а также продвинуться к линии Изюм-Балаклея.

Читайте также:

Об источнике: Киев24 Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году. Учредитель - Киевский городской совет. Директор телеканала - Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев" по формату информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред