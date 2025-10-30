Укрэнерго вводит графики почасовых отключений света: как долго не будет электроэнергии

Что известно:
- РФ атаковала Украину крылатыми ракетами и ударными дронами
- Враг атаковал объекты энергетики
- После атаки введены графики отключения света
Из-за массированной атаки на энергосистему Укрэнерго вводит графики почасовых отключений света на 30 октября. Это подтвердили в компании.
Ограничения будут применены к бытовым и промышленным потребителям. Графики будут действовать с 8:00 до 19:00 в объеме 1-2 очередей.
"Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру - во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления ... Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.
В Минэнерго уточнили, что ограничения применены во всех регионах Украины.
"Россия продолжает энергетический террор. Ночью энергосистема Украины подверглась очередной массированной комбинированной атаке ракетами и дронами. В результате удара зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы начнутся, как только это позволит ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.
В ДТЭК сообщили, что россияне атаковали теплоэлектростанции компании в разных регионах.
"Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий. Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь", - говорится в сообщении.
Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 210 раз.
Обстрел Украины 30 октября - последние новости
Рано утром 30 октября регионы были под атакой крылатых ракет и Кинжалов. Также враг запускал ударные дроны. Во многих регионах прогремели мощные взрывы. Одни из них прозвучали в Бурштыне Ивано-Франковской области.
В результате массированной атаки баллистикой по Запорожью было разрушено здание общежития. Мониторинговый канал "monitoringwar" сообщил о серии взрывов в городе и уточнил, что Запорожье находилось под атакой баллистических комплексов "Искандер" из Крыма, Таганрога и Краснодарского края.
Позже стало известно о том, что россияне били по энергетике в разных областях Украины. В результате этого были введены графики отключения света.
Другие новости:
- Как 28 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные
- Графики отключения света 29 октября вводят на весь день: какими будут ограничения
- Удар РФ по объекту ДТЭК: в Одесской области десятки тысяч людей остались без света
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред