Запорожье под массированной атакой баллистики: в городе прозвучала серия взрывов

Кратко:
- Запорожская область подверглась ночной атаке дронами и баллистическими ракетами
- Враг несколько часов атаковал Запорожье и Запорожский район, есть разрушения
- Ночью 30 октября российские войска нанесли удары по областному центру
В ночь на 30 октября Запорожская область подверглась очередной атаке российских войск. Враг применил ударные дроны, которые представляли угрозу областному центру, а затем нанес удары баллистическими ракетами.
Около 4 часов утра с южного направления зафиксированы пуски ракет. Воздушные силы неоднократно сообщали о появлении новых скоростных целей в направлении Запорожья.
Информацию подтвердил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Запорожье под массированной атакой врага. Находитесь в безопасных местах", - отметил глава ОВА.
Впоследствии Федоров уточнил, что в результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры.
По его словам, враг в течение нескольких часов атаковал Запорожье и Запорожский район.
"Есть попадание в общежитие - там разрушены несколько этажей. Произошло несколько возгораний в жилой застройке. Пострадали и объекты инфраструктуры", - сообщил глава ОВА.
Информация о пострадавших уточняется.
Последствия российского обстрела Запорожья
Мониторинговый канал "monitoringwar" сообщил о серии взрывов в городе и уточнил, что Запорожье находилось под атакой баллистических комплексов "Искандер" из Крыма, Таганрога и Краснодарского края.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что российский дрон ударил по железнодорожной станции в Сумах. В результате пострадали два человека. Около 3:00 ночи враг нанес удар БПЛА по территории железнодорожной станции в Сумах.
Как писал Главред, ранее российская армия атаковала ударными дронами Киев, агломерацию Днепра, Запорожья, Кременчуга, Конотопа, Измаила и Чернигова.
Напомним, ранее российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по Запорожью. В городе вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.
О персоне: Иван Федоров
Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года
С 2020 - Мелитопольский городской голова.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.
