Запорожье под массированной атакой баллистики: в городе прозвучала серия взрывов

Председатель ОВА призывает жителей оставаться в безопасных местах из-за массированных ударов по городу и районам области.

Воздушные силы фиксируют многочисленные скоростные цели в небе над Запорожьем/ Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Кратко:

Запорожская область подверглась ночной атаке дронами и баллистическими ракетами

Враг несколько часов атаковал Запорожье и Запорожский район, есть разрушения

Ночью 30 октября российские войска нанесли удары по областному центру

В ночь на 30 октября Запорожская область подверглась очередной атаке российских войск. Враг применил ударные дроны, которые представляли угрозу областному центру, а затем нанес удары баллистическими ракетами.

Около 4 часов утра с южного направления зафиксированы пуски ракет. Воздушные силы неоднократно сообщали о появлении новых скоростных целей в направлении Запорожья.

Информацию подтвердил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Запорожье под массированной атакой врага. Находитесь в безопасных местах", - отметил глава ОВА.

Впоследствии Федоров уточнил, что в результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры.

По его словам, враг в течение нескольких часов атаковал Запорожье и Запорожский район.

Искандер / Инфографика: Главред

"Есть попадание в общежитие - там разрушены несколько этажей. Произошло несколько возгораний в жилой застройке. Пострадали и объекты инфраструктуры", - сообщил глава ОВА.

Информация о пострадавших уточняется.

Последствия российского обстрела Запорожья

Мониторинговый канал "monitoringwar" сообщил о серии взрывов в городе и уточнил, что Запорожье находилось под атакой баллистических комплексов "Искандер" из Крыма, Таганрога и Краснодарского края.

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

