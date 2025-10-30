"Шахеды" над Украиной, "тушки" взлетели: воздушная тревога ширится

https://glavred.info/war/shahedy-nad-ukrainoy-tushki-vzleteli-vozdushnaya-trevoga-rasprostranyaetsya-10710752.html Ссылка скопирована

В ночь на 30 октября российские оккупанты осуществили запуск дронов-камикадзе в направлении Украины. Воздушная тревога объявлена во многих регионах страны.

В некоторых городах уже прогремели взрывы, в частности в Чернигове. Глава ГВА Дмитрий Брижинский сообщил, что в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры, однако жертв среди людей нет.

Вечером противник также атаковал Запорожье управляемыми авиабомбами.

По информации мониторингового канала "monitoringwar", зафиксирована активность стратегической авиации РФ:

"По данным аналитиков в воздушном пространстве РФ, отмечается примерно от 5 до 7 Ту-95мс с аэродрома "Оленья". Движутся вектором на Юг (пусковые рубежи - ред). Примерно прогнозируются пуски под 04:40 - 06:30, смотря какие пусковые рубежи будут выбраны," - говорится в сообщении.

Кроме того, аналитики отмечают, что в ближайшее время ожидается дополнительный пролет около 60 БпЛА типа "Герань-2" и "Гербера" с разных направлений.

