Стратегическая авиация и 'Калибры' на старте: высокая угроза массированного удара

Кратко:
- Украинцев призывают реагировать на ночные воздушные тревоги
- Россия может задействовать стратегическую авиацию, ракеты и ударные БПЛА
Украинцев призвали внимательно реагировать на воздушные тревоги, которые могут прозвучать в ближайшие ночи. Об этом 29 октября сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"Кстати, сегодня ночь или завтра ночь особенно может быть тревожной, поэтому реагируем на тревоги, ведь враг не спит. И одно из направлений на западе Украины - это энергетическая инфраструктура, электро- и газовая инфраструктура", - отметил Марцинкив.
Активность стратегической авиации и угроза ПВО
Мониторинговые каналы наблюдают активность частот стратегической авиации, однако пока это не свидетельствует о боевом вылете.
По данным аналитических источников, также фиксируют признаки, которые могут свидетельствовать об угрозе от стратегической авиации РФ и комплексов ПВО на территории Брянской области, что потенциально создает риск баллистических ударов с этого направления в ближайшее время.
Возможные средства врага
Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на мониторинговые каналы, страна-агрессор может задействовать:
- 9 самолетов Ту-95МС и Ту-160 с аэродромов "Оленья" и "Энгельс",
- до 6 самолетов МиГ-31К с ракетами "Кинжал" с аэродромов "Саваслейка" и "Ахтубинск",
- 4 морских носителей ракет "Калибр" из пункта базирования в Новороссийске,
- около 500 ударных БПЛА.
Цель ударов РФ - экспертное мнение
По словам военного аналитика, ветерана российско-украинской войны, майора ВСУ в отставке Алексея Гетьмана, Россия планирует возобновить массированные комбинированные удары по энергетической инфраструктуре Украины сразу после наступления первых морозов.
"Удар будет сосредоточен на городах-миллионниках, таких как Киев, Львов, Днепр, и вообще на всех областных центрах", - отмечает эксперт.
О персоне: Андрей Цаплиенко
Андрей Юрьевич Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины.
