Стратегическая авиация и 'Калибры' на старте: высокая угроза массированного удара

Россия концентрирует стратегическую авиацию и ракеты, готовясь к возможному массированному удару по Украине.

Украинцев призывают реагировать на ночные воздушные тревоги

Россия может задействовать стратегическую авиацию, ракеты и ударные БПЛА

Украинцев призвали внимательно реагировать на воздушные тревоги, которые могут прозвучать в ближайшие ночи. Об этом 29 октября сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Кстати, сегодня ночь или завтра ночь особенно может быть тревожной, поэтому реагируем на тревоги, ведь враг не спит. И одно из направлений на западе Украины - это энергетическая инфраструктура, электро- и газовая инфраструктура", - отметил Марцинкив. видео дня

Активность стратегической авиации и угроза ПВО

Мониторинговые каналы наблюдают активность частот стратегической авиации, однако пока это не свидетельствует о боевом вылете.

По данным аналитических источников, также фиксируют признаки, которые могут свидетельствовать об угрозе от стратегической авиации РФ и комплексов ПВО на территории Брянской области, что потенциально создает риск баллистических ударов с этого направления в ближайшее время.

Самолеты которыми обстреливают Украину / Инфографика Главреда

Возможные средства врага

Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на мониторинговые каналы, страна-агрессор может задействовать:

9 самолетов Ту-95МС и Ту-160 с аэродромов "Оленья" и "Энгельс",

до 6 самолетов МиГ-31К с ракетами "Кинжал" с аэродромов "Саваслейка" и "Ахтубинск",

4 морских носителей ракет "Калибр" из пункта базирования в Новороссийске,

около 500 ударных БПЛА.

Цель ударов РФ - экспертное мнение

По словам военного аналитика, ветерана российско-украинской войны, майора ВСУ в отставке Алексея Гетьмана, Россия планирует возобновить массированные комбинированные удары по энергетической инфраструктуре Украины сразу после наступления первых морозов.

"Удар будет сосредоточен на городах-миллионниках, таких как Киев, Львов, Днепр, и вообще на всех областных центрах", - отмечает эксперт.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что российский дрон ударил по железнодорожной станции в Сумах. В результате пострадали два человека. Около 3:00 ночи враг нанес удар БПЛА по территории железнодорожной станции в Сумах.

Как писал Главред, ранее российская армия атаковала ударными дронами Киев, агломерацию Днепра, Запорожья, Кременчуга, Конотопа, Измаила и Чернигова.

Напомним, ранее российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по Запорожью. В городе вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.

Андрей Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины.

