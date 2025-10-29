Путин поставил ультиматум Герасимову по Украине и уже нашел ему замену

Главнокомандующему ВС РФ Герасимову поставили ультиматум - захватить Покровск до середины ноября, иначе он потеряет должность, указывают партизаны.

Путин поставил ультиматум Герасимову по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Главнокомандующий ВС РФ Валерий Герасимов может потерять должность, если ему не удастся оккупировать украинский город Покровск до дедлайна, который определил российский диктатор и военный преступник Владимир Путин. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ со ссылкой на одного из агентов из числа офицеров одной из группировок войск ВС РФ.

Какой ультиматум поставил Путин Герасимову

По данным партизан, генерал Герасимов находится под значительным давлением, поскольку Кремль недоволен его работой и ложными отчетами с фронта. Путин дал ему срок до середины ноября, чтобы захватить Покровск - это последний шанс для Герасимова сохранить должность.

"На фоне этого ультиматума на Покровском направлении фиксируется резкое усиление "мясозаброса". Командование бросает в самоубийственные атаки огромные волны личного состава, чтобы успеть выполнить приказ любой ценой", - говорится в сообщении.

Какова причина отставки Герасимова

В АТЕШ сообщили, что недоверие к генералу усилилось из-за его искаженного информирования о ситуации, в частности фальшивых заявлений об "окружении" украинских подразделений. Даже российские пропагандисты признают, что его доклады не соответствуют реальности

Кем заменят Герасимова

Отмечается, что провал наступления под Покровском фактически будет означать отставку Герасимова.

"Наиболее вероятным кандидатом на его замену является генерал-полковник Виктор Познихир", - резюмируют в движении АТЕШ.

Что известно о партизанском движении "АТЕШ" / Инфографика: Главред

О чем свидетельствует медийная активность Герасимова - мнение эксперта

Как писал Главред, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов неожиданно появился в эфире российского телевидения, что само по себе является довольно необычным явлением. Как пояснил в комментарии 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, появление Герасимова свидетельствует о провале так называемого летнего наступления РФ.

По словам эксперта, стратегическая наступательная операция России на востоке Украины фактически потерпела поражение. Уже пять месяцев оккупанты не способны прорвать украинскую оборону, а лишь создают незначительные вклинения без существенного продвижения. Несмотря на это, враг продолжает перебрасывать туда подкрепление, которое в конце концов несет значительные потери.

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время совещания в одном из командных пунктов объединенной группировки войск кремлевскому диктатору Владимиру Путину доложили о якобы окружении украинских сил. По словам начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в районе Купянска якобы находятся в окружении до 5 тысяч военных ВСУ. Впрочем, эти заявления выглядят очередным фейком, ведь начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов опроверг такие сообщения россиян.

До этого, Герасимов сообщил Путину о подготовке новых массированных ударов по территории Украины.

Ранее, 30 августа, во время заседания Генштаба РФ, посвященного подведению итогов весенне-летней кампании, журналисты заметили на продемонстрированной карте Украины, что в состав России были отнесены не только оккупированные территории, но и еще две области, которые остаются под контролем Киева, сообщает The Insider.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

