Кубок Украины: "Динамо" и "Шахтер" определили четвертьфиналиста соревнования

Подопечные Александра Шовковского вышли в четвертьфинал Кубка Украины.

https://glavred.info/sport/kubok-ukrainy-dinamo-i-shahter-opredelili-chetvertfinalista-sorevnovaniya-10710677.html Ссылка скопирована

"Динамо" и "Шахтер" определили четвертьфиналиста соревнования / коллаж: Главред, фото: ФК Динамо Киев, скриншот

Кратко:

Поединок завершился со счетом 2:1

"Шахтер" сложил полномочия действующего обладателя трофея

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26. Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 2:1. Об этом сообщает Sport.ua.

Первыми в матче вышли гости – забил Мейреллиш на 49-й. Однако киевляне сумели продемонстрировать характер и взяли три очка – забили Ярмоленко на 72-й и Герреро на 79-й.

видео дня

Для обеих команд это была вторая игра в текущем розыгрыше турнира. В прошлом сезоне соперники встречались в финале, где "Шахтер" одержал победу в серии пенальти после ничьей 1:1 (пен. 6:5).

Таким образом, подопечные Александра Шовковского вышли в четвертьфинал Кубка Украины. Команда Арды Турана выбыла из турнира – "Шахтер" сложил полномочия действующего обладателя трофея.

Кубок Украины. 1/8 финала, 29 октября.

"Динамо" – "Шахтер" – 2:1

Гол: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 – Мейреллиш, 49.

Футбол - новости по теме

Как сообщал Главред, известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что у вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко большее влияние на команду, чем у тренера Александра Шовковского.

Напомним, что главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань заинтересован в переходе полузащитника Динамо Валентина Рубчинского.

Кроме того, французский журналист Жан-Луи Турре высказал критику в адрес украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного после матча 8-го тура Лиги 1 против "Страсбура".

Читайте также:

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали. В 1997 году "Динамо" вновь возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред