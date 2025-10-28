Забарный снова под ударом критики: что вызвало шквал возмущения

Французский журналист раскритиковал Илью Забарного после провала ПСЖ в матче с "Байером".

Защитник сборной Украины и французского гранда "Пари Сен-Жермен" Илья Забарный оказался в центре внимания после неудачного выступления в матче Лиги чемпионов против "Байера". Действия украинца на поле вызвали волну обсуждений среди болельщиков и журналистов, а самую острую оценку дал известный французский футбольный эксперт Пьер Менес.

Ошибки Забарного привели к пенальти и удалению

В поединке против леверкузенцев Забарный допустил несколько ошибок, которые привели к двум пенальти в ворота ПСЖ, а в конце встречи он получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Это существенно повлияло на исход игры и стало поводом для критики в адрес украинца.

Менес: "ПСЖ переплатил за Забарного"

Менес в комментарии изданию le10sport заявил, что ПСЖ переплатил за Забарного, и поставил под сомнение целесообразность трансфера:

"В матче против "Байера" он "привез" два пенальти и был удален, потому что украинец не знает, как защищаться один в один. А это большая проблема и для центрального защитника, но особенно для защитника, который стоил 60 миллионов евро. В основном я критикую лишь цену Забарного. ПСЖ заплатил 60 миллионов евро за футболиста, который в обороне имеет достаточно много недостатков, и это проблема".

Футбольный обозреватель добавил, что за такие деньги клуб мог приобрести более опытного игрока, который сразу усилил бы оборону команды.

Забарный остается одним из самых дорогих украинских футболистов

Как писал Главред, Илья Забарный перешел в ПСЖ этим летом из английского "Борнмута", став одним из самых дорогих украинских трансферов последних лет. 21-летний защитник быстро закрепился в основе парижского клуба, проведя 11 матчей во всех турнирах и даже забив один гол.

О персоне: Илья Забарный Илья Забарный - украинский футболист, защитник клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024). Родился 1 сентября 2002 года в Киеве. Воспитанник киевского "Динамо". По итогам сезона 2024/25 сыграл 36 матчей и вошел в символическую сборную самых быстрых игроков АПЛ по версии статистического портала Gradient Sports. 12 августа 2025 года перешел в "Пари Сен-Жермен", подписав контракт со столичным клубом на пять лет. Сумма трансфера составила 63 млн евро, еще 3 млн евро предусмотрены в виде бонусов, став самым дорогим центральным защитником в истории клуба.

