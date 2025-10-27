Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Ярмоленко впервые прокомментировал ситуацию с Шовковским: что сказал футболист

Руслан Иваненко
27 октября 2025, 18:43
54
Капитан "Динамо" прокомментировал ситуацию с конфликтом с Шовковским.
Шовковский, Ярмоленко
Ярмоленко ответил на слухи о конфликте / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/yarmolenkoandrey, instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Читайте в материале:

  • Как Ярмоленко прокомментировал слухи о конфликте
  • С кем "Динамо" готовится играть после победы над "Кривбассом"

В матче 10-го тура УПЛ-2025/2026 киевское "Динамо" наконец-то одержало долгожданную победу, разгромив "Кривбасс" со счетом 4:0.

Таким образом, киевляне прервали серию из пяти ничьих подряд. Одним из ключевых игроков встречи стал Андрей Ярмоленко, который забил третий мяч в ворота соперника.

видео дня

После финального свистка опытный нападающий поделился впечатлениями от игры и ответил на вопрос о возможном конфликте с главным тренером Александром Шовковским. В комментарии FootballHub Ярмоленко категорически опроверг любые слухи о недоразумениях с наставником.

"У меня никаких конфликтов нет. Даже если бы был, я бы точно не говорил об этом на камеру - пошел бы к главному тренеру, и мы вместе выяснили бы, что и как делать. Все нормально, честное слово. Я очень доволен тем, что команда сегодня победила. С хорошим настроением будем готовиться к "Шахтеру"", - сказал Ярмоленко.

Видео комментария Андрея Ярмоленко о "конфликте" с Шовковским

@ua_footballhub

?Динамо готово к противостоянию с Шахтером?

♬ оригинальный звук - footballhubua

Последние новости спорта

Как сообщал Главред, известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что у вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко большее влияние на команду, чем у тренера Александра Шовковского.

Напомним, что в команде абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика раскрыли детали относительно его будущих выступлений. По информации директора спортсмена Сергея Лапина, украинец планирует вернуться на ринг в первой половине 2026 года.

Кроме того, французский журналист Жан-Луи Турре высказал критику в адрес украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного после матча 8-го тура Лиги 1 против "Страсбура".

Читайте также:

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

футбол Александр Шовковский Андрей Ярмоленко новости футбола новости спорта
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Скандал в ВСУ: полковника Манько обвиняют в сливе секретных карт - что говорят военные

Скандал в ВСУ: полковника Манько обвиняют в сливе секретных карт - что говорят военные

19:54Украина
"Можем подтвердить": разведка Норвегии раскрыла место запуска "Буревестника"

"Можем подтвердить": разведка Норвегии раскрыла место запуска "Буревестника"

19:30Мир
Будет даже налипание мокрого снега: синоптики удивили новым прогнозом

Будет даже налипание мокрого снега: синоптики удивили новым прогнозом

18:40Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 28 октября: Быкам - проблемы, Драконам - зависть

Китайский гороскоп на завтра 28 октября: Быкам - проблемы, Драконам - зависть

Готовьте сразу двойную порцию: рецепт закуски, которая исчезает со стола за минуту

Готовьте сразу двойную порцию: рецепт закуски, которая исчезает со стола за минуту

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 октября (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 октября (обновляется)

Последние новости

19:54

Скандал в ВСУ: полковника Манько обвиняют в сливе секретных карт - что говорят военные

19:47

"Голландская хитрость": садовод показал эффективный способ посадки тюльпановВидео

19:41

Лучшие даты для свадьбы в 2026 году - астрологи назвали благоприятные дни

19:30

"Можем подтвердить": разведка Норвегии раскрыла место запуска "Буревестника"

19:10

Действительно ли Путин готов принять мирную концепцию Белого дома?мнение

Россия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – ГорбачРоссия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – Горбач
18:48

Что означают проблесковые маячки полиции - три важных сигнала для водителейВидео

18:43

Ярмоленко впервые прокомментировал ситуацию с Шовковским: что сказал футболистВидео

18:40

Будет даже налипание мокрого снега: синоптики удивили новым прогнозом

18:33

"Я русскоязычный!", - в День украинского языка СМИ вспомнили Порошенко его заигрывание с "русским миром"

Реклама
18:18

Зеленский анонсировал плохие новости для Кремля по итогам Ставки - что готовят

18:15

Прорыв Белгородской дамбы: в ВСУ рассказали, как подтопление влияет на фронт

18:14

Что нельзя делать в праздник в этот день: строгие приметы 28 октября

17:53

Популярный украинский певец возвращается на Нацотбор на Евровидение в четвертый разВидео

17:49

Ученые призвали не выливать кофе в унитаз - в чем причина и какая альтернативаВидео

17:36

Резкий взлет всей валюты: новый курс НБУ на 28 октября

17:36

ТЦК с 1 ноября больше не будут принимать документы на отсрочку: что делать гражданам

17:30

Почему телефон нагревается во время зарядки - причины и способы охлажденияВидео

17:20

Накроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцев

17:18

"Это был рэп": Наталья Сумская "зачитала" Радиодиктант и взорвала сеть

17:14

"Враг пытается атаковать": РФ перебрасывает в Донецкую область морпехов – Братчук

Реклама
17:13

Новых "прилетов" не было но свет выключили: почему на самом деле ввели графики

17:02

"Другого выхода нет": назван самый реалистичный сценарий окончания войныВидео

16:35

Принц Уильям рассказал о "единственно правильном способе", которым он ест булочки

16:31

Не просто декор: для чего казаки вешали оружие над порогом или иконами

16:26

Почему 28 октября нельзя ни с кем ругаться: какой церковный праздник

16:15

Настоящее чудо: салат "Не Оливье" удивит даже опытных хозяекВидео

15:54

Свидание с другой: Мандзюк разорвала отношения с "Холостяком" Тереном

15:50

Всегда будет и чистой и блестеть: чем натереть деревянную мебель

15:44

План мира за 10 дней - на какую уступку пошла Украина и как отреагировал Путин

15:36

Украину охватит порывистый ветер и снег: когда наступит долгожданное потепление

15:19

Вызывает ожоги и даже смерть: в Украине заметили чрезвычайно ядовитое насекомое

14:57

"Свалил наповал": победительница Радиодиктанта раскритиковала текст и СумскуюВидео

14:43

Четыре знака зодиака преодолеют большое разочарование в ноябре

14:20

Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти: эксперт объяснил, почему это реально

14:16

На светофоре может появиться четвертый цвет: какую функцию он будет выполнять

14:10

Пока мама заграницей: экс-супруг Денисенко забрал сына на семейную прогулкуВидео

14:02

"Как без него жить дальше": за что жена Дизеля Яценко винит себя после его смерти

14:01

Раз и навсегда: как отключить рекламу на смартфонах Xiaomi

13:58

Гороскоп на завтра 28 октября: Овнам - хорошие новости, Скорпионам - успех

13:49

План о прекращении огня будет готов через 7-10 дней: Зеленский рассказал детали

Реклама
13:43

15 шахедов и куча взрывов: Чернигов под массированным обстрелом РФ

13:35

В Кремле признались, зачем РФ испытывает новые ядерные ракеты

13:18

Пылает в тылу оккупантов: ССО ударили по складу горючего и нефтебазе на Луганщине (видео)

12:51

Известного украинского актера мобилизовали: "Поддерживайте мою маму"

12:49

"Дальше я сам": Миша Лебига сообщил о страшном горе в семье

12:41

В Украине выросла стоимость ряда продуктов: сколько теперь придется платить

12:25

Конденсат на окнах исчезнет навсегда: один продукт решит проблему

12:22

Путин готов принять мирную концепцию Белого дома: реакция Украины

12:21

Может сгореть много приборов: топ советов для украинцев во время отключений

12:09

Анну Кошмал и ее дочь забрала скорая помощь посреди ночи - что случилось

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять