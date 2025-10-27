Ярмоленко впервые прокомментировал ситуацию с Шовковским: что сказал футболист

Капитан "Динамо" прокомментировал ситуацию с конфликтом с Шовковским.

https://glavred.info/sport/yarmolenko-vpervye-prokommentiroval-situaciyu-s-shovkovskim-chto-skazal-futbolist-10710029.html Ссылка скопирована

Ярмоленко ответил на слухи о конфликте / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/yarmolenkoandrey, instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Читайте в материале:

Как Ярмоленко прокомментировал слухи о конфликте

С кем "Динамо" готовится играть после победы над "Кривбассом"

В матче 10-го тура УПЛ-2025/2026 киевское "Динамо" наконец-то одержало долгожданную победу, разгромив "Кривбасс" со счетом 4:0.

Таким образом, киевляне прервали серию из пяти ничьих подряд. Одним из ключевых игроков встречи стал Андрей Ярмоленко, который забил третий мяч в ворота соперника.

видео дня

После финального свистка опытный нападающий поделился впечатлениями от игры и ответил на вопрос о возможном конфликте с главным тренером Александром Шовковским. В комментарии FootballHub Ярмоленко категорически опроверг любые слухи о недоразумениях с наставником.

"У меня никаких конфликтов нет. Даже если бы был, я бы точно не говорил об этом на камеру - пошел бы к главному тренеру, и мы вместе выяснили бы, что и как делать. Все нормально, честное слово. Я очень доволен тем, что команда сегодня победила. С хорошим настроением будем готовиться к "Шахтеру"", - сказал Ярмоленко.

Видео комментария Андрея Ярмоленко о "конфликте" с Шовковским

Последние новости спорта

Как сообщал Главред, известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что у вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко большее влияние на команду, чем у тренера Александра Шовковского.

Напомним, что в команде абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика раскрыли детали относительно его будущих выступлений. По информации директора спортсмена Сергея Лапина, украинец планирует вернуться на ринг в первой половине 2026 года.

Кроме того, французский журналист Жан-Луи Турре высказал критику в адрес украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного после матча 8-го тура Лиги 1 против "Страсбура".

Читайте также:

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали. В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред