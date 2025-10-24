Легенду киевского 'Динамо' арестовали в Польше: сейчас он в тюрьме

Легендарного футболиста киевского "Динамо" Ивана Яремчука арестовали в Польше.

Полиция арестовала Ивана Яремчука в аэропорту Кракова / коллаж: Главред, фото: Википедия, ФК Динамо

Кратко:

Полиция арестовала Ивана Яремчука в аэропорту Кракова

Родственники не могут с ним связаться

Легендарный экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Советского Союза 63-летний Иван Яремчук арестован в Польше перед отборочным матчем ЧМ-2026 Украина - Азербайджан и уже более 10 дней находится в тюрьме. Связи с ним нет, сообщает "Чемпион".

По словам Михаила Яремчука, брата экс-игрока, полиция арестовала Ивана Яремчука в аэропорту Кракова. С того момента он находится в местной тюрьме, родственники не могут с ним связаться.

"Ваня вылетел из Бельгии в Польшу 10 октября, в преддверии матча сборных Украины и Азербайджана. Поехал по футбольным делам - обычно перед матчами национальных сборных организуют игру ветеранов, в которой брат традиционно участвует. Но в аэропорту Кракова Ивана совершенно неожиданно арестовала полиция", - рассказал младший брат футболиста Михаил Яремчук.

По словам брата футболиста, Иван Яремчук ему позвонил по телефону, быстро рассказал, что его задерживают полицейские.

"Но я был в тот момент на языковых курсах, не мог говорить. Когда вышел и перенабрал, с братом уже не было связи. Я связался с ребятами, организующими ветеранские матчи, они начали со своей стороны выяснять ситуацию. Им подтвердили в аэропорту, что Ивана арестовала полиция. Его дело передали в прокуратуру, в 3-й отдел. Дело будет рассматриваться в суде Кракова", - заявил Михаил Яремчук.

Брат футболиста до сих пор ничего не знает о судьбе Ивана.

"Уже прошло более 10 суток, - волнуется Михаил. - Я звоню каждый день, связи нет. Параллельно набирает сестра - она сейчас возле меня, слушает наш разговор. Мы не знаем, за что Ваню арестовали. Наши знакомые, проживающие в Польше, звонили в полицию и им сказали, что якобы дело касается пребывания Ивана в Чехии. Перед тем как переехать в Бельгию, брат действительно 18 месяцев прожил в Праге. Но что ему конкретно инкриминируется, мы не знаем, ведь до этого Ваня без проблем ездил по Европе, участвовал в матчах ветеранов. Хотим помочь Ивану, сейчас ищем адвоката, который сможет взять на себя дело брата", - рассказал Михаил Яремчук.

Кто такой Иван Яремчук Иван Яремчук родился 19 марта 1962 года на Закарпатье в селе Великий Бычков. Его первой командой был черкасский "Днепр", за который он сыграл более 100 матчей. В 1983 году его призвали в ряды советской армии, но он проходил службу в киевском СКА, которое выступало во Второй лиге. Стремительный взлет карьеры Яремчука произошел в 1985 году, когда его пригласили в киевское "Динамо". Игрок из Второй лиги сразу стал основным в великой команде Валерия Лобановского и попал в состав сборной СССР. В 1986 году вместе с "Динамо" Яремчук стал обладателем Кубка кубков, а летом того же года забивал голы на чемпионате мира в Мексике. Однако в том году Иван получил тяжелую травму, из-за которой мог завершить карьеру в 24 года. Во время ежегодного турнира Кубок Сантьяго Бернабеу знаменитый игрок "Реала" Хорхе Вальдано сломал ногу Ивану Яремчуку. Из-за ужасного повреждения и неправильного лечения динамовец не играл почти год. После перелома Яремчук вернулся в футбол и играл до 36 лет. Он выступал в Германии, Израиле, Чехии и России. Завершал игровую карьеру полузащитник в полтавской "Ворскле". Из-за системных травм Иван не смог в полной мере реализовать свой талант, хотя его имя вписано золотыми буквами в историю украинского футбола. В футболке сборной СССР полузащитник Иван Яремчук провел 18 поединков и забил два мяча, сыграв, в частности, на чемпионатах мира 1986 года в Мексике и 1990-го в Италии. В 1991 году из киевского "Динамо" Иван Яремчук перешел в немецкий "Блау-Вайсс". Из-за травм он большую часть времени оставался вне игры. В Берлине он впервые попал в казино и сразу выиграл две тысячи марок. Игромания полностью поглотила звездного футболиста. Иван ни разу не был женат, но у него есть внебрачная дочь Валерия - чемпионка Украины по синхронному плаванию.

