Бой Усик - Уордли уже назначен: промоутер назвал дату и место поединка

- Где может состояться бой Усик - Уордли
- Почему победа британца стала сенсацией
- Что думает промоутер о шансах своего подопечного
Временный чемпион WBO и WBA в супертяжелом весе Фабио У ордли стал следующим соперником абсолютного чемпиона мира Александра Усика. Британец сенсационно победил Джозефа Паркера досрочно, чем привлек к себе внимание всего боксерского мира.
Промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил подготовку боя
Промоутером Уордли является известный британский менеджер Фрэнк Уоррен - представитель Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа, а также основатель Queensberry Promotions. В комментарии изданию The Ring он рассказал о предстоящем поединке между своим подопечным и Усиком.
Бой Усика и Уордли
"Бой уже назначен, поэтому сейчас начнется период переговоров. Если не удастся достичь соглашения, поединок будет выставлен на торги. Но я верю, что мы договоримся. Бой состоится, конечно, только в следующем году. Думаю, это будет где-то в марте. Я бы хотел, чтобы это было в Великобритании, но для этого боя есть только два места - либо Эр-Рияд, либо Лондон. Я бы провел его на "Уэмбли", - отметил Уоррен.
Таким образом, возвращение Александра Усика на ринг ожидается примерно в марте 2026 года, что соответствует планам чемпиона выступить в следующем сезоне.
Перед поединком с Джозефом Паркером немногие эксперты верили в победу Уордли. Однако британец сумел осуществить настоящий апсет и доказал, что способен бороться с лучшими.
Уоррен высоко оценил потенциал своего боксера
"Ты знаешь, чего ожидать от Усика, и ты знаешь, чего ожидать от Фабио. Будет интересно. Фабио - один из самых интересных боксеров мира. Поправьте меня, если ошибаюсь, но по оценкам букмекеров Фабио не мог бы этого сделать с Паркером. Но знаете что? Он продолжает это делать. Это факт.
Как все говорили перед боем, есть равные. Есть уровни, а потом есть Фабио Уордли, у которого есть "выравниватель". Если он тебя зацепит им, ты выбываешь из игры. Конечно, Усик будет огромным фаворитом, я это понимаю. Но если Фабио его зацепит, Усик должен иметь чрезвычайно крепкий подбородок, чтобы выдержать такую силу", - добавил промоутер.
Место проведения боя
По словам Уоррена, переговоры между командами боксеров стартуют в ближайшее время. Окончательное решение о месте проведения боя будет принято позже.
