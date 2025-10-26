Бой Усик - Уордли уже назначен: промоутер назвал дату и место поединка

Британский боксер доказал, что способен удивлять даже самых скептических экспертов.

Переговоры по поединку Усика и Уордли уже стартуют / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk, скриншот

Временный чемпион WBO и WBA в супертяжелом весе Фабио У ордли стал следующим соперником абсолютного чемпиона мира Александра Усика. Британец сенсационно победил Джозефа Паркера досрочно, чем привлек к себе внимание всего боксерского мира.

Промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил подготовку боя

Промоутером Уордли является известный британский менеджер Фрэнк Уоррен - представитель Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа, а также основатель Queensberry Promotions. В комментарии изданию The Ring он рассказал о предстоящем поединке между своим подопечным и Усиком.

Бой Усика и Уордли

"Бой уже назначен, поэтому сейчас начнется период переговоров. Если не удастся достичь соглашения, поединок будет выставлен на торги. Но я верю, что мы договоримся. Бой состоится, конечно, только в следующем году. Думаю, это будет где-то в марте. Я бы хотел, чтобы это было в Великобритании, но для этого боя есть только два места - либо Эр-Рияд, либо Лондон. Я бы провел его на "Уэмбли", - отметил Уоррен.

Таким образом, возвращение Александра Усика на ринг ожидается примерно в марте 2026 года, что соответствует планам чемпиона выступить в следующем сезоне.

Перед поединком с Джозефом Паркером немногие эксперты верили в победу Уордли. Однако британец сумел осуществить настоящий апсет и доказал, что способен бороться с лучшими.

Уоррен высоко оценил потенциал своего боксера

"Ты знаешь, чего ожидать от Усика, и ты знаешь, чего ожидать от Фабио. Будет интересно. Фабио - один из самых интересных боксеров мира. Поправьте меня, если ошибаюсь, но по оценкам букмекеров Фабио не мог бы этого сделать с Паркером. Но знаете что? Он продолжает это делать. Это факт.

Александр Усик / Инфографика: Главред

Как все говорили перед боем, есть равные. Есть уровни, а потом есть Фабио Уордли, у которого есть "выравниватель". Если он тебя зацепит им, ты выбываешь из игры. Конечно, Усик будет огромным фаворитом, я это понимаю. Но если Фабио его зацепит, Усик должен иметь чрезвычайно крепкий подбородок, чтобы выдержать такую силу", - добавил промоутер.

Место проведения боя

По словам Уоррена, переговоры между командами боксеров стартуют в ближайшее время. Окончательное решение о месте проведения боя будет принято позже.

Напомним, что в команде абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика раскрыли детали относительно его будущих выступлений. По информации директора спортсмена Сергея Лапина, украинец планирует вернуться на ринг в первой половине 2026 года.

