Кто возглавит Динамо в случае новых неудач: неожиданный кандидат на кресло тренера

Клуб вдохновляется примерами "Милана" и "Челси", где играющие тренеры добывали трофеи.

Динамо Киев не выиграло шесть матчей подряд / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.shovkovskyi

Кратко:

"Динамо" не выигрывает шесть матчей подряд

Впереди решающие игры против "Шахтера"

Возможна смена тренера на Ярмоленко

Безвыигрышная серия киевского "Динамо" уже насчитывает шесть матчей во всех турнирах, что заставляет клуб задуматься о возможных изменениях на тренерском мостике.

Впереди команду ждет сложный календарь, и в случае неудачных результатов новым главным тренером может стать Андрей Ярмоленко, сообщает телеграм-канал Динамо Киев Inside.

Позиция владельцев клуба

По информации источника, пока владельцы клуба не планируют увольнять главного тренера Александра Шовковского.

"Решающими в его дальнейшей судьбе станут ближайшие матчи", - уточняют инсайдеры.

Особое внимание уделяют поединкам с "Шахтером" в чемпионате и Кубке Украины.

Андрей Ярмоленко как играющий тренер

В случае провальных результатов команду может возглавить играющий тренер Андрей Ярмоленко. Инсайдеры отмечают, что владельцы клуба восхищаются примерами любимых зарубежных клубов - "Милана" и "Челси".

Как известно, в сезоне 1996/97 легендарный голландец Рууд Гуллит стал играющим тренером "Челси" и привел клуб к первому трофею за 26 лет - Кубку Англии. Еще более успешным был его преемник Джанлука Виалли, который выиграл с командой пять трофеев: Кубок кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии.

Поэтому вполне вероятно, что следующим тренером "Динамо" может стать Андрей Ярмоленко, который сейчас остыл к должности спортивного директора.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали. В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

