"Слив секретных карт" полковником ВСУ: в Генштабе сделали важное заявление

- В ГШ заявили о необходимости провести экспертную оценку действий полковника ВСУ
- Установить достоверность военных карт смогут только после специальной оценки
В Генштабе ВСУ прокомментировали скандал с начальником Управления штурмовых войск полковником Валентином Манько.
Как ответили в Генштабе на запрос Эспрессо, необходимо провести экспертную оценку по вопросам секретности и установить, содержит ли обнародованная Манько фотография военных карт информацию с ограниченным доступом.
Что известно о достоверности "слитых" карт
В Генштабе изданию отметили, что установить достоверность военных карт смогут только после специальной оценки государственного эксперта по вопросам секретности.
"По результатам обработки информируем, что наличие (или отсутствие) сведений с ограниченным доступом в информации, распространенной полковником Валентином Манько, может быть установлено только после проведения соответствующей оценки. Информирование общественности по затронутому вопросу возможно после проведения такой оценки экспертом по вопросам секретности в соответствии с распределением полномочий", - добавили в Генштабе ВСУ.
Обвинения в адрес Манько: ответ полковника ВСУ
Полковник Валентин Манько опроверг информацию о том, что он обнародовал в соцсетях секретные карты. "Что это не военные карты и тем более без грифа секретно. Я показал то же, что Дипстейт или Генштаб. Только рассказал более подробно, что бы все поняли, какую тяжелую работу мы делаем", - написал он в Facebook.
Ранее разгорелся громкий скандал вокруг полковника и главы управления штурмовых войск ВСУ Валентина Манько, который опубликовал в своем TikTok-аккаунте фото и видео, на которых, по мнению военных и волонтеров, были изображены секретные карты боевых операций с обозначениями украинских позиций.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Покровске Донецкой области продолжаются уличные бои, враг пытается закрепиться в городе. Ситуация на Покровском направлении и в самом городе остается сложной.
Ранее Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наибольшее сосредоточение российских захватчиков наблюдается в районе Покровска, где продолжаются активные боевые действия, в том числе и в самом городе.
