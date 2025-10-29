"Слив секретных карт" полковником ВСУ: в Генштабе сделали важное заявление

В Генштабе отметили, что установить достоверность военных карт смогут только после специальной оценки.

Валентин Манько угодил в скандал / коллаж Главред, фото Facebook В.Манько, Генштаб ВСУ

Главное:

В ГШ заявили о необходимости провести экспертную оценку действий полковника ВСУ

Установить достоверность военных карт смогут только после специальной оценки

В Генштабе ВСУ прокомментировали скандал с начальником Управления штурмовых войск полковником Валентином Манько.

Как ответили в Генштабе на запрос Эспрессо, необходимо провести экспертную оценку по вопросам секретности и установить, содержит ли обнародованная Манько фотография военных карт информацию с ограниченным доступом.

Что известно о достоверности "слитых" карт

В Генштабе изданию отметили, что установить достоверность военных карт смогут только после специальной оценки государственного эксперта по вопросам секретности.

"По результатам обработки информируем, что наличие (или отсутствие) сведений с ограниченным доступом в информации, распространенной полковником Валентином Манько, может быть установлено только после проведения соответствующей оценки. Информирование общественности по затронутому вопросу возможно после проведения такой оценки экспертом по вопросам секретности в соответствии с распределением полномочий", - добавили в Генштабе ВСУ.

Обвинения в адрес Манько: ответ полковника ВСУ

Полковник Валентин Манько опроверг информацию о том, что он обнародовал в соцсетях секретные карты. "Что это не военные карты и тем более без грифа секретно. Я показал то же, что Дипстейт или Генштаб. Только рассказал более подробно, что бы все поняли, какую тяжелую работу мы делаем", - написал он в Facebook.

Ранее разгорелся громкий скандал вокруг полковника и главы управления штурмовых войск ВСУ Валентина Манько, который опубликовал в своем TikTok-аккаунте фото и видео, на которых, по мнению военных и волонтеров, были изображены секретные карты боевых операций с обозначениями украинских позиций.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Покровске Донецкой области продолжаются уличные бои, враг пытается закрепиться в городе. Ситуация на Покровском направлении и в самом городе остается сложной.

Ранее Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наибольшее сосредоточение российских захватчиков наблюдается в районе Покровска, где продолжаются активные боевые действия, в том числе и в самом городе.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

