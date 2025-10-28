Напряжение на фронте растет: в Генштабе рассказали, какие направления под угрозой

Украинские войска отражают многочисленные атаки оккупантов на ключевых фронтовых направлениях и наносят значительные потери противнику.

По состоянию на 27 октября с начала суток на фронте зафиксировано 168 боевых столкновений. Самые активные атаки российских оккупантов происходили на Покровском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, "с начала суток захватчики нанесли 70 авиационных ударов, сбросив 148 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2635 дронов-камикадзе и осуществили 3065 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов".

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские войска отбили семь штурмовых действий врага, два боестолкновения продолжаются. Враг нанес еще десять авиаударов, сбросил 24 управляемые авиабомбы и осуществил 149 обстрелов, из которых три - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях захватчики также пытались прорвать оборону

Южно-Слобожанское: девять атак в районах Волчанска, Бологовки и Бочкового;

Купянский: девять штурмовых действий возле Степной Новоселовки, Зеленого Гая и Песчаного;

Лиманский: девять атак в Среднем, Мирном, Шандриголовом, Надежде и Заречном, бои продолжаются в двух локациях;

Славянский: шесть попыток прорыва в Ямполе, Серебрянке, Выимке, Федоровке и Звановке;

Краматорский: одно боевое столкновение возле Орехово-Васильевки;

Константиновский: 25 атак в районах Александро-Калиново, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра;

Покровский: 57 атак в районах Никаноровки, Панковки, Сухецкого, Родинского, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Покровска, Звериного, Молодецкого, Котлиного, Удачного, Новоукраинки и Орехового, часть боев продолжается.

Силы обороны наносят значительные потери противнику:

"сегодня на этом (Покровском-ред.) направлении обезврежено 97 оккупантов, из которых 68 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили две единицы автомобильной техники, БТР и средство РЭБ оккупантов. Также повреждены две РСЗО, две боевые бронированные машины, единица автомобильной техники и средство РЭБ, поражено пять укрытий личного состава".

Покровск / Инфографика: Главред

На Александровском направлении украинские войска отбили 14 атак в районах Зеленого Гая, Филиала, Поддубного, Александрограда, Новоселовки, Вербового, Алексеевки, Новогригорьевки и Успеновки, еще шесть боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили три попытки продвижения врага в районах Малиновки и Новониколаевки. На Ореховском направлении противник четыре раза пытался продвинуться в Каменском, Приморском и Новоандреевке. На Приднепровском направлении враг совершил четыре безрезультатные попытки наступления и понес потери.

Эксперт прогнозирует обострение

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предполагает, что российские войска могут активизировать боевые действия на фронте, стремясь достичь стратегических результатов. По его словам, Москва способна выдерживать определенную паузу до декабря, после чего во время рождественских праздников может попытаться прорвать оборону.

"До февраля Россия попытается прорвать украинский фронт и заставить его посыпаться", - отмечает Ступак, подчеркивая риски для оборонительных позиций Украины в ближайшие месяцы.

Напомним, офицер ВСУ Сергей Цехоцкий сообщил, что около 200-250 оккупантов сейчас проникли в Покровск и пытаются закрепиться в городе. Он подчеркнул, что определить точную численность врага сложно из-за неблагоприятных погодных условий и особенностей городской застройки, затрудняющих мониторинг и оборону.

Кроме того, российские оккупанты попытаются захватить Покровск до середины ноября. Такой приказ отдало руководство РФ. Об этом сообщил украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Напомним, что Российские войска, несмотря на потери, продолжают атаки на Добропольском направлении Донецкой области, где задействованы подразделения морской пехоты. Об этом заявил военный эксперт и представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире "Киев24".

