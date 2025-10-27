Дедлайн до середины ноября: Путин хочет захватить еще один украинский город

Военные утверждают, что ситуация в Покровске остается тяжелой.

Защитники рассказали, что происходит в Покровске / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Основное:

РФ хочет захватить Покровск до середины следующего месяца

Ситуация в Покровске далеко не самая лучшая

Российские оккупанты попытаются захватить Покровск до середины ноября. Такой приказ отдало руководство РФ. Об этом сообщил украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Он отметил, что 26 октября захватчики в очередной раз пытались зайти в Мирноград техникой, "но сгорели".

"Пленный говорит, что Путин дал приказ захватить Покровск до середины ноября, так что мяса и техники жалеть не будут", - написал Бунятов.

Что происходит в Покровске

Украинский военный, старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", в свою очередь пишет, что ситуация в Покровске "далеко не лучшая, даже очень тяжелая", однако Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию.

"Противник уперся в рубежи, которые он не может пересечь и продолжать продвигать для полного захвата города", - пишет "Алекс".

По его словам, главная сложность для украинских защитников в Покровско-Мирноградской агломерации заключается не столько в атаках противника, сколько в логистических проблемах.

Он прогнозирует, что до конца года решится судьба Покровска и Мирнограда, в зависимости от того, как будут развиваться события на направлении.

Покровск / Инфографика: Главред

Может ли Украина потерять Покровск - мнение эксперта

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главреду отметил, что Украина рискует потерять не только Покровск. При этом глобальных потерь у Украины не будет, россияне еще в прошлом году хотели захватить Покровск. Эксперт считает, что украинцы якобы уже смирились с возможной потерей города.

"Может упасть Константиновка. Российские войска могут подойти ближе к Запорожью. Они могут захватить часть Днепропетровской области, ее постепенно мы теряем. Еще год назад бои в Днепропетровской области и захват ее частей казались чем-то невероятным, но теперь это факт - войска РФ продвигаются по Днепропетровщине. Правда, пока непонятно, как российская армия поведет себя в Днепропетровской области: либо они пойдут в направлении Запорожья, либо они будут идти в направлении Павлограда", - отметил военный эксперт.

Напомним, офицер ВСУ Сергей Цехоцкий сообщил, что около 200-250 оккупантов сейчас проникли в Покровск и пытаются закрепиться в городе. Он подчеркнул, что определить точную численность врага сложно из-за неблагоприятных погодных условий и особенностей городской застройки, которые затрудняют мониторинг и оборону.

В то же время Силы обороны Украины продолжают атаковать врага на Добропольском направлении на имеют значительные успехи, сообщили аналитики.

Как писал Главред, недавно украинские десантники освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. В бою защитники ликвидировали большинство оккупантов, а остальных взяли в плен.

О персоне: Станислав Бунятов Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

