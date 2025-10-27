"Враг пытается атаковать": РФ перебрасывает в Донецкую область морпехов – Братчук

На Приднепровском направлении на Херсонщине российские оккупанты не могут закрепиться даже на островах.

РФ перебрасывает в Донецкую область морпехов / Коллаж: Главред, Генштаб ВСУ, скриншот з видео

Что сказал Сергей Братчук:

Морпехи имеют низкий уровень подготовки

Донетчина остается приоритетным направлением для врага

Российские войска, несмотря на потери, продолжают атаки на Добропольском направлении Донецкой области, где задействованы подразделения морской пехоты. Об этом заявил военный эксперт и представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире "Киев24".

"Враг, несмотря на сложную ситуацию для своих частей и соединений, которые находятся на Доброполье, пытается атаковать. И, кстати, именно туда он направляет части той самой морской пехоты. Это были представители всех военно-морских флотов РФ, которые несут там огромные потери", - сказал Братчук. видео дня

По словам эксперта, у этих частей низкий уровень подготовки. Братчук подчеркнул, что Донетчина остается приоритетным направлением для врага.

Кроме того, он добавил, что на Приднепровском направлении на Херсонщине российские оккупанты не могут закрепиться даже на островах, а потому основные усилия они сосредотачивают на Донетчине.

Прогноз активности российских войск - эксперт

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прогнозирует, что российские войска могут усилить активность на фронте, пытаясь достичь значительных результатов. По его словам, Москва может выдерживать паузу до декабря, а затем во время рождественских праздников сделать попытку прорыва.

"До февраля Россия попытается прорвать украинский фронт и заставить его посыпаться", - отмечает Ступак.

Доброполье / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время совещания в одном из пунктов управления объединенной группировки войск кремлевскому диктатору Владимиру Путину доложили о якобы окружении украинских сил. По данным российских СМИ, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявили, что на Купянском направлении якобы находится в окружении до 5 тысяч украинских военных. В то же время начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что никакой угрозы окружения для подразделений ВСУ нет, несмотря на попытки армии РФ закрепиться в районе Купянска.

Подразделение штурмовиков 425-го полка полностью зачистило населенный пункт Торское на левом берегу реки Черный Жеребец в Донецкой области от российских оккупантов. Как отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, это высокопрофессиональные бойцы, которые эффективно работают на самых сложных участках фронта.

Кроме того, украинские десантники освободили село Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. В ходе боя большинство российских захватчиков было уничтожено, а остальные взяты в плен, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

О персоне: Сергей Братчук Сергей Братчук – украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. В настоящее время – спикер Украинской добровольческой армии Юг.

