Как обогреться без дров: простой метод, о котором мало кто догадывается

Зачем используют кирпич для отопления / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Основное:

Туристы открывают для себя новый способ получить тепло на природе

Правильно подготовленный кирпич может заменить традиционный костер

Современные путешественники все чаще ищут альтернативу традиционным дровам, ведь во многих лесных или горных зонах найти сухие ветки почти невозможно. Оказывается, обычный строительный кирпич может стать настоящим спасением в полевых условиях - достаточно лишь правильно его подготовить, пишет ТСН.

Материал, который обычно идет на стены и фундаменты, имеет пористую структуру. Именно благодаря этому кирпич может поглощать горючее, превращаясь в компактный источник тепла. Туристы уже окрестили такой лайфхак "вечным примусом": он легкий в транспортировке и способен заменить целую охапку дров.

Как это работает

Для создания импровизированного обогревателя выбирают прочный кирпич без трещин и пустот. Его погружают в емкость с бензином или керосином на несколько подходов - пока материал не впитает максимально возможное количество жидкости. По словам сторонников метода, один кирпич может поглотить до 600 мл горючего.

После такой пропитки достаточно поставить на него посуду и поджечь. Источник жара работает стабильно до полутора часов, не угасает на ветру и почти не реагирует на дождь. Этого хватает для приготовления горячего блюда или обогрева лагеря в холодную погоду.

Эксперты советуют перед дальним походом дать кирпичу "отдохнуть" в горючем несколько дней - так он будет "работать" значительно дольше.

