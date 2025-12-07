Двигаются вдоль линий обороны: угрожает ли Запорожью новый маневр россиян

Запорожское направление отличается от Донецкого тем, что на нем большое количество открытых зон.

Ситуация на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/UALandForces

На Запорожском направлении враг пытается продвигаться малыми группами

Главная угроза сосредоточена возле Гуляйполя

Украинским силам удалось стабилизировать ситуацию и выровнять линию обороны

Российские подразделения продолжают пытаться продвигаться малыми группами на Запорожском направлении, используя особенности местности и пытаясь обойти украинскую оборону.

Об этом в эфире Киев24 сообщил представитель управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины Алексей Свинаренко.

По его словам, ситуация на этом участке фронта существенно отличается от Донецкого направления из-за большого количества открытых зон, что создает дополнительные риски. Сейчас наиболее уязвимым участком для города Запорожье остается район Гуляйполя.

Свинаренко объяснил, что российские силы движутся параллельно украинским оборонительным линиям, которые строились из расчета на возможный удар с юга. Вместо этого враг пытается продвигаться с востока на запад, что создает другую конфигурацию угроз.

Хотя командование предусматривало такой сценарий, укрепления на этом участке уступают по мощности оборонительным рубежам вблизи Орехова.

Несмотря на это, ситуацию возле Гуляйполя удалось стабилизировать. По словам спикера, украинские подразделения выровняли линию обороны и наладили коммуникацию между подразделениями, чтобы избежать инцидентов, подобных случаю с "дружественным огнем", когда бойцы ТРО меняли позиции без предупреждения.

Свинаренко подчеркнул, что контроль над ситуацией сохранен, а защитники продолжают удерживать позиции и реагировать на попытки противника просочиться вглубь украинских рубежей.

Наступление РФ на Запорожье - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что россияне пытаются расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье.

"Как мы видим, россияне пытаются сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе. Это делается ими для того, чтобы расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье. В этом смысле они действуют прогнозируемо и спланировано. Этот плацдарм им нужен для размещения там большой группировки, чтобы можно было обеспечить несколько общевойсковых армий", - отмечает Коваленко.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, интенсивные бои за город Покровск, что в Донецкой области, продолжаются. Кроме этого, враг пытается продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях.

Аналитики DeepState заявили, что армии страны-агрессора России за последние сутки удалось продвинуться в Волчанске, а также вблизи прилегающих населенных пунктов на Харьковщине.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что украинские бойцы в районе Покровска и Мирнограда не дают возможности захватчикам накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.

