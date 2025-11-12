Наступление РФ в Запорожской области: в DeepState рассказали о прорыве врага

Войска РФ усиливают давление на позиции украинских войск, пытаясь воспользоваться пробелами в обороне и расширить направления наступления, указывает DeepState.

В DeepState рассказали о наступлении врага в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

О чем сообщает DeepState:

Россияне смогли оккупировать несколько населенных пунктов вблизи Гуляйполя

У врага нет ресурсов для наступления на Гуляйполе

Российские оккупационные войска продолжают продвигаться в Запорожской области. Враг смог оккупировать ряд населенных пунктов и открывает пространство для наступления на Гуляйполе. Об этом говорится в сообщении аналитического проекта DeepState.

По данным аналитиков, враг захватил ряд населенных пунктов, что уже подтвердили в Силах обороны Юга. Также подтверждена оккупация Ровнополья. Сейчас уточняется ситуация в Сладком, которое, по предварительным данным, находится под частичным или полным контролем противника.

"Сейчас противник наращивает пехотную способность осуществлять дальнейшее давление на позиции Сил Обороны, пользуясь возможностью пробелов и проблем в обороне. После занятия Ровнополья, открывается оперативное пространство движения на Гуляйполе с севера, однако противник может сосредоточиться на более широких задачах, ведь ресурсов для Гуляйполя пока у россиян нет", - говорится в сообщении.

Аналитики предполагают, что российские войска могут продолжить наступление в направлении Варваровки и сосредоточить силы для усложнения логистики в город. Вероятно, противник активизирует обстрелы Гуляйполя, чтобы ослабить украинскую оборону. Также ожидается повышение боевой активности в районе Марфополя, где враг неоднократно пытался прорвать оборону.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Какая ситуация в Запорожской области - мнение эксперта

Как писал Главред, ситуация на юге Запорожской области остается сложной и требует усиления украинской группировки войск. Об этом сообщил военный эксперт, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев в эфире телеканала "Суспільне".

По его словам, украинские подразделения были вынуждены оставить ряд населенных пунктов.

Населенные пункты Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка оказались под контролем противника. Украинские силы провели маневренную оборону, отойдя на новые рубежи. Эксперт отметил, что риски для Гуляйполя продолжают расти.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Запорожское направление превращается в один из самых напряженных участков фронта, наравне с Покровским. Российские оккупанты активизировали наступление, чтобы зайти в тыл украинским силам и закрепиться для дальнейших действий. Об этом сообщил спикер "Украинской добровольческой армии" Сергей Братчук.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Покровское направление и рассказал о ситуации на передовой.

В ноябре 2025 года на юге Запорожской области наблюдается резкое обострение боевых действий. Российские войска активизировали наступательные операции, захватили по меньшей мере три населенных пункта и заставили украинские подразделения отступить на более выгодные рубежи вблизи Гуляйполя и Александровки.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

