Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что произошло

Юрий Берендий
12 ноября 2025, 20:27
Одна из областей осталась отключенной от единой энергосистемы Украины из-за повреждений, вызванных боевыми действиями 8 ноября.
Одна из областей отключена от энергосистемы Украины - названа причина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Полтавщина отключена от объединенной энергосистемы Украины
  • Форс-мажорная ситуация возникла 8 ноября 2025 года из-за боевых действий

Полтавская область официально отключена от единой энергосистемы Украины из-за форс-мажорных обстоятельств. Об этом сообщило АО "Полтаваоблэнерго".

В среду, 12 ноября, предприятие обнародовало обращение к потребителям электроэнергии, отметив, что 8 ноября 2025 года около пяти утра в результате боевых действий возникли чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства.

В результате этого компания потеряла возможность получать электроэнергию надлежащего качества из объединенной энергосистемы Украины. Это привело к невозможности выполнения условий действующих договоров в установленные сроки и в соответствии со стандартами качества.

"Из-за данных обстоятельств, у оператора стала отсутствовать возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы, в том числе надлежащего качества, что в свою очередь сделало невозможным в установленный срок и в соответствии с установленными стандартами качества выполнения АО "Полтаваоблэнерго" обязательств согласно действующим договорам о предоставлении услуг по распределению электрической энергии", - говорится в официальном сообщении.

В "Полтаваоблэнерго" также уточнили, что сроки выполнения обязательств оператора системы распределения электроэнергии по действующим договорам временно отложены.

"Откладывается на срок действия указанных в абзаце 1 данного сообщения обстоятельств до устранения повреждений в энергетической системе и восстановления электрических сетей", - подытожили в "Полтаваоблэнерго".

На сколько могут отключать свет в Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, в большинстве областей Украины продолжительность отключений электроэнергии за сутки может достигать от 10 до 16 часов. В столице ситуация еще сложнее - киевляне остаются без света в среднем по 14-16 часов в день. Об этом сообщил доктор технических наук, эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире Громадського.

По его словам, одна из главных причин - погодные условия. В частности, туманное утро в Киеве существенно снижает эффективность работы солнечных электростанций. В Украине общая мощность таких станций составляет около 6,8 гигаватта - это даже больше, чем у временно оккупированной Запорожской АЭС. Впрочем, в пасмурную погоду они способны производить лишь около 4% своей номинальной мощности.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 ноября в большинстве областей Украины электроэнергию будут отключать по графикам. Как сообщили в Укрэнерго, причиной таких ограничений стали последствия массированных ракетно-дроновых ударов России по украинской энергетической инфраструктуре.

Этой зимой российская армия, вероятно, стремится использовать холод как еще одно оружие в войне против Украины. По данным Bild, враг целенаправленно атакует критические энергетические объекты, угольные ТЭС, газохранилища и подстанции, чтобы лишить миллионы украинцев тепла и света. Сейчас около 60% газовой инфраструктуры страны получило повреждения.

Несмотря на частичную стабилизацию энергосистемы после масштабной атаки РФ в ночь на 8 ноября, полностью избежать аварийных и плановых отключений пока невозможно, сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

Кто такой Станислав Игнатьев?

Станислав Игнатьев - председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation.

