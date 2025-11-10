Света может становиться меньше: эксперт рассказал, как изменятся графики отключений

Эксперт объяснил, как будут меняться очереди отключений в зависимости от новых обстрелов.

Отключения света в Украине остаются актуальными/ Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com.ua, freepik.com

Вкратце:

Почему энергетики вынуждены выключать свет

Как атаки РФ повлияли на генерацию

Что мешает быстрому запуску новых энергоустановок

Из-за масштабных российских обстрелов энергетической инфраструктуры в ближайшие недели в Украине, вероятно, будут продолжать действовать почасовые графики отключения электроэнергии в 12 областях. Об этом в комментарии УНИАН сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его словам, сейчас наиболее реалистичным является сценарий, при котором отключения будут продолжаться в три очереди.

"Наиболее реальный прогноз - почасовые отключения в 12 регионах до 3 очередей... Это сценарий, который сейчас есть", - отметил Рябцев, добавив, что западные области в этот перечень не входят.

Эксперт отметил, что в прифронтовых регионах ситуация сложнее - там возможны более длительные и даже аварийные отключения. Он подчеркнул, что динамика подачи электроэнергии напрямую будет зависеть от дальнейших российских ударов.

"Если не будет новых ударов, объем отключений может сократиться до двух очередей. И наоборот - с новыми ударами света будет становиться меньше", - пояснил специалист.

По словам Рябцева, пока невозможно определить точные сроки восстановления объектов, поврежденных врагом.

"Даже в "Укрэнерго" не могут сказать продолжительность этих работ, потому что это зависит от многих факторов и прежде всего от того, не прилетит ли снова. Поэтому все эти прогнозы - это не прогнозы, а пророчества", - подчеркнул эксперт.

Причины жестких графиков отключений

Он также пояснил, что нынешние жесткие графики отключений являются вынужденным шагом из-за серьезных повреждений электростанций и подстанций, которые уменьшили возможности передачи тока в отдельные регионы.

"К объектам долетело слишком много средств поражения. Защита (от дронов, - ред.) сработала, однако не могла бы защитить от такого количества. Не хватило активной защиты, то есть ПВО от баллистических ракет... Отклонять ракеты энергетики не могут", - отметил он.

Рябцев также раскритиковал медленный ввод в эксплуатацию установок распределенной генерации, которые могли бы частично компенсировать потери энергии.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

"Было запущено лишь 200 таких установок из 900. Одна из когенерационных установок в Чернигове мощностью 200 мегаватт, которая была готова на 85%, не введена в эксплуатацию, потому что Минэнерго не провело конкурс. Заказчик не может оплатить работы, потому что не из чего", - отметил эксперт.

По его словам, правительство должно было бы сделать приоритетом именно запуск таких установок, а не сосредотачиваться исключительно на восстановлении крупных энергетических объектов.

Что будет зимой - мнение эксперта

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предостерегает, что в случае холодной зимы украинцы могут оставаться без электроэнергии до 20 часов в сутки.

"Это не каждый день, но возможно в пиковые периоды во время сильных морозов и большой нагрузки на систему или ее разбалансировки", - пояснил Корольчук.

По его словам, сложно предсказать точное количество таких дней из 90 дней зимы, однако несколько недель с подобными перебоями вполне реальны, и для потребителей это может стать существенным вызовом.

Отключение света - что известно

Как сообщал Главред, в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Скорее всего, отключение света в Украине - надолго. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление объектов требует времени.

Кроме того, страна-агрессор Россия ежедневно атакует украинскую энергетику. Из-за этого графиков отключения света не удастся избежать до конца зимы. Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телемарафона.

Напомним, что в ночь на 8 ноября 2025 года Россия осуществила масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины - по данным правительства, целью стали тепловые и газовые объекты в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и других областях, что повлекло отключение света, отопления и водоснабжения.Следствием стало "нулевое" производство электроэнергии на нескольких украинских тепловых станциях, введение графиков отключений и повышенная тревога перед зимним периодом.

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

