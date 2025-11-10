Россия усилит удары зимой - какие города и регионы в зоне опасности, список

Россия планирует сосредотачивать ракетные удары на приграничных и прифронтовых регионах Украины, пытаясь повредить инфраструктуру, указал Ступак.

Какие города и регионы в зоне опасности из-за ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: alerts in ua, wikimedia

О чем сказал Ступак:

Россияне имеют достаточно ракет, удары по Украине продолжатся зимой

В первую очередь Россия будет бить по приграничным и прифронтовым регионам

Угроза для Киева также остается

Российские оккупационные войска в течение зимнего периода будут пытаться параллельно наносить удары по украинской инфраструктуре и продвигаться на фронте. О том, какие города в зоне особого риска рассказал в чате на Главреде рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, у России достаточно ракет, и она способна их производить. Только в октябре по Украине было выпущено 270 ракет. Утверждение о том, что "в России осталось ракет только на два-три массированных залпа", не соответствует действительности - об этом сообщали еще в марте 2022 года. Поэтому удары по инфраструктуре Украины зимой продолжатся.

"При этом Россия в первую очередь будет выбивать инфраструктуру приграничных и прифронтовых регионов: Сум, Харькова, Днепра, Запорожья, Николаева, Одессы, Херсона. Это близко, туда могут долетать и КАБы. А если, как говорит ГУР, КАБ будут с радиусом действия 190 км, то зона поражения существенно расширится", - указывает он.

Ступак также отметил, что Россия планирует атаковать тыловые регионы с меньшим количеством систем ПВО. Киев, без сомнения, тоже будет объектом атак, но из-за более сильной ПВО эффективность ударов там ниже. Поэтому враг будет концентрировать удары на регионах с более слабой защитой, например, в Черниговской области, максимально нарушая газо-, тепло- и электроснабжение, чтобы создать серьезные трудности для конкретного региона.

"Если в прошлые годы Россия наносила удары по Украине, как суп солила, то есть везде понемногу: немного в Черкассах прилетело, немного в Киеве, немного в Виннице, немного в Запорожье и Днепре, то сейчас она усиленно будет выносить все в каких-то конкретных регионах. Если прилетит по Днепру, то массированно, по Запорожью - тоже массированно", - указал он.

Военный эксперт добавил, что когда на фронте плохая погода, например, снег, ветер, дождь - это затрудняет как защиту, так и продвижение российских войск. В то же время дроны врага тоже не могут подниматься в воздух при неблагоприятных условиях, поэтому непогода мешает обеим сторонам.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как отключения света повлияют на платежки за свет - мнение экспертов

Как писал Главред, отключения света не имеют существенного влияния на суммы в платежках, поскольку после восстановления света люди обычно пытаются использовать столько же энергии, сколько не потребили во время перерыва. Такое мнение высказал директор Центра прикладных исследований Юрий Щедрин. По его словам, разница в начислениях может быть, но она незначительна.

В то же время эксперт по энергетике Сергей Дяченко отмечает, что даже кратковременные отключения влияют на конечную сумму в счетах, ведь в период без света потребление электроэнергии фактически прекращается.

Удары по Украине - что известно о графиках отключений света

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия продолжает ежедневно наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому избежать графиков отключения электроэнергии до конца зимы не удастся. Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Как отмечают СМИ со ссылкой на Минэнерго, сейчас отмена графиков даже не рассматривается - отключения света, вероятно, будут продолжаться долго. Энергетики работают в усиленном режиме, однако восстановление поврежденных объектов требует времени.

Последняя российская атака стала одной из самых масштабных для украинской энергосистемы с начала полномасштабного вторжения. По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, сейчас продолжаются восстановительные работы, а в трёх областях ситуация остаётся особенно сложной.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

