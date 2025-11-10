Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия усилит удары зимой - какие города и регионы в зоне опасности, список

Юрий Берендий
10 ноября 2025, 17:43
220
Россия планирует сосредотачивать ракетные удары на приграничных и прифронтовых регионах Украины, пытаясь повредить инфраструктуру, указал Ступак.
Россия усилит удары зимой - какие города и регионы в зоне опасности, список
Какие города и регионы в зоне опасности из-за ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: alerts in ua, wikimedia

О чем сказал Ступак:

  • Россияне имеют достаточно ракет, удары по Украине продолжатся зимой
  • В первую очередь Россия будет бить по приграничным и прифронтовым регионам
  • Угроза для Киева также остается

Российские оккупационные войска в течение зимнего периода будут пытаться параллельно наносить удары по украинской инфраструктуре и продвигаться на фронте. О том, какие города в зоне особого риска рассказал в чате на Главреде рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, у России достаточно ракет, и она способна их производить. Только в октябре по Украине было выпущено 270 ракет. Утверждение о том, что "в России осталось ракет только на два-три массированных залпа", не соответствует действительности - об этом сообщали еще в марте 2022 года. Поэтому удары по инфраструктуре Украины зимой продолжатся.

видео дня

"При этом Россия в первую очередь будет выбивать инфраструктуру приграничных и прифронтовых регионов: Сум, Харькова, Днепра, Запорожья, Николаева, Одессы, Херсона. Это близко, туда могут долетать и КАБы. А если, как говорит ГУР, КАБ будут с радиусом действия 190 км, то зона поражения существенно расширится", - указывает он.

Ступак также отметил, что Россия планирует атаковать тыловые регионы с меньшим количеством систем ПВО. Киев, без сомнения, тоже будет объектом атак, но из-за более сильной ПВО эффективность ударов там ниже. Поэтому враг будет концентрировать удары на регионах с более слабой защитой, например, в Черниговской области, максимально нарушая газо-, тепло- и электроснабжение, чтобы создать серьезные трудности для конкретного региона.

"Если в прошлые годы Россия наносила удары по Украине, как суп солила, то есть везде понемногу: немного в Черкассах прилетело, немного в Киеве, немного в Виннице, немного в Запорожье и Днепре, то сейчас она усиленно будет выносить все в каких-то конкретных регионах. Если прилетит по Днепру, то массированно, по Запорожью - тоже массированно", - указал он.

Военный эксперт добавил, что когда на фронте плохая погода, например, снег, ветер, дождь - это затрудняет как защиту, так и продвижение российских войск. В то же время дроны врага тоже не могут подниматься в воздух при неблагоприятных условиях, поэтому непогода мешает обеим сторонам.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как отключения света повлияют на платежки за свет - мнение экспертов

Как писал Главред, отключения света не имеют существенного влияния на суммы в платежках, поскольку после восстановления света люди обычно пытаются использовать столько же энергии, сколько не потребили во время перерыва. Такое мнение высказал директор Центра прикладных исследований Юрий Щедрин. По его словам, разница в начислениях может быть, но она незначительна.

В то же время эксперт по энергетике Сергей Дяченко отмечает, что даже кратковременные отключения влияют на конечную сумму в счетах, ведь в период без света потребление электроэнергии фактически прекращается.

Удары по Украине - что известно о графиках отключений света

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия продолжает ежедневно наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому избежать графиков отключения электроэнергии до конца зимы не удастся. Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Как отмечают СМИ со ссылкой на Минэнерго, сейчас отмена графиков даже не рассматривается - отключения света, вероятно, будут продолжаться долго. Энергетики работают в усиленном режиме, однако восстановление поврежденных объектов требует времени.

Последняя российская атака стала одной из самых масштабных для украинской энергосистемы с начала полномасштабного вторжения. По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, сейчас продолжаются восстановительные работы, а в трёх областях ситуация остаётся особенно сложной.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины отключения света Иван Ступак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ССО провели операцию в Крыму: в третий раз "загорелась" важная для РФ нефтебаза

ССО провели операцию в Крыму: в третий раз "загорелась" важная для РФ нефтебаза

18:27Война
Россия усилит удары зимой - какие города и регионы в зоне опасности, список

Россия усилит удары зимой - какие города и регионы в зоне опасности, список

17:43Война
Доллар дешевеет на глазах, евро резко взлетел: свежий курс валют на 11 ноября

Доллар дешевеет на глазах, евро резко взлетел: свежий курс валют на 11 ноября

17:11Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выбор

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выбор

Китайский гороскоп на завтра 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

Китайский гороскоп на завтра 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

Последние новости

18:54

Имеет менее 1% людей: какая самая редкая группа крови в мире

18:40

Света может становиться меньше: эксперт рассказал, как изменятся графики отключений

18:31

Государственная помощь до 4500 грн - кто получит выплаты уже в ноябре

18:27

ССО провели операцию в Крыму: в третий раз "загорелась" важная для РФ нефтебазаВидео

18:23

Россияне начали наступление по дну Каховского водохранилища - в ВСУ назвали цель врага

Новые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после ПокровскаНовые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после Покровска
18:05

Батареи раскалятся после одной настройки: секрет, о котором молчат сантехникиВидео

17:56

Не покупайте их: 7 вещей из секонд-хенда, которые принесут больше проблем, чем пользы

17:43

Россия усилит удары зимой - какие города и регионы в зоне опасности, список

17:11

Доллар дешевеет на глазах, евро резко взлетел: свежий курс валют на 11 ноября

Реклама
17:08

В чем встречать Новый год 2026: какой наряд задобрит Красную Огненную ЛошадьВидео

16:53

Забудьте о размораживании холодильника навсегда: мастера поделились действенным методом

16:50

Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всегоВидео

16:48

"Сдача Краматорска и Славянска": Ступак о худшем сценарии наступления РФВидео

16:40

Станет только хуже: при какой поломке запрещено останавливать автомобиль

16:30

Водителям стоит знать: в Киеве появились необычные светофоры

16:21

Гаремы были по всей Руси: сколько жен и наложниц имел Владимир Великий

15:56

Урезание платежек из-за обстрелов: эксперт о том, на что рассчитывать украинцам

15:55

Дома, которые не греют: как СССР сэкономил 13 см тепла на каждой квартире

15:51

"Операция в самом разгаре": оккупанты пытаются прорваться к центру Купянска

15:46

"Лобода отгребла": россияне набросились на украинок во время концерта певицыВидео

Реклама
15:30

Сколько продлятся отключения света в Украине: нардеп назвал реальные срокиВидео

15:24

Patriot для Украины: Зеленский сделал важное заявление

14:59

Штурм Покровска: РФ атакует с новых направлений и перебрасывает резервы

14:58

Жил на кофе: кто из известных писателей выпил 15 тысяч чашек, чтобы написать шедевр

14:55

Три знака зодиака словят удачу за хвост: кто эти счастливчики

14:52

НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": нардеп назвал имена фигурантовФото

14:20

Оперативное окружение стратегического города: в Генштабе расставили точки над "і"

14:03

Риск массовых отключений отопления: эксперт о прогнозе зимнего "Апокалипсиса"

13:56

Долго горят и дают максимум тепла: какие дрова лучше всего подходят для отопления

13:51

"Очень страшно": предательница Тодоренко обеспокоила откровенным видео

13:50

Взрыв смертности в армии РФ: ГУР раскрыло, сколько оккупантов погибли

13:35

Гороскоп на завтра 11 ноября: Близнецам - большие деньги, Стрельцам - перемены

13:34

Божественный завтрак за считанные минуты - раз и готовоВидео

13:26

Уже в ближайшую неделю: цены на бензин в Украине резко подскочат

13:26

Черная пятница 2025: когда начнется и как не попасться на уловки продавцов

13:13

"Мы объединили все государство": Путин "в тупиковой ситуации" - Зеленский

12:55

"Завтра прибыть в ТЦК": 23-летняя звезда TikTok объявила о мобилизации в ВСУВидео

12:52

Как дожить до ста лет: 101-летняя американка поразила простым секретом долголетия

12:51

"Началась новая жизнь": Мозговая публично раскрыла свой главный секрет

12:46

Герберы стали опаснее: "Флэш" раскрыл детали модернизации российских дроновФото

Реклама
12:33

Скоро в Украине разбушуется сильный циклон: какие области будет заливать дождями

12:31

Песков заговорил о желании РФ завершить войну "как можно быстрее", но есть нюанс

12:17

Около Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей - военная

12:15

От "яблока" до plus-size: как подобрать идеальное зимнее пальто по типу фигурыВидео

11:58

Новое наступление РФ: экс-сотрудник СБУ назвал цель Кремля после Покровска

11:43

Путинистку Ларису Долину хотели убить - что она сделала

11:34

Ученые придумали, как заставить солнечные панели самоочищатся

11:30

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выборВидео

11:24

"Легче с парнями": MELOVIN признался, почему до сих пор одинокий

11:08

Полные сумки денег: в НАБУ заявили о разоблачении коррупции в сфере энергетикиФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять