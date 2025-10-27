Для Киева особая угроза - раскрыта новая стратегия России в войне, чего ждать

Россия пытается сделать украинские территории непригодными для жизни и сломать сопротивление через удары по энергетике и инфраструктуре, указывает Горбач.

Раскрыта новая стратегия России в войне, чего ждать дальше / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Горбач:

Стратегия россиян уже не предусматривает продвижения на фронте

Москва делает ставку на дальнобойные удары по Украине

Особой целью для РФ является Киев

Москва не отказывается от эскалации, несмотря на риторику Лаврова об "устранении первопричин". Кремль делает ставку на войну на истощение, в частности на дальнобойные удары по энергетике и инфраструктуре Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

"Стратегия россиян, в принципе, уже читается. Последние два месяца их действия направлены на то, чтобы сделать территорию Украины непригодной для проживания, прежде всего приграничные районы, но и Киев является такой целью. Речь идет не о продвижении на фронте, хотя и там россияне ожидают, что вот-вот фронт может посыпаться. Это опять-таки их тактика "долбить, долбить и долбить", надеясь на то, что рано или поздно удастся какую-то дыру пробить в стене обороны", - указывает он. видео дня

Горбач отмечает, что сейчас Москва делает ставку на дальнобойные удары, и война истощения превращается в тотальную войну с целью сделать украинские территории непригодными для жизни и сделать невозможным организованное сопротивление.

По его мнению, в тылу Россия прежде всего нацелена на энергетическую инфраструктуру, особенно в Киеве, чтобы морально и психологически истощить население из-за холода, отсутствия света и газа.

Смотрите видео, в котором Владимир Горбач рассказал о развороте Трампа от России, спрогнозировал дальнейшее давление США на Москву, а также предостерег о начале Путиным войны на уничтожение и попытке превратить Киев в Бахмут:

Кремль рассчитывает, что это заставит украинцев давить на власть ради прекращения войны, а потому эта зима имеет для них ключевое значение, ведь они пытаются испытать все меры именно в этот период, пока не убедятся, сработают ли они.

"И здесь наша задача - эту зиму выдержать, даже без тепла и электричества. Иначе россияне выйдут победителями, а мы, соответственно, побежденными, и дальше будет еще хуже, чем этой зимой", - резюмировал он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какова тактика ударов РФ по энергетике - мнение эксперта

Как писал Главред, россияне пытаются постепенно истощить энергетическую систему Украины. Об этом предупреждает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, российская тактика направлена на постепенное истощение страны, в частности энергосистемы, что отражается на экономике, производстве и быту населения.

Кремль стремится не одномоментно уничтожить систему, а постепенно подрывать ее работу через удары по крупным электростанциям, газохранилищам, месторождениям и ключевым объектам, отвечающим за очистку и подачу газа.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, как отмечали в ДТЭК, утром в понедельник, 27 октября, в Украине начали применять экстренные отключения электроэнергии.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко пояснил, что это вынужденный шаг из-за роста потребления и облачной погоды, а запланированные ранее ограничения мощности для промышленности оказались неэффективными и были расширены на население.

Заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий сообщал, что российские войска сосредоточили удары по энергетической инфраструктуре в трех приграничных областях - Черниговской, Сумской и Харьковской. Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил, какова истинная цель этих атак.

Другие новости:

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

