Новых "прилетов" не было но свет выключили: почему на самом деле ввели графики

В Украине ввели графики отключения света

В Укрэнерго объяснили зачем вводить графики, если "прилетов" не было

В Украине 27 октября ввели новые графики отключения света, хотя ранее они не были анонсированы. К тому же не было новых массированных обстрелов и ударов по энергетике. В Укрэнерго объяснили, с чем связаны новые отключения света.

В эфире телемарафона глава Укрэнерго Виталий Зайченко отметил, что введение новых графиков было вынужденным из-за повышения потребления и облачной погоды. Графики ограничения мощности для промышленности оказались неэффективными, поэтому их ввели и для потребителей.

"Поэтому мы были вынуждены ввести графики аварийных отключений, которые со временем перейдут на почасовые, чтобы потребители понимали, по какому графику будут получать свет", - пояснил Зайченко.

Он отметил, что ограничения будут действовать в пиковые часы - с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.

"Мы не планируем ограничивать потребителей в течение всех суток. Есть только периоды дефицита мощности системы. В другие часы мы надеемся обеспечить всех потребителей электроэнергией без ограничений", - добавил глава "Укрэнерго".

Удары по энергетике Украины

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что Россия пытается создать дисбаланс в энергетической системе Украины.

По его словам, Россия пытается создать нехватку электричества в восточных регионах, чтобы его нужно было перераспределять из западных областей.

"Россия делает ставку на сезон 2025-2026, чтобы окончательно вывести из строя энергосистему нашей страны", - подчеркнул он.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в пресс-службе Укрэнерго говорили, что в периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что страна-агрессор Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов.

