В Украине начались экстренные отключения света: список областей

Графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях.

В Украине ввели экстренные отключения света

Во многих областях введены графики аварийных отключений

Продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно

Утром в понедельник, 27 октября, в Украине начали применять экстренные отключения света. Об этом сообщили в ДТЭК.

"По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения. В случае изменений будем оперативно вас информировать", - говорится в сообщении. видео дня

Позже стало известно, что энергетики в столице переходят с экстренных отключений на стабилизационные по графику.

Харьковская область

В Харьковской области введены графики аварийных отключений (ГАО).

В Харьковоблэнерго заявили, что причина ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Черкасская область

В Черкассыоблэнерго заявили, что по команде Укрэнерго 27 октября с 08:53 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАО).

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", - говорится в сообщении.

Кировоградская область

По команде Укрэнерго 27 октября с 09:10 введен в действие график аварийных отключений (ГАО) и в Кировоградской области.

Сумская область

В Сумыоблэнерго также заявили, что по указанию Укрэнерго, на территории Сумщины введены графики аварийных отключений.

Отмечается, что сейчас ГАВ действуют для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей.

"Напомним, графики аварийных отключений (ГАО) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это - аварийная ситуация. Это не графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки", - говорится в сообщении.

Житомирская область

На Житомирщине введены аварийные отключения электроэнергии, сообщает Житомироблэнерго.

В 09:05 там получили команду от Укрэнерго на введение аварийных отключений электроэнергии (ГАО).

Полтавская область

В Полтаваоблэнерго заявили, что в области применены ГАО.

"Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 27 октября в 8:52 получена команда на применение 1-4 очередей ГАО", - говорится в заявлении.

Удары по энергетике Украины

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что Россия пытается создать дисбаланс в энергетической системе Украины.

По его словам, Россия пытается создать нехватку электричества в восточных регионах, чтобы его нужно было перераспределять из западных областей.

"Россия делает ставку на сезон 2025-2026, чтобы окончательно вывести из строя энергосистему нашей страны", - подчеркнул он.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в пресс-службе Укрэнерго говорили, что в периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что страна-агрессор Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов.

