У РФ есть четыре слабых места, которые приведут к поражению Путина - La Stampa

Виталий Кирсанов
27 октября 2025, 20:21
Путин верит в то, что Россия уверенно побеждает Украину, хотя в реальности для Москвы все гораздо плачевнее.
Российский диктатор Владимир Путин не способен победить Украину на поле боя сразу по нескольким причинам. Об этом пишет La Stampa со ссылкой на двух высокопоставленных источников в американской разведке.

Отмечается, что у России есть четыре слабых места. Источники подчеркнули, что президент США Дональд Трамп об этом осведомлен.

По словам источников, слабыми местами РФ являются: массовое привлечение резервистов, сложная экономическая ситуация в стране, технологическо-военные возможности Украины и медленное продвижение российских военных в Украине.

Источники рассказали, что в первом квартале 2025 года в РФ рекрутировали 90 000 человек, после чего этот показатель пошел на спад. За весь 2025 год Кремлю удалось рекрутировать 292 000 гражданских резервистов.

По словам источников, экономические проблемы РФ также являются довольно ощутимыми. Международный валютный фонд оценил рост экономики России в 0,6%, что значительно ниже 4% в 2024 году, а сокращение доходов от экспорта нефти и газа только усугубят положение Кремля.

Более того, Путин верит в то, что Россия уверенно побеждает Украину, хотя в реальности для Москвы все гораздо плачевнее, добавили в издании. Источники поделились, что россияне регулярно теряют много техники и несут огромные потери.

В издании признали, что Россия действительно сделала свои ударные дроны типа "Шахед" смертоноснее. Тем не менее Украина также добилась огромных успехов в производстве беспилотников.

Журналисты напомнили, что Украина удвоила производственные мощности БПЛА с 1,5 млн до 3 млн единиц. Кроме того, в издании добавили, что Украина начала производить ракеты "Фламинго", которые позволят украинским военным наносить удары вглубь РФ.

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Война могла бы завершиться в период от двух месяцев до года, вполне возможно, что с 2026 года Россия продолжит войну уже в ситуации, когда возникнут проблемы с живой силой и вооружениями, сказал в интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, завершению войны мешает поддержка Кремля со стороны Китая. Многое зависит от того, состоятся ли переговоры президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.

"Если пазл сложится правильно, то это возможно - и за два месяца, и за год. Но для этого нужна политическая воля западного мира (прежде всего США) и отсутствие внешней помощи для России. То есть все реалистично, однако "но" очень и очень много", - добавил эксперт.

Напомним, как ранее сообщал Главред, война в Украине может завершиться в течение нескольких месяцев или максимум за год, и ключевую роль в этом может сыграть позиция Китая. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Передача Украине ракет Tomahawk способна изменить стратегию Путина, однако, по словам главы представительства США при НАТО Мэттью Уитакера, российский диктатор пока не готов к переговорам, поскольку боится выглядеть слабым.

В Вашингтоне еще не приняли окончательного решения о предоставлении Украине дальнобойных ракет типа Tomahawk. О потенциальном количестве таких ракет, которые может получить Украина, говорится в материале аналитического издания Defense Express.

