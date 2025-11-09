Укр
Россия изменила тактику ударов по энергетике - в каких областях ситуация хуже всего

Юрий Берендий
9 ноября 2025, 14:37
Россияне изменили тактику массированных ударов по объектам энергетики, пытаясь бить по генерации и системам распределения одновременно, отметили в Минэнерго.
  • Россияне применили новую тактику ударов по энергообъектам Украины
  • В трех областях ситуация самая сложная

Последняя атака России стала одной из самых мощных для украинского энергетического сектора с начала полномасштабной войны. Сейчас продолжаются восстановительные работы, в трех областях ситуация особенно тяжелая. Об этом сообщил в эфире телемарафона первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов

По его словам, враг ударил по энергообъектам баллистическими ракетами, которые очень трудно сбивать, и такого количества прямых ударов по энергетическим объектам с начала вторжения почти не было.

Некрасов отметил, что из 45 выпущенных ракет 32 были баллистическими.

Замминистра энергетики отметил, что Россия изменила тактику, пытаясь одновременно поражать как объекты генерации, так и сети передачи и распределения электроэнергии, что значительно усложняет быстрое восстановление энергосистемы.

Некрасов отметил, что энергетики постепенно стабилизируют работу системы, однако на это нужно время. Он не уточнил объем дефицита электроэнергии, но подчеркнул, что значительная часть генерации понесла удары.

Некрасов подчеркнул, что самая сложная ситуация с энергоснабжением в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

"Там действует до трех очередей почасовых отключений одновременно", - сказал он. По его словам, в остальных регионах ограничения действуют до 2,5 очередей.

По его словам, максимальная нагрузка на энергосистему приходится с 8 до 11 и с 16 до 20 часов, именно тогда возникает наибольший дефицит электроэнергии.

К чему стоит готовиться украинцам зимой - мнение эксперта

Как писал Главред, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предостерег, что дальнейшие обстрелы, особенно в зимний период во время отопительного сезона, могут повлечь масштабный блэкаут. В таком случае украинцы рискуют остаться без электроэнергии, тепла, воды и газа.

По словам эксперта, единственным выходом в подобной ситуации может стать перевод энергосистемы в так называемую "искусственную кому", как это уже делали в 2022 году, когда через контролируемые, принудительные отключения энергоблоков АЭС удалось избежать неконтролируемого коллапса системы.

Удары по Украине - что известно о графиках отключения света

Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 ноября из-за российских обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к введению "Укрэнерго" графиков аварийных и почасовых отключений.

Как позже сообщила министр энергетики Светлана Гринчук, после массированной атаки РФ в ночь на 8 ноября энергосистему удалось частично стабилизировать, однако полностью отказаться от аварийных и плановых отключений пока невозможно.

В пресс-службе ПАО "Центрэнерго" сообщили, что в результате ударов по энергетической инфраструктуре все теплоэлектростанции "Центрэнерго" остановили работу, а производство электроэнергии пока отсутствует.

Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

