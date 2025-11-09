'За счет России': может ли Китай 'кинуть' Путина из-за давления США

Роль России в мировых процессах является второстепенной и "за счет" улучшения отношений между Китаем и США не произойдет, отметил Загородний.

Может ли Китай "кинуть" Путина из-за давления США / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Торговая война между США и Китаем продолжается

Давление США и Европы создадут двойные проблемы для китайской экономики

Несмотря на определенные послабления таможенных пошлин, торговая война между США и Китаем продолжается. Китай ради сохранения торговли с США и американского рынка сбыта не пойдет на уступки за счет России. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он отметил, что несмотря на то, что Трамп снизил таможенные пошлины, они все еще остаются на уровне около 47%, что является достаточно высоким показателем, поэтому торговая война фактически продолжается.

Загородний пояснил, что Китай сейчас сталкивается с кризисом перепроизводства, а Соединенные Штаты не намерены покупать его товары в прежних объемах. Поэтому Китай направляет излишки продукции на европейский рынок, однако Европа находится в экономическом кризисе и, вероятно, также будет вынуждена повышать тарифы. Это создаст двойное давление на китайскую экономику, которая без доступа к рынкам США и ЕС неизбежно погрузится в глубокий кризис.

"Поэтому "за счет России" ничего решаться не будет - идут более глобальные процессы и глобальная игра. Россия - это просто один из аспектов. Еще раз повторюсь: Китай устраивает сохранение статуса-кво и всего того, что сейчас происходит", - резюмирует он.

Позиция Китая относительно войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Реально ли заставить Китай прекратить закупку российских энергоносителей - мнение эксперта

Как писал Главред, аналитик и эксперт по энергетической политике центра Razom We Stand Максим Гардус отметил, что возможности экономического давления на Китай являются чрезвычайно ограниченными.

По его словам, в вопросе закупок энергоресурсов из России Пекин руководствуется не только экономическими факторами выгодой и низкой ценой, но и соображениями национальной безопасности.

Гардус пояснил, что морские маршруты, по которым транспортируется значительная часть мирового экспорта нефти из стран Персидского залива, Индонезии или США остаются очень уязвимыми к геополитическим рискам. Китай опасается оказаться в ситуации, когда любой конфликт может заблокировать поставки сырья, поэтому стремится сохранять стабильность благодаря импорту нефти из России.

Политика Китая в отношении России и войны в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Китай, вероятно, рассматривает возможность замены российского диктатора Владимира Путина, на что указывает срочный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пекин для встречи с Си Цзиньпином. Как отметил политолог Игорь Чаленко, пока Путин пытается скрыть кризис во взаимоотношениях с Китаем, в Пекине активно обдумывают вариант выдвижения Мишустина как потенциального преемника нынешнего главы Кремля.

Тем временем в Вашингтоне все больше осознают бесперспективность попыток разорвать союз между Москвой и Пекином, из-за чего США меняют дипломатическую стратегию. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний пояснил, что американская сторона понимает, что обсуждение любых действий России необходимо вести прежде всего с Китаем, а не с самим Путиным.

На фоне этих событий китайские государственные нефтяные компании временно приостановили закупку российской нефти, которая транспортируется по морю. Это произошло после введения Соединенными Штатами санкций против "Роснефти" и "Лукойла" - двух ключевых энергетических гигантов РФ.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

