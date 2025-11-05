Как заставить Китай отказаться от российской нефти: назван главный аргумент

Важное из заявлений Гардуса:
- В вопросе поставок из РФ Китай руководствуется не только экономическими соображениями
- Некоторые пути поставок уязвимы из-за потенциальных геополитических конфликтов
Аналитик и эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус заявил о том, что рычаги экономического давления на Пекин крайне ограничены.
"А в вопросе поставок из России Китай руководствуется не только экономическими соображениями — выгодой и низкой ценой, — но и вопросами безопасности", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт напомнил о том, что морские пути, по которым идет значительная часть мирового экспорта нефти — из арабских стран, Индонезии, а также из Соединенных Штатов, — крайне уязвимы из-за потенциальных геополитических конфликтов.
"Китай не хочет оказаться в состоянии зависимости, когда кто-то однажды утром перекроет ему все поставки нефти. Поэтому он стараться держаться на российских поставках", - пояснил он.
Собеседник считает, что еще один аргумент – логистическое плечо между Россией и Китаем минимально: с Дальнего Востока России доставить нефть в Китай очень близко, и при этом не нужно проходить через территориальные воды множества стран.
"Для сравнения: если вести нефть из Индии, нужно проходить через Индонезию, Малаккский пролив, Сингапур, Филиппины, вдоль побережья Вьетнама — то есть через страны, которые лавируют между США и Китаем", - добавил Гардус.
Кто может ударить по РФ: мнение эксперта
Бытует мнение, что отказ китайских компаний от российской нефти может серьезно повлиять на позицию страны-агрессора РФ на рынке. Однако это не совсем так.
Об этом рассказал аналитик Максим Гардус. По его словам, главный акцент сейчас должен быть на Индии.
Смотрите видео - интервью Максима Гардуса:
Ранее сообщалось о том, что Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти. Стратегия Си Цзиньпина - разъединение США и ЕС.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на санкции США. компания Indian Oil Corp приобрела около 3,5 млн баррелей сорта ESPO по цене, близкой к котировкам нефти Dubai, с поставкой в декабре в порт на востоке Индии.
Напомним, Главред писал, что после того как Соединенные Штаты ввели санкции против российских нефтяных корпораций "Лукойл" и "Роснефть", потоки "черного золота" из России на крупные нефтеперерабатывающие заводы Индии упадут практически до нуля.
О персоне: Максим Гардус
Максим Гардус — украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран.
Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.
