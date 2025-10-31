Укр
Не Китай: названа страна, которая отказом от нефти нанесет серьезный удар по РФ

Анна Косик
31 октября 2025, 11:16
Эксперт назвал одного из главных покупателей российской нефти на мировом рынке.
Отказ Индии от нефти РФ более приоритетный / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Гардус:

  • Отказ от нефти РФ Индии, а не Китая будет иметь более серьезные последствия
  • Индия зависима от ископаемого топлива и двигателей внутреннего сгорания
  • Вопрос отказа Индии от российской нефти не только экономический, но и социальный

Бытует мнение, что отказ китайских компаний от российской нефти может серьезно повлиять на позицию страны-агрессора РФ на рынке. Однако это не совсем так.

Об этом в интервью Главреду рассказала аналитик и эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус. По его словам, главный акцент сейчас должен быть на Индии.

Почему отказ Индии от нефти РФ более приоритетный

Эксперт отметил, что Индия закупает около 1,6-1,8 млн баррелей нефти в день. Китай чуть меньше - около 1,5 млн. Поэтому отказ Индии стал бы действительно серьезным ударом по позициям России на рынке.

"Думаю, сейчас все дипломатические усилия сосредоточатся именно на этом направлении: с одной стороны, усилят санкционное давление на компании, работающие с Россией, чтобы запугать индийский бизнес; с другой - будут вести агитационную работу среди арабских стран, чтобы они увеличили добычу. Это должно убедить Индию, что отказ от российской нефти будет для нее безопасным", - пояснил он.

Гардус отметил, что Индия крайне зависима от ископаемого топлива и двигателей внутреннего сгорания. Это огромная страна с самым большим населением в мире, но там слабо развит общественный транспорт. Железные дороги есть, но большая их часть работает на дизельном топливе, а электрифицирована лишь небольшая часть.

Смотрите видео о способах РФ уйти от нефтяных санкций США:

"Основная масса населения передвигается частным транспортом. Кроме того, значительная доля людей занята в сельском хозяйстве, где также требуется топливо. Плюс электрификация страны далека от завершения - во многих городах общественные учреждения (больницы, школы и т.д.) до сих пор работают на дизельных генераторах", - добавил эксперт.

Поэтому от роста цен на топливо больше всего в Индии страдают прежде всего самые бедные люди. Поэтому в этой демократической стране премьер не может игнорировать настроения сотен миллионов бедных граждан.

"Только в этом случае такое решение станет возможным, иначе могут начаться непредсказуемые социально-политические процессы", - подытожил Гардус.

Отказ Индии от российской нефти - последние новости

Напомним, Главред писал, что после того как Соединенные Штаты ввели санкции против российских нефтяных корпораций "Лукойл" и "Роснефть", потоки "черного золота" из России на крупные нефтеперерабатывающие заводы Индии упадут практически до нуля.

Ранее стало известно, что государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии в настоящее время отказываются от закупок российской нефти из-за усиления давления на Нью-Дели со стороны Вашингтона относительно закупок российской нефти и угроз введения жестких пошлин.

Накануне сообщалось, что Россия и ее экономический партнер Индия по горячим следам подписали протокол об усилении сотрудничества в сфере алюминия, удобрений, железнодорожного транспорта и горнодобывающих технологий.

О персоне: Максим Гардус

Максим Гардус - украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран.

Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

Максим Гардус
