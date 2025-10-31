Укр
Читать на украинском
РФ начала атаковать Украину ракетами, способными нести ядерную боеголовку - Reuters

Даяна Швец
31 октября 2025, 10:41
Речь идет о ракете 9М729 наземного базирования, ее применение российской стороной впервые подтверждено официальными источниками.
Россия использует в Украине запрещенную ракету 9М729 / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • Россия теперь применяет в Украине наземную крылатую ракету 9М729
  • Ракета 9М729 стала причиной выхода США из ДРСМД в 2019 году
  • Ракета может нести как ядерную, так и обычную боевую часть

Российская Федерация, как выяснилось, в последние месяцы начала осуществлять атаки на территорию Украины, используя запрещенную крылатую ракету, которая может нести как ядерную, так и обычную боевую часть. Важным моментом является то, что именно из-за нее когда-то США вышли из ключевого договора о контроле над ядерными вооружениями. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Reuters.

Речь идет о ракете наземного базирования 9М729, применение которой Россией было впервые официально подтверждено. Также это и первый случай, когда ракета этого типа задокументирована в реальных боевых действиях, в Украине или где-либо еще.

По словам одного из высокопоставленных украинских чиновников, с августа Россия осуществила не менее 23 запуски этой ракеты по украинской территории. Кроме того, два подобных пуска фиксировались еще в 2022 году.

9М729 - ракета, которая заставила США выйти из договора

Именно 9М729 в свое время стала предметом серьезного спора между Вашингтоном и Москвой. Ее создание и испытания стали причиной разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) в 2019 году, который действовал со времен холодной войны.

США тогда заявляли, что Россия нарушила условия соглашения, поскольку дальность полета 9М729 значительно превышает лимит в 500 км, разрешенный договором. Москва же традиционно это отрицала.

Эксперты из Центра стратегических и международных исследований (CSIS, Вашингтон) оценивают максимальную дальность ракеты в примерно 2500 км. Она может быть оснащена как обычной, так и ядерной боевой частью.

Согласно информации военных источников, одна из ракет, выпущенных 5 октября, пролетела более 1200 километров, прежде чем поразила цель на территории Украины.

"Использование Россией ракеты 9М729, запрещенной Договором РСМД, в последние месяцы демонстрирует неуважение Путина к Соединенным Штатам и дипломатическим усилиям президента Трампа, направленным на прекращение войны против Украины", - подчеркнул Сибига.

Сибига подтвердил агентству Reuters поддержку мирного плана Трампа, подчеркнув: для того, чтобы подтолкнуть Россию к миру, необходимо максимальное давление.

По мнению Украины, ключом к прекращению войны является увеличение ее дальнобойной огневой мощи. Именно поэтому Украина призывает США предоставить дальнобойные ракеты Tomahawk, несмотря на то, что Россия расценивает такой шаг как "опасную эскалацию".

​ Типы ядерного оружия / Инфографика: Главред ​

Тучи над Украиной и Европой сгущаются

Использование Россией крылатых ракет 9М729 значительно усиливает ее потенциал для дальних ударов по украинской территории. Западные эксперты считают, что это не только военный шаг, но и политический сигнал для всей Европы, особенно в контексте попыток Дональда Трампа договориться о мире.

"Думаю, Путин таким образом усиливает давление в рамках переговоров по Украине", - отметил Уильям Альберке, старший исследователь из аналитического центра Pacific Forum.

Он добавил, что ракета 9М729 изначально создавалась как оружие для потенциальных ударов по европейским целям.

На прошлой неделе Россия также провела испытания ядерной крылатой ракеты "Буревестник", а уже несколько дней спустя заявила о тестировании подводного ядерного аппарата "Посейдон".

После того как США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который запрещал наземные системы с дальностью полета от 500 до 5 500 км, Москва объявила мораторий на их развертывание. Впрочем, страны Запада неоднократно утверждали, что Россия уже имеет на вооружении часть этих ракет и использует их для испытаний.

"Если подтвердится, что Россия применяет ракеты средней дальности, способные нести ядерные боеголовки, это станет угрозой не только для Украины, но и для всей Европы", - отметил бывший британский военный атташе в Москве и Киеве Джон Форман.

Reuters нашло доказательства запусков 9М729 по Украине

Что касается конкретных ударов, то украинский МИД не раскрыл точные даты и локации запусков ракет 9М729. Однако источники сообщают, что первый запуск состоялся еще далекого 21 августа, буквально менее чем через неделю после встречи Трампа и Путина на Аляске.

Агентство Reuters изучило фотодоказательства после обстрела жилого дома в селе Лапаевка, где 5 октября погибли четыре человека. Это поселение расположено более чем в 600 километрах от российской границы. На обломках ракеты, в частности на частях с проводкой, была видна характерная маркировка 9М729.

Эксперт по глобальной безопасности, профессор Джеффри Льюис из Колледжа Миддлбери, подтвердил подлинность находок: по его словам, конструкция двигателя, труб и внешняя оболочка полностью соответствуют известным техническим параметрам ракеты 9М729.

Атаки России на Украину - что известно

Главред писал, что в ночь на 30 октября российские войска атаковали территорию Украины ударными беспилотниками. Главным объектом вражеского удара стал город Сумы, где была зафиксирована серия взрывов.

Также сообщалось, что МАГАТЭ снова бьет тревогу. Дело в том, что РФ повредила важные для ядерной безопасности объекты Украины.

К сожалению, из-за массированных обстрелов энергетики по всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света. Ограничения были установлены на период с трех часов дня до десяти вечера.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

