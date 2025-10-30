Сумы подверглись атаке БПЛА: враг попал в многоэтажку, есть пострадавшие

https://glavred.info/war/sumy-pod-atakoy-bpla-v-gorode-progremela-seriya-vzryvov-est-postradavshie-10711040.html Ссылка скопирована

Российские войска в ночь на 30 октября снова совершили атаку на территорию Украины ударными беспилотниками. Под вражеским ударом оказался город Сумы, где прозвучала серия взрывов.

О приближении дронов к Сумам предупреждали в Воздушных силах ВСУ. Впоследствии глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров подтвердил факт ударов по городу. По его словам, беспилотники врага были направлены по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе.

"Предварительно, эпицентр поражений - не жилой сектор, но есть пострадавшие гражданские", - отметил Григоров.

Информацию также подтвердил и.о. Сумского городского головы, секретарь городского совета Артем Кобзарь.

"Взрывы, которые вы слышали в городе, - это попадания по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе. Зафиксировано пять ударов", - сообщил он.

По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие среди мирного населения. Местные власти призывают граждан оставаться в укрытиях, ведь атака продолжается.

Как сообщают источники Главреда, только в течение одного часа российские оккупанты направили по Сумах десять ударных беспилотников. Все атаки были прицельно направлены по гражданским объектам.

Известно о попадании в девятиэтажный и двухэтажный жилые дома в разных районах города. По информации Олега Григорова, пострадали несовершеннолетняя девушка и пожилая женщина - медики оказали им помощь на месте.

Сумская городская военная администрация уточняет, что поврежден двухэтажный жилой дом в Ковпаковском районе, предварительно известно о четырех пострадавших

Новость дополняется. . . . . .

