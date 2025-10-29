'Вполне реально': у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

Дмитриев заявил, что Россия рассчитывает завершить войну против Украины в течение года, подчеркивая якобы приближение к дипломатическому урегулированию.

Спецпредставитель Путина спрогнозировал сроки окончания войны против Украины

Дмитриев призвал усилить сотрудничество между РФ, США и Саудовской Аравией

Спецпредставитель российского диктатора и военного преступника Владимира Путина в рамках инвестиционной конференции в Саудовской Аравии заявил, что война России против Украины закончится в течение одного года. Заявление Кирилла Дмитриева процитировало издание Reuters.

"Мы уверены, что идем к миру, и как миротворцы мы должны сделать это реальностью", - заявил Дмитриев. видео дня

На вопрос о возможности установления мира в Украине в течение года Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что это вполне реально. Во время своего пребывания в США он заявил, что Москва и Вашингтон уже приблизились к достижению дипломатического урегулирования войны.

Он также поддержал идею более тесного сотрудничества между США, Саудовской Аравией и Россией как ведущими владельцами природных ресурсов, считая, что это будет способствовать глобальной стабильности. Дмитриев отметил, что сейчас внимание мира приковано к конфликту вокруг России, однако важно не допустить его эскалации в более широкое противостояние, действуя эффективнее, чем раньше.

Когда может закончиться война России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло прокомментировал прогнозы о возможном завершении войны России против Украины в промежутке от двух месяцев до года, отметив, что теоретически такой сценарий возможен.

По словам эксперта, еще в начале 2024 года аналитики центра во время стратегической сессии пришли к выводу, что Россия, вероятно, будет продолжать агрессию до 2026 года, однако постепенно ее ресурсы, как в живой силе, так и в вооружении - начнут исчерпываться.

Жмайло отметил, что нынешняя осенне-зимняя наступательная кампания фактически является последним самостоятельным рывком РФ.

"Далее они, вероятно, продолжат агрессию, но постепенно начнут проседать. Единственным фактором, который может существенно повлиять на ситуацию, является Китай. Если бы не китайская поддержка (и поддержка ее сателлита - Северной Кореи), война, по сути, уже бы завершилась", - добавил Жмайло.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, план завершения войны России против Украины, который разрабатывает "Коалиция решительных", планируют обсудить на уровне советников уже до конца этой недели. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем, по данным NBC News, американская разведка проинформировала Конгресс США, что российский диктатор Владимир Путин сейчас "как никогда ранее" настроен продолжать агрессию против Украины и не намерен останавливать боевые действия.

Кроме того, российское военно-политическое руководство пытается запугать европейские страны демонстрацией ракет "Орешник" и "Буревестник", последняя из которых существует скорее в пропагандистских заявлениях, чем в реальности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

