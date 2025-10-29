Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

Юрий Берендий
29 октября 2025, 18:30
1629
Дмитриев заявил, что Россия рассчитывает завершить войну против Украины в течение года, подчеркивая якобы приближение к дипломатическому урегулированию.
'Вполне реально': у Путина назвали дату окончания войны России против Украины
У Путина назвали дату окончания войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 93-я ОМБр Холодный Яр

О чем говорится в материале:

  • Спецпредставитель Путина спрогнозировал сроки окончания войны против Украины
  • Дмитриев призвал усилить сотрудничество между РФ, США и Саудовской Аравией

Спецпредставитель российского диктатора и военного преступника Владимира Путина в рамках инвестиционной конференции в Саудовской Аравии заявил, что война России против Украины закончится в течение одного года. Заявление Кирилла Дмитриева процитировало издание Reuters.

"Мы уверены, что идем к миру, и как миротворцы мы должны сделать это реальностью", - заявил Дмитриев.

видео дня

На вопрос о возможности установления мира в Украине в течение года Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что это вполне реально. Во время своего пребывания в США он заявил, что Москва и Вашингтон уже приблизились к достижению дипломатического урегулирования войны.

Он также поддержал идею более тесного сотрудничества между США, Саудовской Аравией и Россией как ведущими владельцами природных ресурсов, считая, что это будет способствовать глобальной стабильности. Дмитриев отметил, что сейчас внимание мира приковано к конфликту вокруг России, однако важно не допустить его эскалации в более широкое противостояние, действуя эффективнее, чем раньше.

Когда может закончиться война России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло прокомментировал прогнозы о возможном завершении войны России против Украины в промежутке от двух месяцев до года, отметив, что теоретически такой сценарий возможен.

По словам эксперта, еще в начале 2024 года аналитики центра во время стратегической сессии пришли к выводу, что Россия, вероятно, будет продолжать агрессию до 2026 года, однако постепенно ее ресурсы, как в живой силе, так и в вооружении - начнут исчерпываться.

Жмайло отметил, что нынешняя осенне-зимняя наступательная кампания фактически является последним самостоятельным рывком РФ.

"Далее они, вероятно, продолжат агрессию, но постепенно начнут проседать. Единственным фактором, который может существенно повлиять на ситуацию, является Китай. Если бы не китайская поддержка (и поддержка ее сателлита - Северной Кореи), война, по сути, уже бы завершилась", - добавил Жмайло.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, план завершения войны России против Украины, который разрабатывает "Коалиция решительных", планируют обсудить на уровне советников уже до конца этой недели. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем, по данным NBC News, американская разведка проинформировала Конгресс США, что российский диктатор Владимир Путин сейчас "как никогда ранее" настроен продолжать агрессию против Украины и не намерен останавливать боевые действия.

Кроме того, российское военно-политическое руководство пытается запугать европейские страны демонстрацией ракет "Орешник" и "Буревестник", последняя из которых существует скорее в пропагандистских заявлениях, чем в реальности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Другие новости:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

18:30Война
РФ уничтожила 60% газовых объектов Украины: Bild об угрозе тотального блэкаута

РФ уничтожила 60% газовых объектов Украины: Bild об угрозе тотального блэкаута

18:26Украина
Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

17:21Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Три знака зодиака получат важное послание от Вселенной уже вот-вот

Три знака зодиака получат важное послание от Вселенной уже вот-вот

Борта Ту-95 и дроны уже готовы: названы вероятные сроки массированного обстрела

Борта Ту-95 и дроны уже готовы: названы вероятные сроки массированного обстрела

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Последние новости

18:39

РФ подтягивает "элиту" в Покровск: эксперт рассказал о ситуации в городе

18:30

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

18:26

РФ уничтожила 60% газовых объектов Украины: Bild об угрозе тотального блэкаута

17:56

"У него все размыто": популярная певица рассказала о ранении брата-военного

17:29

Норвежский рецепт тепла: как скандинавы обогревают пол без использования труб

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
17:27

"Шпион" в каждом доме: раскрыта опасность дешевой китайской бытовой техники

17:21

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

17:12

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

16:52

Три знака зодиака узнают, как сильно они были нужны: одиночество уйдет

Реклама
16:39

Украинскую блогершу из Миротворца "забанил" известный бренд - детали скандала

16:28

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках монахини в церкви за 79 секунд

16:26

Взрывы на трех крупных нефтегазовых заводах РФ: детали мощных ударов Сил обороны

16:26

Купянск держится: в Украине опровергли заявление Путина об окружении города

16:19

"Статистика работы на уровне отделения полиции", – эксперт прокомментировал данные НАБУ о переданных в суд производствах

16:17

Откуда на самом деле происходит название города Изюм - краевед раскрыл тайну

15:58

Гороскоп на ноябрь 2025: Козероги - проявят себя, Весам - риск

15:46

Суперзвезда 2000-х годов объявила о завершении карьеры: какая причина ухода со сценыВидео

15:32

Пойдет ли валюта снова в рост: экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в ноябре

15:02

"Знали, куда бьют": россияне атаковали детскую больницу в Херсоне, есть раненые детиФотоВидео

15:01

Бельгия пригрозила "сравнять Москву с землей" - в РФ гневно ответили

Реклама
14:56

Как заточить маникюрные ножницы в домашних условиях: будут как новыеВидео

14:49

Гороскоп на ноябрь 2025 для Тельцов: финансовый шторм и любовный романВидео

14:20

Французский политик 19 века раскрыл правду об украинцах - что Москва скрывалаВидео

14:17

Маленькие трагедии на большой войне: Комаров показал новую "изнанку" современной Украины

14:00

Отсрочки по-новому, мобилизация и рост цен на продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября

13:59

Гороскоп на ноябрь 2025: как Овнам разбогатеть в конце осениВидео

13:59

Считалась ядом: какой писатель пил по 50 чашек кофе и чем это обернулось для его здоровья

13:48

Водители ломают голову: найден интересный дорожный знак с "кренделем"

13:47

Почему 30 октября нельзя выяснять отношения: какой церковный праздник

13:28

РФ собрала 11 тысяч военных для окружения одного города: ДШВ показали план врага

13:23

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секретВидео

13:05

Алексей Суханов сделал публичное признание о свадьбе - детали

13:04

Не будут сидеть в темноте: названы регионы, где украинцы почувствуют минимум проблем с электричеством

13:01

Борта Ту-95 и дроны уже готовы: названы вероятные сроки массированного обстрела

12:45

Гости "ахнут": необычные крылья в бомбическом маринадеВидео

12:12

Плюс 10% до конца осени: украинцев предупредили о подорожании базового продукта

12:08

Треть города - в "серой зоне": россияне прорываются в Покровск, угроза окружения растет - DeepState

11:51

Ежедневные привычки водителей незаметно "убивают" авто: пять главных ошибокВидео

11:40

Алину Гросу забрала "скорая - что с ней случилось

11:20

Температура поднимется до +18 градусов: совсем скоро в Украине потеплеет

Реклама
10:53

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Кроликам - утрата, Змеям - страх

10:50

Трамп заговорил о завершении войны в Украине и "теплых отношениях" с Путиным

10:39

Пытал людей в Киевской области: в РФ взорвали подполковника ОМОНа - ГУР

10:30

18-летний сын Марички Падалко и Егора Соболева решил мобилизоваться - детали

10:28

Шуточные и интересные: обладаете ли вы уникальной украинской фамилией

10:15

Наталья Сумская разрушила общение с Ольгой Сумской - детали конфликта

10:10

Голубая кровь украинцев: как узнать о своем казацком или дворянском происхожденииВидео

09:55

На окнах не будет конденсата, если использовать один предмет

09:50

Ноябрь 2025 всё расставит по местам: прогноз на месяц для БлизнецовВидео

09:48

Удар РФ по объекту ДТЭК: в Одесской области десятки тысяч людей остались без света

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять