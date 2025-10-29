Укр
Купянск держится: в Украине опровергли заявление Путина об окружении города

Дарья Пшеничник
29 октября 2025, 16:26
Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что пока ни о каком окружении города речь не идет.

Купянск
Действительно ли РФ окружила Купянск / Коллаж: Главред, фото: Deepstate, из соцсетей

Главное из новости:

  • Заявления Путина об "окружении" Купянска - фейк
  • Ситуация в городе сложная, но контролируемая
  • В РФ в очередной раз используют информационные вбросы об "успехах" на фронте на фоне новых санкций

По состоянию на среду, 29 октября, бои за Купянск на Харьковщине продолжаются, но утверждения российских медиа о якобы окружении города не соответствуют действительности. Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал журналистам, что информация, распространенная российскими пропагандистами, является фейком, и ситуация на фронте остается контролируемой.

По словам Клименко, вокруг Купянска действуют многочисленные украинские подразделения, и сейчас ситуация стабилизирована. Он отметил, что украинские Силы безопасности и обороны делают все возможное, чтобы не допустить захвата города. Министр также подчеркнул, что в этом случае следует доверять официальным сообщениям Генерального штаба Украины:

"Наших, действительно, там много подразделений работает вокруг Купянска. На сегодня я считаю, что ситуация стабилизирована, и я надеюсь, что наши Силы безопасности и обороны смогут все сделать для того, чтобы Купянск не был захвачен врагом".

В комментарии Суспільному начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов объяснил, что о реальном окружении Купянска речь не идет. По его словам, россияне используют термин "окружение" в собственном, довольно искаженном значении - имея в виду, что их дроны достигают украинской логистики. В то же время украинские дроны также успешно работают по российским позициям.

Трегубов отметил, что российское Минобороны уже четыре месяца распространяет тезисы об окружении Купянска, хотя с военной точки зрения это не соответствует реальности. Он отметил, что настоящее окружение - это когда враг имеет контроль со всех сторон, а геометрически это пока невозможно.

Кроме того, Трегубов напомнил, что подобные заявления уже звучали ранее, в частности о якобы захвате Часового Яра. Он пояснил, что такие сообщения часто появляются на фоне новых санкций против РФ:

"Скажем так, если они сейчас оказались в той ситуации, когда по ним вновь ударили санкциями - и эти санкции для них болезненны - у них всегда начинаются доклады об успехах на фронте, о новых ядерных ракетах, о том, что им не больно. Вообще, по стандартному сценарию оно сейчас идет".

Сейчас российские войска присутствуют на северных окраинах Купянска и пытаются вытеснить украинских защитников из центральной части города. Однако украинские силы продолжают держать оборону, опровергая фейковые нарративы врага.

Контекст

Российский диктатор Владимир Путин ранее заявил, что войска РФ якобы заблокировали украинские населенные пункты Купянск в Харьковской области и Покровск в Донецкой области. По его словам, в окружении оказались до пяти тысяч украинских военнослужащих.

Президент страны-агрессора также отметил, что военные РФ не возражают против присутствия представителей СМИ - как украинских, так и международных - в районах, где украинские силы оказались в окружении.

Он также подчеркнул, что дальнейшая судьба украинских граждан, находящихся в этих зонах, зависит от решения украинского политического руководства.

Кроме того, Путин выразил готовность якобы временно приостановить боевые действия в районах окружения, если там будут работать журналисты.

Сможет ли враг захватить Купянск - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт Селезнев пояснил, что оккупанты стремятся сформировать мощный ударный плацдарм для наступления на Славянск и Краматорск в Донецкой области.

"В конце концов попытки врага получить контроль над Купянском будут трансформированы в определенные территориальные достижения", - добавил он.

Ситуация на Купянском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Лимано-Купянском направлении фиксируется значительная активизация врага, который задействовал большое количество опытных подразделений и начал массированно использовать технику.

Накануне стало известно, что российские оккупационные войска в Купянске на Харьковщине расширили контроль в центральной части города. Ситуация остается напряженной.

Ранее сообщалось, что в случае захвата города Купянск в Харьковской области россияне получают возможность захватить Волчанск, который расположен на севере Харьковщины, а также продвинуться к линии Изюм-Балаклея.

война в Украине Купянск
