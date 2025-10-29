Укр
"Он зациклен": в разведке США сказали, готов ли Путин закончить войну

Мария Николишин
29 октября 2025, 06:51
Отмечается, что Путин пытается удержать контроль над украинскими территориями.
Ключевые тезисы:

  • Путин настроен продолжать войну в Украине
  • Он не планирует останавливать наступление россиян на фронте
  • Кремль хочет оправдать колоссальные человеческие и финансовые затраты

Американская разведка в октябре проинформировала членов Конгресса США, что российский диктатор Владимир Путин "больше, чем когда-либо прежде" настроен продолжать военную агрессию против Украины и не планирует останавливать наступление. Об этом сообщили NBC News два высокопоставленных чиновника в США.

По их словам, спецслужбы не фиксируют никаких сигналов о том, что Россия готова идти на компромиссы в вопросе Украины - даже несмотря на попытки президента США Дональда Трампа организовать мирные переговоры.

"Путин сегодня зациклен на своей позиции продолжать войну больше, чем когда-либо прежде", - отмечают чиновники.

В разведке подчеркивают, что несмотря на большие потери в войсках и внутренние экономические трудности, Кремль пытается удержать контроль над украинскими территориями, а также расширить влияние, чтобы оправдать колоссальные человеческие и финансовые затраты.

В то же время, в Белом доме от комментариев по аналитике разведки отказались, ссылаясь на публичные заявления Дональда Трампа.

Что может заставить Путина закончить войну

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что только военно-стратегическое поражение может заставить Россию закончить войну в Украине.

По его словам, нужно поражение не только на поле боя, но и в сфере военно-промышленного комплекса, который Россия использует для продолжения войны такой интенсивности.

"Я не ожидаю внезапного прекращения боевых действий, но в следующем году, особенно после зимы, может несколько уменьшиться интенсивность боев из-за демотивации и истощения материальных ресурсов россиян", - подчеркнул эксперт.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план окончания войны России против Украины, который готовит "Коалиция решительных" должны обсудить на уровне советников до конца недели.

Также сообщалось, что Москва не отказывается от эскалации, несмотря на риторику Лаврова об "устранении первопричин". Кремль делает ставку на войну на истощение, в частности на дальнобойные удары по энергетике и инфраструктуре Украины.

В материале The Economist говорится о том, что российский диктатор Владимир Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет ее уничтожить.

Об источнике: NBC News

NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.

К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Владимир Путин война России и Украины
