"Не возьмем мы Киев": больная Симоньян внезапно выдала правду про войну

Кристина Трохимчук
28 октября 2025, 17:34
Пропагандистка решила побахвалиться, но что-то пошло не так.
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян сказала правду о войне / коллаж: Главред, фото: t.me/margaritasimonyan

Вы узнаете:

  • Маргарита Симоньян попала под криминальное преследование
  • Как отреагировала пропагандистка

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая оправдывает террористическое вторжение в Украину, якобы получила первую повестку от украинского суда. Симоньян, которая сейчас параллельно пытается бороться с раком, отреагировала на это в своем Telegram, внезапно рассказав неприятную правду о войне.

Пропагандистка показала повестку якобы от Шевченковского районного суда г. Киева, где ее вызывают как обвиняемую в посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны, оправдании вооруженной агрессии Российской Федерации и геноциде.

Симоньян своеобразно отреагировала на приглашение ответить за свои преступления.

Повестка Маргариты Симоньян
Повестка Маргариты Симоньян / фото: t.me/margaritasimonyan

"В Киеве опять прилив оптимизма. Шлют мне повестку в суд на 30-е октября. Не возьмем мы Киев к 30-му октября, хлопцi, ну никак, к сожалению", — пригорюнилась пропагандистка.

Но Маргарита решила все-таки прикрыться от обвинений в дискредитации российской армии, поэтому поспешила заявить, что не исключает такой возможности в призрачном будущем.

"А как возьмем — так сразу явлюсь, без всяких повесток", — заявила Симоньян.

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян про оккупацию Киева / Скрин из видео: youtube.com

Но несмотря на такой осторожный оптимизм, совсем не факт, что главная пропагандистка РФ доживет до подобного исхода, ведь ее канал в последнее время все больше наполняется пессимистичными постами про лечение рака. Симоньян уже заявила, что перенесла операцию и химиотерапию, а ее будущее остается туманным.

Ранее Главред сообщал, что кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян, недавно похоронившая своего мужа-путиниста Тиграна Кеосаяна после длительной комы, продолжает информировать россиян о течении своего онкологического заболевания.

Также кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала о состоянии своего здоровья. Она призналась, что перенесённой операции оказалось недостаточно для выздоровления, и болезнь перешла на новую стадию.

О персоне: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.

С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

"Является главной целью россиян": Зеленский рассказал, какая боевая ситуация сложилась в Покровске

10:21

10:03

В домах станет тепло: в Украине официально стартует отопительный сезон

10:00

Пугачева и Галкин выбрали новую страну - куда они переезжают

09:49

Россияне ударили по Черниговской области: поврежден объект критической инфраструктуры и база отдыхаФото

09:34

Почему 29 октября нельзя с грустью смотреть в зеркало: какой церковный праздник

09:31

Ольга Сумская поддержала украинцев в критике Натальи Сумской - детали

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 октября (обновляется)

09:18

В Японии нашли замену солнечным панелям: обскакали США и Китай

