"Не возьмем мы Киев": больная Симоньян внезапно выдала правду про войну

Вы узнаете:
- Маргарита Симоньян попала под криминальное преследование
- Как отреагировала пропагандистка
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая оправдывает террористическое вторжение в Украину, якобы получила первую повестку от украинского суда. Симоньян, которая сейчас параллельно пытается бороться с раком, отреагировала на это в своем Telegram, внезапно рассказав неприятную правду о войне.
Пропагандистка показала повестку якобы от Шевченковского районного суда г. Киева, где ее вызывают как обвиняемую в посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны, оправдании вооруженной агрессии Российской Федерации и геноциде.
Симоньян своеобразно отреагировала на приглашение ответить за свои преступления.
"В Киеве опять прилив оптимизма. Шлют мне повестку в суд на 30-е октября. Не возьмем мы Киев к 30-му октября, хлопцi, ну никак, к сожалению", — пригорюнилась пропагандистка.
Но Маргарита решила все-таки прикрыться от обвинений в дискредитации российской армии, поэтому поспешила заявить, что не исключает такой возможности в призрачном будущем.
"А как возьмем — так сразу явлюсь, без всяких повесток", — заявила Симоньян.
Но несмотря на такой осторожный оптимизм, совсем не факт, что главная пропагандистка РФ доживет до подобного исхода, ведь ее канал в последнее время все больше наполняется пессимистичными постами про лечение рака. Симоньян уже заявила, что перенесла операцию и химиотерапию, а ее будущее остается туманным.
Ранее Главред сообщал, что кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян, недавно похоронившая своего мужа-путиниста Тиграна Кеосаяна после длительной комы, продолжает информировать россиян о течении своего онкологического заболевания.
Также кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала о состоянии своего здоровья. Она призналась, что перенесённой операции оказалось недостаточно для выздоровления, и болезнь перешла на новую стадию.
О персоне: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.
С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.
