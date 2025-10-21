Не пишите "все будет хорошо": болезнь Симоньян перешла на новую стадию

Пропагандистка Маргарита Симоньян готовится к худшему.

Маргарита Симоньян больна / коллаж: Главред, скрин из видео росСМИ

Симоньян рассказала о своем состоянии

Что происходит с пропагандисткой

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян, недавно похоронившая своего мужа-путиниста Тиграна Кеосаяна после длительной комы, рассказала о состоянии своего здоровья. В личном Telegram-канале она призналась, что перенесённой операции оказалось недостаточно для выздоровления, и болезнь перешла на новую стадию.

Симоньян продолжает бороться с раком молочной железы. После сложной операции ей назначили курс химиотерапии, который сильно ослабляет организм и не даёт гарантии полного восстановления. По словам Маргариты, она не строит прогнозов относительно продолжительности жизни и морально готовится к худшему, включая возможную смерть.

Маргарита Симоньян решилась на химиотерапию / Скрин из видео: youtube.com

"Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду чувствовать себя и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо. Благодарю всех, кто молится и желает добра. Я только хочу обратиться с просьбой. Пожалуйста, не пишите: "Все будет хорошо". Когда Тигран болел, мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня дрожало сердце. Потому что все будет так, как угодно Господу... Я лечусь и заранее смиряюсь с любым результатом",— заявила Симоньян.

Маргарита Симоньян с мужем Тиграном Кеосаяном / Фото РосСМИ

Маргарита Симоньян — болезнь

Напомним, рак у пропагандистки обнаружили несколько месяцев назад, а в начале сентября она перенесла операцию по удалению молочных желез. В это время Кеосаян лежал в коме, в которую он впал в декабре 2024 года после перенесенной клинической смерти. Врачи девять месяцев боролись за жизнь путиниста, но он скончался 26 сентября.

Ранее Главред сообщал, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая ненавидит Украину и буквально недавно похоронила своего мужа-путиниста Тиграна Кеосаяна, появилась на веселом публичном мероприятии, где ее унизил главарь России Путин.

Также пропагандистка Маргарита Симоньян перенесла тяжелую операцию, которая ставила под угрозу ее жизнь. По словам путинистки, ей, возможно, осталось недолго, и впереди ее ждет непростое лечение.

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

