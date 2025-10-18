Путин публично унизил Симоньян: как она отреагировала

Путин прибыл на торжественное мероприятие, где странно обратился к пропагандистке Симоньян.

Путин публично унизил Симоньян / Коллаж Главред, фото скриншот, Стархит

Кратко:

Как Путин обратился к Симоньян

Что сделала пропагандистка

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая ненавидит Украину и буквально недавно похоронила своего мужа-путиниста Тиграна Кеосаяна, появилась на веселом публичном мероприятии, где ее унизил главарь России, террорист Путин.

Как пишут российские пропагандисты, на днях прошел торжественный вечер, посвященный 20-летию канала RT. Симоньян, несмотря на траур, присутствовала на празднике.

видео дня

Поздравить пропагандистскую машину прибыл и Путин, который произнес торжественную речь, в которой, к слову, опустил пропагандистку.

"Дорогая Маргарита, все мы знаем, в этом коллективе точно знают все, как вам сейчас непросто и какой период жизни, вы и ваша семья сейчас проходите. Но на работе вы всегда проявляете мужество и стойкость. Уверен, что ты справишься и сейчас", — перешел на фамильярное "ты" Путин, продемонстрировав свое неуважение.

Путин опустил Симоньян / Скриншот видео

На что лизоблюдка Симоньян сложила руки, как будто собирается молиться и поблагодарила российского диктатора. "Спасибо. Я обещаю", - добавила она.

Маргарита Симоньян — болезнь

Маргарита Симоньян заявила об ухудшении состояния здоровья в сентябре 2025 года. Пропагандистка заявила, что перенесла серьезную операцию, после которой не надеялась остаться живой. Напомним, что супруг путинистки Тигран Кеосаян, который также является кремлевским пропагандистом, остается в коме после второго инфаркта.

Ранее Главред сообщал, что пропагандистка Маргарита Симоньян перенесла тяжелую операцию, которая ставила под угрозу ее жизнь. По словам путинистки, ей, возможно, осталось недолго, и впереди ее ждет непростое лечение.

Кроме того, Симоньян расплакалась в эфире, рассказывая о критическом состоянии своего мужа, кремлевского пропагандиста Тиграна Кеосаяна. На фоне личных проблем она заявила, что готова отправиться воевать против Украины.

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

