Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Путин публично унизил Симоньян: как она отреагировала

Алена Кюпели
18 октября 2025, 16:29
174
Путин прибыл на торжественное мероприятие, где странно обратился к пропагандистке Симоньян.
Путин публично унизил Симоньян
Путин публично унизил Симоньян / Коллаж Главред, фото скриншот, Стархит

Кратко:

  • Как Путин обратился к Симоньян
  • Что сделала пропагандистка

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая ненавидит Украину и буквально недавно похоронила своего мужа-путиниста Тиграна Кеосаяна, появилась на веселом публичном мероприятии, где ее унизил главарь России, террорист Путин.

Как пишут российские пропагандисты, на днях прошел торжественный вечер, посвященный 20-летию канала RT. Симоньян, несмотря на траур, присутствовала на празднике.

видео дня

Поздравить пропагандистскую машину прибыл и Путин, который произнес торжественную речь, в которой, к слову, опустил пропагандистку.

"Дорогая Маргарита, все мы знаем, в этом коллективе точно знают все, как вам сейчас непросто и какой период жизни, вы и ваша семья сейчас проходите. Но на работе вы всегда проявляете мужество и стойкость. Уверен, что ты справишься и сейчас", — перешел на фамильярное "ты" Путин, продемонстрировав свое неуважение.

Путин опустил Симоньян
Путин опустил Симоньян / Скриншот видео

На что лизоблюдка Симоньян сложила руки, как будто собирается молиться и поблагодарила российского диктатора. "Спасибо. Я обещаю", - добавила она.

Маргарита Симоньян — болезнь

Маргарита Симоньян заявила об ухудшении состояния здоровья в сентябре 2025 года. Пропагандистка заявила, что перенесла серьезную операцию, после которой не надеялась остаться живой. Напомним, что супруг путинистки Тигран Кеосаян, который также является кремлевским пропагандистом, остается в коме после второго инфаркта.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что пропагандистка Маргарита Симоньян перенесла тяжелую операцию, которая ставила под угрозу ее жизнь. По словам путинистки, ей, возможно, осталось недолго, и впереди ее ждет непростое лечение.

Кроме того, Симоньян расплакалась в эфире, рассказывая о критическом состоянии своего мужа, кремлевского пропагандиста Тиграна Кеосаяна. На фоне личных проблем она заявила, что готова отправиться воевать против Украины.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.

С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Маргарита Симоньян новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Кнут" для Путина: друг Трампа назвал способ посадить главу Кремля за переговоры

"Кнут" для Путина: друг Трампа назвал способ посадить главу Кремля за переговоры

17:07Мир
"Трусит" уже больше недели: влупила затяжная магнитная буря

"Трусит" уже больше недели: влупила затяжная магнитная буря

16:37Синоптик
Гарантии для Украины: Буданов сделал важное заявление и назвал главное условие

Гарантии для Украины: Буданов сделал важное заявление и назвал главное условие

16:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел России

Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел России

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

Послание Вселенной: пять знаков зодиака ждет настоящий всплеск счастья

Послание Вселенной: пять знаков зодиака ждет настоящий всплеск счастья

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

Последние новости

17:11

"Любоваться твоей красотой": у Игоря Крутого появилась молодая женщина

17:07

"Кнут" для Путина: друг Трампа назвал способ посадить главу Кремля за переговоры

16:48

Больше в два раза: Лорак засветила свежее фото дочери

16:40

Пошел по стопам Ротару: внук-беглец звезды рассекретил, где живет сейчас

16:37

"Трусит" уже больше недели: влупила затяжная магнитная буря

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - МережкоХочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко
16:29

Имеют "фору" от Вселенной: ТОП-3 даты рождения, несущие благословение предков

16:29

Путин публично унизил Симоньян: как она отреагировала

16:22

Гарантии для Украины: Буданов сделал важное заявление и назвал главное условие

16:01

Гороскоп Таро на завтра 19 октября: Близнецам - ждать, Весам - удача

Реклама
15:58

Как сейчас выглядит Мэтт Леблан: Джои из "Друзей" изменился до неузнаваемости

15:57

Путин пошел ва-банк: в Раде назвали единственное условие остановки войны

15:52

Уже на 37% дороже: у украинцев округляются глаза из-за роста цен на ключевой овощ

14:40

Как понять, что коту холодно: ветеринары дали важное объяснение хозяевам

14:39

Могут ли оккупанты выйти на Днепр: раскрыта ключевая цель РФ на фронтеВидео

14:38

Путин напуган: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом о Tomahawk

14:35

Одна таблетка - и растения попрут в рост: как приготовить удобрение для цветов

14:06

Больной король Чарльз жестко решил судьбу родного брата - детали

13:46

Старая газета против холода, грязи и запахов: 13 лайфхаков, которые реально работают

13:43

Часто не увидишь: для чего нужен странный дорожный знак треугольник с точками

13:30

У Трампа сделали резкое заявление и назвали условие завершения войны

Реклама
13:28

В Украине стремительно дешевеет ценный овощ: сколько можно сэкономить, пока не поздно

13:10

Папина дочь: Стоцкая показала новое фото дочки-копии Киркорова

13:04

"Во время войны?": "Мисс Украина" попала в скандал на "Холостяке"Видео

12:53

Застали еще динозавров: в Украине растут уникальные и редкие деревьяВидео

12:34

Что сказал Трамп Зеленскому по Tomahawk и другим вооружениям: СМИ узнали детали

12:06

Пьяный водитель может быть не виновным: украинский суд принял неожиданное решение

11:52

Осенняя посадка черной смородины без ошибок: что нужно положить в ямуВидео

11:38

Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел РоссииВидео

11:37

Розовая шляпа, девушка на лимузине и лимоны: мемы про "Холостяк" взорвали сеть

11:04

Как сделать устаревшие деревянные шкафы более современными: Топ-8 способов

10:52

Цены растут несколько недель подряд: в Украине безумно подорожал один продукт

10:47

Китайский гороскоп на завтра 19 октября: Тиграм - вина, Собакам - обиды

10:34

Землю снова накроет масштабная вспышка: какими будут магнитные бури на выходные

10:21

"Мама не разговаривала со мной": Цимбалюк раскрыл причину двух разводов

10:05

Почему Украина не получит Tomahawk: в CNN раскрыли причину отказа Трампа

09:45

Одна ложка удобрения решает всё: как посадить малину осенью для богатого урожая

09:01

Россияне ударили по учебному заведению в Запорожье - там возник пожар, деталиФотоВидео

08:59

Путин готовится волнами атаковать Украину: в ГУР предупредили украинцев

08:10

Прогноз о войне на 2026 год – к чему готовиться Украине и Россиимнение

08:05

Реальные переговоры с РФ: Зеленский сказал, какой вопрос будет самым сложным

Реклама
06:10

Переговоры о мире: на что действительно нужно обращать вниманиемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках со старушкой за 51 секунду

05:32

Гороскоп на завтра 19 октября: Близнецам - увлекательный вечер, Рыбам - убытки

05:00

Послание Вселенной: пять знаков зодиака ждет настоящий всплеск счастья

04:12

Выла от беспомощности: запроданка Тодоренко оказалась одна с тремя детьми

03:30

Герань и другие цветы оживут за один день: как приготовить чудо-удобрение дома

02:46

Почему кот выбирает спать вместе с вами: ветеринары назвали трогательную причину

01:45

Переживают за других больше, чем за себя: самые сострадательные знаки зодиака

00:37

Здоровье придет на весь год: что нужно сделать 18 октября, приметы

17 октября, пятница
23:46

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять