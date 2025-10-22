Укр
Ураганное течение онкологии: Симоньян собралась умирать

Алена Кюпели
22 октября 2025, 16:09
Симоньян продолжает пиариться на смерти своего мужа и своей болезни.
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян собралась на тот свет/ коллаж: Главред, фото: t.me/margaritasimonyan

Кратко:

  • К чему готовится Симоньян
  • Что она говорит о своей болезни

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян, недавно похоронившая своего мужа-путиниста Тиграна Кеосаяна после длительной комы, продолжает информировать россиян о течении своего онкологического заболевания.

Как пишут российские пропагандисты, Симоньян заподозрили в том, что она получает дорогуше лечение, стоимостью 4 миллиона гривен. Пропагандистка же опровергла все.

"Химию я прохожу в муниципальной больнице по ОМС, и она не может стоить 8 миллионов, потому что она — читай выше — по ОМС, то есть бесплатно", — добавила она.

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян рассказывает о болезни / Скрин из видео: youtube.com

По словам Симоньян, о своем диагнозе она якобы узнала в июле. "Я и не подозревала, а узнала 1-го сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию (как мне думалось), услышала, что невралгия оказалась раком", - говорит она.

Симоньян считает, что заболела раком из-за того, что "накликала" его.

"Когда он (Тигран Кеосаян - авт.) впал в кому, — это правда. И вот тогда с жизнью действительно прощалась. Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чекап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном — и я буквально молниеносно вырастила себе рак", — призналась лживая пропагандистка.

Симоньян добавила, что собирается умирать, когда "велит Господь". "Хотя бы потому что я в нее не верю. Смерть — это окончание земных испытаний перед возвращением к Господу. Когда Он велит вернуться, тогда и пойду. Я вообще не думаю об этом", — добавила она.

Маргарита Симоньян — болезнь

Напомним, рак у пропагандистки обнаружили несколько месяцев назад, а в начале сентября она перенесла операцию по удалению молочных желез. В это время Кеосаян лежал в коме, в которую он впал в декабре 2024 года после перенесенной клинической смерти. Врачи девять месяцев боролись за жизнь путиниста, но он скончался 26 сентября.

Ранее Главред сообщал, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая ненавидит Украину и буквально недавно похоронила своего мужа-путиниста Тиграна Кеосаяна, появилась на веселом публичном мероприятии, где ее унизил главарь России Путин.

Также пропагандистка Маргарита Симоньян перенесла тяжелую операцию, которая ставила под угрозу ее жизнь. По словам путинистки, ей, возможно, осталось недолго, и впереди ее ждет непростое лечение.

О персоне: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.

С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

