Раскрылся громкий провал Путина - что не так с российской ракетой 'Буревестник'

Последние угрозы Кремля и "ядерные пугалки" являются лишь частью информационной кампании России, направленной на запугивание Европы, указал Коваленко.

О чем сказал Коваленко:

Россия пытается запугать общества стран Европы ракетами Орешник и Буревестник

Ракета Буревестник летает лишь "на словах"

Реальной угрозы для НАТО нет

Российское военно-политическое руководство пытается запугать страны Европы ракетами Орешник и Буревестник, последняя из которых, летает "только на словах". Об этом в своем Telegram сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

Коваленко пояснил, что нет ничего удивительного в действиях России, ведь после вялой реакции Европы на дроновые провокации возле их аэропортов и городов глава Службы внешней разведки РФ Нарышкин посоветовал Путину усилить информационное давление и запугивание, чтобы европейцы опасались помогать Украине.

"Но факт в том, что такие пугали - не более, чем информационные операции. Второй пуск Орешника был неудачным, а Буревестник летает на словах. Путин просто пользуется идеями Нарышкина, который украл их у Хрущева времен Карибского кризиса", - указывает он.

В то же время он подчеркнул, что реальной угрозы нападения на страны НАТО нет, а заявления Лаврова о "гарантиях безопасности" являются элементом кремлевской информационной кампании.

"Пока лучше всего на Западе этой игре противостоит Трамп с его ядерной субмариной", - резюмировал он.

Можно ли сбить ракету Буревестник - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия объявила о якобы успешном испытании новой ядерной крылатой ракеты Буревестник, которую, по словам начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, запустили на расстояние около 14 тысяч километров, и она находилась в воздухе примерно 15 часов.

Бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в комментарии УНИАН отметил, что по своему профилю полета "Буревестник" очень напоминает обычные крылатые ракеты типа Х-101 и "Калибр", которые Россия уже регулярно использует в войне против Украины.

По его словам, Вооруженные силы Украины сбивают около 80% таких крылатых ракет, в частности Х-101 и "Калибр". То есть Буревестник, который имеет подобные характеристики, также может быть эффективно уничтожен украинской системой ПВО. Эксперт отметил, что даже истребители уже неоднократно демонстрировали способность успешно ликвидировать подобные воздушные цели.

"Наши пилоты F-16 и Mirage это уже неоднократно показали. Есть пилоты, которые за один вылет сбивают до 4 таких ракет из имеющегося у нас оружия", - резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия осуществила испытание ядерной крылатой ракеты "Буревестник" с территории архипелага Новая Земля в Баренцевом море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководителя норвежской разведки Нильса Андреаса Стенсенеса.

Накануне российский диктатор Владимир Путин публично похвастался успешными испытаниями "уникальной" ракеты. На это оперативно отреагировал президент США Дональд Трамп, который призвал Путина сосредоточиться не на испытаниях вооружений, а на прекращении войны в Украине.

В Кремле же заявили, что эти испытания не должны вызвать обострение в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа, отметив, что Россия не видит оснований для напряжения из-за запуска "Буревестника".

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

