Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Можем подтвердить": разведка Норвегии раскрыла место запуска "Буревестника"

Виталий Кирсанов
27 октября 2025, 19:30
274
Сайт Defense Express пояснил, что означает подтверждение Норвегией успешного запуска РФ ядерного "Буревестника".
Разведка Норвегии раскрыла место запуска "Буревестника"
Разведка Норвегии раскрыла место запуска "Буревестника" / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • 26 октября Путин заявил об успешном запуске "Буревестника"
  • Россия провела пуск крылатой ракеты на Новой Земле

Россия провела испытания ядерной крылатой ракеты "Буревестник" с архипелага Новая Земля в Баренцевом море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу норвежской разведки Нильса Андреаса Стенсенеса.

Напомним, 26 октября российский диктатор Владимир Путин заявил об успешном запуске ракеты, называемой "летучий Чернобыль". Главнокомандующий Вооруженными силами РФ Валерий Герасимов указал, что ракета преодолела 14 тыс. км, но не сообщил, где именно прошли испытания.

видео дня

"Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный пуск крылатой ракеты большой дальности Skyfall (название "Буревестника" по классификации НАТО - ред.) на Новой Земле", - отметил Стенсенес.

Более детальных подробностей вице-адмирал не раскрыл.

В свою очередь сайт Defense Express пояснил, что означает подтверждение Норвегией успешного запуска РФ ядерного "Буревестника".

Ракета, как уверяют в Кремле, 21 октября в общей сложности пролетела 14 тысяч километров за 15 часов. Но до этого заявления был определенный скепсис, отмечают в Defense Express.

Дело в том, что прямоточный воздушно-реактивный ядерный двигатель обычно предполагает прохождение воздуха через активную зону реактора. Как раз за счет этого и образуется реактивная тяга, потому что воздух нагревается более чем на 1000 градусов. А вместе с тем образуется "радиоактивный выхлоп".

Такие двигатели не являются новыми, и в США они испытывались в рамках проекта Pluto для ракеты SLAM, которая должна была быть покрыта золотом.

В то же время в Норвегии, которая очень точно отслеживает какие-либо действия РФ в регионе в атомной и ядерной сфере и фиксирует даже незначительные превышения, о повышении радиоактивного фона не сообщается.

По мнению экпертов Defense Express, это может быть связано с тем, что пока радиоактивные частицы в воздухе не долетели до самой Норвегии. Или то, что в РФ была использована другая конструкция воздушно-реактивного ядерного двигателя с закрытым контуром. В нем воздух нагревается за счет теплообменников реактора с жидкометаллическим носителем.

Что известно о ядерной ракете "Буревестник"

9М730 "Буревестник" – это крылатая ракета наземного базирования. Она не только способна нести ядерную боеголовку, но и обладает ядерным двигателем, говорится в материале Reuters.

Впервые Путин сообщил об этом проекте в марте 2018 года.

По данным Международного института стратегических исследований, "Буревестник" будет иметь номинальную дальность до 20 000 км, что позволит ему базироваться в любой точке России и поражать цели в США.

При этом утверждается, что предполагаемая высота полета ракеты составляет всего 50-100 метров.

Некоторые западные эксперты утверждают, что дозвуковая скорость "Буревестника" сделает его заметным, и что дольше он будет находиться в полете, тем уязвимее он станет.

В России заявили, что во время испытания 21 октября ракета преодолела 14 000 км и находилась в воздухе около 15 часов.

Ядерные угрозы России - новости по теме

Как писал Главред, Министерство обороны России заказало 56 крылатых ракет 3М-14С из семейства "Калибр". Они должны быть оснащены ядерной боеголовкой.

Напомним, ранее бывший президент РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление Дональда Трампа, что у России якобы осталось не 50, а всего 10-12 дней на мирное урегулирование с Украиной. Он пригрозил США войной.

После этих слов Трамп посоветовал Медведеву "следить за словами". Однако Медведев не стал сдержаннее и пригрозил американскому лидеру российским ядерным оружием.

Другие новости:

Новая Земля

Архипелаг Новая Земля - это удаленный и стратегически важный регион России, расположенный в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями. Он включает два крупных острова - Северный и Южный, разделенных проливом Маточкин Шар, а также множество малых островов.

Общая площадь архипелага составляет более 83 000 квадратных км, а его длина с юго-запада на северо-восток достигает 925 км.

Архипелаг административно входит в состав Архангельской области России и является закрытым административно-территориальным образованием. Его административный центр - поселок Белушья Губа.

В советский период архипелаг использовался для проведения ядерных испытаний, что оставило след в экологической ситуации региона. Россияне утверждают, что там проводятся работы по очистке территории от радиоактивных загрязнений, в том числе затопленных твердых радиоактивных отходов.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине Норвегия Дональд Трамп Владимир Путин ракета Буревестник
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    "Там больше всего ударных сил": Зеленский раскрыл ситуацию в районе Покровска

    "Там больше всего ударных сил": Зеленский раскрыл ситуацию в районе Покровска

    21:54Фронт
    "Супероружие" или простая ракета: эксперт раскрыл, реально ли сбить "Буревестник"

    "Супероружие" или простая ракета: эксперт раскрыл, реально ли сбить "Буревестник"

    20:58Война
    Как 28 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

    Как 28 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

    20:57Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

    С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

    Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

    Китайский гороскоп на завтра 28 октября: Быкам - проблемы, Драконам - зависть

    Китайский гороскоп на завтра 28 октября: Быкам - проблемы, Драконам - зависть

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 октября (обновляется)

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 октября (обновляется)

    5-балльная магнитная буря атакует Украину: названа дата начала жесткого шторма

    5-балльная магнитная буря атакует Украину: названа дата начала жесткого шторма

    Последние новости

    22:11

    В России придумали свою систему определения времени - в чем отличие от мировой

    22:01

    Что будет, если человек случайно стал в гроб - ответ священникаВидео

    21:54

    "Там больше всего ударных сил": Зеленский раскрыл ситуацию в районе Покровска

    21:27

    Для Киева особая угроза - раскрыта новая стратегия России в войне, чего ждатьВидео

    21:19

    В Украине резко подешевел популярный осенний фрукт - цены упали почти на 50%

    Россия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – ГорбачРоссия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – Горбач
    20:58

    "Супероружие" или простая ракета: эксперт раскрыл, реально ли сбить "Буревестник"

    20:57

    Как 28 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

    20:47

    Молчала почти четыре года: певица-предательница Елка высказалась о войне в УкраинеВидео

    20:21

    У РФ есть четыре слабых места, которые приведут к поражению Путина - La Stampa

    Реклама
    19:54

    Скандал в ВСУ: полковника Манько обвиняют в сливе секретных карт - что говорят военныеВидео

    19:47

    "Голландская хитрость": садовод показал эффективный способ посадки тюльпановВидео

    19:41

    Лучшие даты для свадьбы в 2026 году - астрологи назвали благоприятные дни

    19:30

    "Можем подтвердить": разведка Норвегии раскрыла место запуска "Буревестника"

    19:10

    Действительно ли Путин готов принять мирную концепцию Белого дома?мнение

    18:48

    Что означают проблесковые маячки полиции - три важных сигнала для водителейВидео

    18:43

    Ярмоленко впервые прокомментировал ситуацию с Шовковским: что сказал футболистВидео

    18:40

    Будет даже налипание мокрого снега: синоптики удивили новым прогнозом

    18:33

    "Я русскоязычный!", - в День украинского языка СМИ вспомнили Порошенко его заигрывание с "русским миром"

    18:18

    Зеленский анонсировал плохие новости для Кремля по итогам Ставки - что готовят

    18:15

    Прорыв Белгородской дамбы: в ВСУ рассказали, как подтопление влияет на фронт

    Реклама
    18:14

    Что нельзя делать в праздник в этот день: строгие приметы 28 октября

    17:53

    Популярный украинский певец возвращается на Нацотбор на Евровидение в четвертый разВидео

    17:49

    Ученые призвали не выливать кофе в унитаз - в чем причина и какая альтернативаВидео

    17:36

    Резкий взлет всей валюты: новый курс НБУ на 28 октября

    17:36

    ТЦК с 1 ноября больше не будут принимать документы на отсрочку: что делать гражданам

    17:30

    Почему телефон нагревается во время зарядки - причины и способы охлажденияВидео

    17:20

    Накроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцев

    17:18

    "Это был рэп": Наталья Сумская "зачитала" Радиодиктант и взорвала сеть

    17:14

    "Враг пытается атаковать": РФ перебрасывает в Донецкую область морпехов – Братчук

    17:13

    Новых "прилетов" не было но свет выключили: почему на самом деле ввели графики

    17:02

    "Другого выхода нет": назван самый реалистичный сценарий окончания войныВидео

    16:35

    Принц Уильям рассказал о "единственно правильном способе", которым он ест булочки

    16:31

    Не просто декор: для чего казаки вешали оружие над порогом или иконами

    16:26

    Почему 28 октября нельзя ни с кем ругаться: какой церковный праздник

    16:15

    Настоящее чудо: салат "Не Оливье" удивит даже опытных хозяекВидео

    15:54

    Свидание с другой: Мандзюк разорвала отношения с "Холостяком" Тереном

    15:50

    Всегда будет и чистой и блестеть: чем натереть деревянную мебель

    15:44

    План мира за 10 дней - на какую уступку пошла Украина и как отреагировал Путин

    15:36

    Украину охватит порывистый ветер и снег: когда наступит долгожданное потепление

    15:19

    Вызывает ожоги и даже смерть: в Украине заметили чрезвычайно ядовитое насекомое

    Реклама
    14:57

    "Свалил наповал": победительница Радиодиктанта раскритиковала текст и СумскуюВидео

    14:43

    Четыре знака зодиака преодолеют большое разочарование в ноябре

    14:20

    Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти: эксперт объяснил, почему это реально

    14:16

    На светофоре может появиться четвертый цвет: какую функцию он будет выполнять

    14:10

    Пока мама заграницей: экс-супруг Денисенко забрал сына на семейную прогулкуВидео

    14:02

    "Как без него жить дальше": за что жена Дизеля Яценко винит себя после его смерти

    14:01

    Раз и навсегда: как отключить рекламу на смартфонах Xiaomi

    13:58

    Гороскоп на завтра 28 октября: Овнам - хорошие новости, Скорпионам - успех

    13:49

    План о прекращении огня будет готов через 7-10 дней: Зеленский рассказал детали

    13:43

    15 шахедов и куча взрывов: Чернигов под массированным обстрелом РФ

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Рецепты
    СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Синоптик
    Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
    Мода и красота
    Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Новости шоу бизнеса
    Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Культура
    Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

    ©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять