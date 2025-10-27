"Можем подтвердить": разведка Норвегии раскрыла место запуска "Буревестника"

Сайт Defense Express пояснил, что означает подтверждение Норвегией успешного запуска РФ ядерного "Буревестника".

https://glavred.info/world/mozhem-podtverdit-razvedka-norvegii-raskryla-mesto-zapuska-burevestnika-10710038.html Ссылка скопирована

Разведка Норвегии раскрыла место запуска "Буревестника" / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

26 октября Путин заявил об успешном запуске "Буревестника"

Россия провела пуск крылатой ракеты на Новой Земле

Россия провела испытания ядерной крылатой ракеты "Буревестник" с архипелага Новая Земля в Баренцевом море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу норвежской разведки Нильса Андреаса Стенсенеса.

Напомним, 26 октября российский диктатор Владимир Путин заявил об успешном запуске ракеты, называемой "летучий Чернобыль". Главнокомандующий Вооруженными силами РФ Валерий Герасимов указал, что ракета преодолела 14 тыс. км, но не сообщил, где именно прошли испытания.

видео дня

"Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный пуск крылатой ракеты большой дальности Skyfall (название "Буревестника" по классификации НАТО - ред.) на Новой Земле", - отметил Стенсенес.

Более детальных подробностей вице-адмирал не раскрыл.

В свою очередь сайт Defense Express пояснил, что означает подтверждение Норвегией успешного запуска РФ ядерного "Буревестника".

Ракета, как уверяют в Кремле, 21 октября в общей сложности пролетела 14 тысяч километров за 15 часов. Но до этого заявления был определенный скепсис, отмечают в Defense Express.

Дело в том, что прямоточный воздушно-реактивный ядерный двигатель обычно предполагает прохождение воздуха через активную зону реактора. Как раз за счет этого и образуется реактивная тяга, потому что воздух нагревается более чем на 1000 градусов. А вместе с тем образуется "радиоактивный выхлоп".

Такие двигатели не являются новыми, и в США они испытывались в рамках проекта Pluto для ракеты SLAM, которая должна была быть покрыта золотом.

В то же время в Норвегии, которая очень точно отслеживает какие-либо действия РФ в регионе в атомной и ядерной сфере и фиксирует даже незначительные превышения, о повышении радиоактивного фона не сообщается.

По мнению экпертов Defense Express, это может быть связано с тем, что пока радиоактивные частицы в воздухе не долетели до самой Норвегии. Или то, что в РФ была использована другая конструкция воздушно-реактивного ядерного двигателя с закрытым контуром. В нем воздух нагревается за счет теплообменников реактора с жидкометаллическим носителем.

Что известно о ядерной ракете "Буревестник"

9М730 "Буревестник" – это крылатая ракета наземного базирования. Она не только способна нести ядерную боеголовку, но и обладает ядерным двигателем, говорится в материале Reuters.

Впервые Путин сообщил об этом проекте в марте 2018 года.

По данным Международного института стратегических исследований, "Буревестник" будет иметь номинальную дальность до 20 000 км, что позволит ему базироваться в любой точке России и поражать цели в США.

При этом утверждается, что предполагаемая высота полета ракеты составляет всего 50-100 метров.

Некоторые западные эксперты утверждают, что дозвуковая скорость "Буревестника" сделает его заметным, и что дольше он будет находиться в полете, тем уязвимее он станет.

В России заявили, что во время испытания 21 октября ракета преодолела 14 000 км и находилась в воздухе около 15 часов.

Ядерные угрозы России - новости по теме

Как писал Главред, Министерство обороны России заказало 56 крылатых ракет 3М-14С из семейства "Калибр". Они должны быть оснащены ядерной боеголовкой.

Напомним, ранее бывший президент РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление Дональда Трампа, что у России якобы осталось не 50, а всего 10-12 дней на мирное урегулирование с Украиной. Он пригрозил США войной.

После этих слов Трамп посоветовал Медведеву "следить за словами". Однако Медведев не стал сдержаннее и пригрозил американскому лидеру российским ядерным оружием.

Другие новости:

Новая Земля Архипелаг Новая Земля - это удаленный и стратегически важный регион России, расположенный в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями. Он включает два крупных острова - Северный и Южный, разделенных проливом Маточкин Шар, а также множество малых островов. Общая площадь архипелага составляет более 83 000 квадратных км, а его длина с юго-запада на северо-восток достигает 925 км. Архипелаг административно входит в состав Архангельской области России и является закрытым административно-территориальным образованием. Его административный центр - поселок Белушья Губа. В советский период архипелаг использовался для проведения ядерных испытаний, что оставило след в экологической ситуации региона. Россияне утверждают, что там проводятся работы по очистке территории от радиоактивных загрязнений, в том числе затопленных твердых радиоактивных отходов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред