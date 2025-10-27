Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ пугает мир новой ядерной ракетой: Трамп резко раскритиковал Путина

Марина Фурман
27 октября 2025, 09:15
123
Трамп заявил, что Путину следует сосредоточиться на прекращении войны в Украине, а не на испытаниях ракет.
РФ пугает мир новой ядерной ракетой: Трамп резко раскритиковал Путина
Трамп раскритиковал Владимира Путина за его заявления о новом оружии / Коллаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru

Главное:

  • Путин похвастался испытаниями ядерной ракеты "Буревестник"
  • Трамп ответил на угрозы лидера Кремля
  • Глава Белого дома сказал, что в РФ должны сосредоточиться на прекращении войны

Российский диктатор Владимир Путин на днях похвастался испытаниями "уникальной" ядерной ракеты "Буревестник". Ответ президента США Дональда Трампа не заставил себя долго ждать. Реакцию американского лидера на "Буревестник" обнародовало издание CNN.

Трамп подчеркнул, что Путин должен сосредоточиться на прекращении войны в Украине, а не на испытании ракет.

видео дня

"Он должен закончить войну, которая должна была длиться неделю, а теперь длится уже четвертый год, вот что он должен делать вместо испытаний ракет", - отреагировал Трамп на ядерные испытания "Буревестника".

Глава Белого дома напомнил Путину, что у США также есть ядерное оружие, которое находится вблизи РФ.

"Они знают, что мы имеем атомную подводную лодку, лучшую в мире, прямо у их побережья. То есть, она не должна пролетать 8000 миль, и они не играют с нами в игры, мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно испытываем ракеты. И, кстати, я не думаю, что Путин должен так говорить", - подчеркнул Трамп.

Что известно о ядерной ракете "Буревестник"

9М730 "Буревестник" – это крылатая ракета наземного базирования. Она не только способна нести ядерную боеголовку, но и обладает ядерным двигателем, говорится в материале Reuters.

Впервые Путин сообщил об этом проекте в марте 2018 года.

По данным Международного института стратегических исследований, "Буревестник" будет иметь номинальную дальность до 20 000 км, что позволит ему базироваться в любой точке России и поражать цели в США.

При этом утверждается, что предполагаемая высота полета ракеты составляет всего 50-100 метров.

Некоторые западные эксперты утверждают, что дозвуковая скорость "Буревестника" сделает его заметным, и что дольше он будет находиться в полете, тем уязвимее он станет.

В России заявили, что во время испытания 21 октября ракета преодолела 14 000 км и находилась в воздухе около 15 часов.

Ядерные угрозы России - новости по теме

Как писал Главред, Министерство обороны России заказало 56 крылатых ракет 3М-14С из семейства "Калибр". Они должны быть оснащены ядерной боеголовкой.

Напомним, ранее бывший президент РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление Дональда Трампа, что у России якобы осталось не 50, а всего 10-12 дней на мирное урегулирование с Украиной. Он пригрозил США войной.

После этих слов Трамп посоветовал Медведеву "следить за словами". Однако Медведев не стал сдержаннее и пригрозил американскому лидеру российским ядерным оружием.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин ракета Буревестник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине начались экстренные отключения света: список областей

В Украине начались экстренные отключения света: список областей

09:22Украина
РФ пугает мир новой ядерной ракетой: Трамп резко раскритиковал Путина

РФ пугает мир новой ядерной ракетой: Трамп резко раскритиковал Путина

09:15Мир
Вертолет и истребитель США разбились в море: первые подробности инцидента

Вертолет и истребитель США разбились в море: первые подробности инцидента

09:12Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

Китайский гороскоп на сегодня 27 октября: Тиграм - обида, Кроликам - гнев

Китайский гороскоп на сегодня 27 октября: Тиграм - обида, Кроликам - гнев

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

Финансовый гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

Финансовый гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

Последние новости

10:17

На 101 году жизни: ушла из жизни звезда Голливуда

10:02

Цены растут как на дрожжах: в Украине популярный овощ стал "золотым"

09:56

Более 900 грн доплаты: кому из пенсионеров повысят выплаты уже в ноябре

09:45

Как можно зажечь лампочку без электричества: самый простой способВидео

09:31

Китай строит новую мировую валютную системумнение

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБУ России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ
09:22

В Украине начались экстренные отключения света: список областей

09:18

"Такая позорная": Наталья Сумская попала в скандал из-за сына

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 октября (обновляется)

09:15

РФ пугает мир новой ядерной ракетой: Трамп резко раскритиковал Путина

Реклама
09:12

Вертолет и истребитель США разбились в море: первые подробности инцидента

08:41

Дедлайн до середины ноября: Путин хочет захватить еще один украинский город

08:29

Возможен ли крах обороны ВСУ: в ISW заявили о реальной ситуации в Покровске

08:13

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

Мощные взрывы и яркие вспышки в небе: Россию атаковали почти 200 дронов

06:56

Путин меняет тактику в войне: к чему готовиться украинцам

06:26

Травмированы все: как соцсети заменили украинцам психологамнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 39 секунд найти две цифры

04:56

Нужно всего 15 секунд: секретный трюк, как сделать авокадо идеально мягким

04:25

Невероятно, но реально: лайфхак, как закрыть все окна авто без зажигания

03:45

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

Реклама
03:03

Штраф на миллионы гривен: за что украинцы за границей могут "влететь в копеечку"

26 октября, воскресенье
23:32

Главное условие мира: Зеленский раскрыл, какой компромисс согласовал Трамп

22:14

"Что делаете в воскресенье": Терен пофлиртовал с участницей нового сезона "Холостяка"

22:13

Москву атакуют "добрые дроны": жители столицы считают взрывыВидео

21:47

Как обогреть дом при помощи подвала: уникальный способ из США

21:26

У кого 27 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

21:01

Сюрпризы от Трампа, и не только: чего ждать дальшемнение

20:48

Готовьте сразу двойную порцию: рецепт закуски, которая исчезает со стола за минуту

20:42

Дамба в Белгороде не выдержала: "Мадяр" раскрыл подробности и последствия удараВидео

19:36

Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

19:33

"Мы люди вежливые": Россия признает независимость Украины, но есть нюанс

18:59

Сельский рецепт успеха: как простой прием осенью помогает урожаю веснойВидео

18:56

Сгорел до тла: россияне атаковали дроном пассажирский автобус с людьми

18:30

"Жизнь только начиналась": россияне убили 19-летнюю Анастасию и ее маму в Киеве

18:18

Чтобы не "лезли" к соседям - на каком расстоянии от забора законно сажать деревьяВидео

17:43

"Нужно было действовать иначе": Суханов признался, какое решение стало ошибкой

17:37

В России раздаются взрывы: под атакой военные аэродромы

17:32

Важный церковный день: что ни в коем случае нельзя делать 27 октября, приметы

17:01

Оккупанты просачиваются в Покровск: офицер ВСУ раскрыл масштабы угрозы

16:50

Погода не прекращает удивлять: в Украину идет ощутимое потепление, но есть нюанс

Реклама
16:40

"После Нового года будет мир": раввин дал дал точную дату завершения войныВидео

16:21

Визит главного переговорщика Путина в США обернулся провалом - что произошло

16:10

Бой Усик - Уордли уже назначен: промоутер назвал дату и место поединка

15:43

Бойцы ГУР провели дерзкую операцию Крыму: что удалось "подстрелить"

15:20

Бывшая Цымбалюка не сдержалась и резко высказалась о "Холостяке" и их разрыве

15:01

Россия атаковала Кривой Рог КАБом: что известно о последствиях удара

14:58

Украину накроют ливни и сильный ветер: в какие регионы ворвется штормовая погода

14:52

Как приготовить еду, если нет электричества и газа: самый лучший способВидео

14:36

Сколько еще может длиться война в Украине - Туск приоткрыл завесу переговоров

14:22

Самый вкусный осенний десерт: рецепт запеканки из тыквы за 30 минут

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять