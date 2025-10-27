РФ пугает мир новой ядерной ракетой: Трамп резко раскритиковал Путина

Трамп заявил, что Путину следует сосредоточиться на прекращении войны в Украине, а не на испытаниях ракет.

Трамп раскритиковал Владимира Путина за его заявления о новом оружии

Путин похвастался испытаниями ядерной ракеты "Буревестник"

Трамп ответил на угрозы лидера Кремля

Глава Белого дома сказал, что в РФ должны сосредоточиться на прекращении войны

Российский диктатор Владимир Путин на днях похвастался испытаниями "уникальной" ядерной ракеты "Буревестник". Ответ президента США Дональда Трампа не заставил себя долго ждать. Реакцию американского лидера на "Буревестник" обнародовало издание CNN.

Трамп подчеркнул, что Путин должен сосредоточиться на прекращении войны в Украине, а не на испытании ракет.

"Он должен закончить войну, которая должна была длиться неделю, а теперь длится уже четвертый год, вот что он должен делать вместо испытаний ракет", - отреагировал Трамп на ядерные испытания "Буревестника".

Глава Белого дома напомнил Путину, что у США также есть ядерное оружие, которое находится вблизи РФ.

"Они знают, что мы имеем атомную подводную лодку, лучшую в мире, прямо у их побережья. То есть, она не должна пролетать 8000 миль, и они не играют с нами в игры, мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно испытываем ракеты. И, кстати, я не думаю, что Путин должен так говорить", - подчеркнул Трамп.

Что известно о ядерной ракете "Буревестник"

9М730 "Буревестник" – это крылатая ракета наземного базирования. Она не только способна нести ядерную боеголовку, но и обладает ядерным двигателем, говорится в материале Reuters.

Впервые Путин сообщил об этом проекте в марте 2018 года.

По данным Международного института стратегических исследований, "Буревестник" будет иметь номинальную дальность до 20 000 км, что позволит ему базироваться в любой точке России и поражать цели в США.

При этом утверждается, что предполагаемая высота полета ракеты составляет всего 50-100 метров.

Некоторые западные эксперты утверждают, что дозвуковая скорость "Буревестника" сделает его заметным, и что дольше он будет находиться в полете, тем уязвимее он станет.

В России заявили, что во время испытания 21 октября ракета преодолела 14 000 км и находилась в воздухе около 15 часов.

Как писал Главред, Министерство обороны России заказало 56 крылатых ракет 3М-14С из семейства "Калибр". Они должны быть оснащены ядерной боеголовкой.

Напомним, ранее бывший президент РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление Дональда Трампа, что у России якобы осталось не 50, а всего 10-12 дней на мирное урегулирование с Украиной. Он пригрозил США войной.

После этих слов Трамп посоветовал Медведеву "следить за словами". Однако Медведев не стал сдержаннее и пригрозил американскому лидеру российским ядерным оружием.

