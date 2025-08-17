Сколько провалов скрывает "Буревестник": эксперт оценил испытания ракеты-неудачника

Читайте в материале:
- Почему эксперт назвал "Буревестник" опасным мифом
- Для чего Кремль создает "супероружие-страшилку"
Россия уже провела 14 испытаний ядерной ракеты "Буревестник", из которых 13 оказались неудачными, а одно завершилось гибелью ученых. Об этом заявил заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "Киев24", пишет УНИАН.
Миф или реальность
"На самом деле, это больше миф, чем реальность, потому что, начиная с Соединенных Штатов в 60-е годы пытались создать ядерный двигатель, который мог бы иметь неограниченный потенциал по расстоянию, там отказались от того, потому что это на самом деле было неэкологично и имело отдельные риски, которые не позволяли удержать те возможности, которые они предусматривали", - пояснил он.
Другие российские разработки под сомнением
По словам эксперта, подобная ситуация и с другими российскими разработками - "Посейдоном" и "Авангардом", технические характеристики которых до сих пор не подтверждены.
Попытка запугивания мира
"Поэтому это опять же очередная "страшилка" или попытка создать "супероружие", как когда-то в свое время США создали ядерную бомбу, которую использовали по Хиросиме и Нагасаки, чтобы разработать определенный инструмент влияния на весь мир. Так же и российский диктатор хочет создать какое-то оружие, которым будет пугать весь мир", - подытожил Храпчинский.
Ядерное оружие - новости по теме
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин требует увеличить производство ракет с ядерным зарядом. Кремль апеллирует к опасениям ядерной конфронтации между Россией и Западом на протяжении всего своего полномасштабного вторжения в Украину.
Как ранее писал Главред, страна-оккупант Россия в ближайшие дни может провести новое испытание крылатой ракеты Буревестник, которая оснащена ядерной боеголовкой и реакторным двигателем.
Впоследствии Трамп отправил две атомные подводные лодки ближе к берегам России.
"Я приказал разместить две ядерные подводные лодки в соответствующих регионах на всякий случай, если эти глупые и подстрекательские заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами", - сказал Дональд Трамп.
О персоне: Анатолий Храпчинский
Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.
