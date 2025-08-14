Все может произойти еще до встречи с Трампом: РФ готовится к испытанию ракеты с ядеркой

Россияне могут испытать крылатую ракету с ядерным зарядом в Баренцевом море.

Путин хочет испытать ракету "Буреві"

РФ может готовиться к испытанию своей новой крылатой ракеты с ядерным зарядом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских исследователей.

Спутники зафиксировали активность на полигоне Панково, который расположен на архипелаге Новая Зеландия в Баренцевом море. Там также увеличилось количество личного состава, оборудования, кораблита и самолетов. Все это может указывать на подготовку предварительного испытания ракеты "Буревестник".

"Мы видим всю активность на полигоне, а именно огромное количество припасов, поступающих для поддержки операций, и передвижения в месте, откуда фактически запускают ракету", - сказал Льюис. видео дня

Испытание может состояться уже на этой неделе, чтобы затмить саммит Трампа и Путина на Аляске.

Группа "Инициатива по ядерному оружию" отметила, что "Буревестник" имеет плохие результаты испытаний. Всего состоялось по меньшей мере 13 испытаний, из которых только два были частично успешными.

На снимках видно штабеля транспортных контейнеров, которые прибывали сюда с конца июля. Два самолета были оборудованы для сбора тестовых данных. Также видны два реактивных самолета с радарными куполами в форме тарелок.

Всего было по меньшей мере пять кораблей, которые связаны с предыдущими испытаниями. Еще один корабль должен прийти во вторник.

Норвегия отмечает, что Баренцево море является "главным местом для российских ракетных испытаний". Там также согласны с тем, что РФ готовится к новым испытаниям.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин требует увеличить производство ракет с ядерным зарядом. Кремль апеллирует к опасениям ядерной конфронтации между Россией и Западом на протяжении всего своего полномасштабного вторжения в Украину.

РФ подготовила флот для ядерных ударов по Европе. Российские оккупанты подготовили свой флот для ударов ракетами с ядерными боеголовками. В частности, они обучали моряков атаковать цели в странах Европы.

