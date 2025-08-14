Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Все может произойти еще до встречи с Трампом: РФ готовится к испытанию ракеты с ядеркой

Ангелина Подвысоцкая
14 августа 2025, 02:52
6
Россияне могут испытать крылатую ракету с ядерным зарядом в Баренцевом море.
Все может произойти еще до встречи с Трампом: РФ готовится к испытанию ракеты с ядеркой
Путин хочет испытать ракету "Буреві" / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Rawpixel

РФ может готовиться к испытанию своей новой крылатой ракеты с ядерным зарядом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских исследователей.

Спутники зафиксировали активность на полигоне Панково, который расположен на архипелаге Новая Зеландия в Баренцевом море. Там также увеличилось количество личного состава, оборудования, кораблита и самолетов. Все это может указывать на подготовку предварительного испытания ракеты "Буревестник".

"Мы видим всю активность на полигоне, а именно огромное количество припасов, поступающих для поддержки операций, и передвижения в месте, откуда фактически запускают ракету", - сказал Льюис.

видео дня

Испытание может состояться уже на этой неделе, чтобы затмить саммит Трампа и Путина на Аляске.

Группа "Инициатива по ядерному оружию" отметила, что "Буревестник" имеет плохие результаты испытаний. Всего состоялось по меньшей мере 13 испытаний, из которых только два были частично успешными.

На снимках видно штабеля транспортных контейнеров, которые прибывали сюда с конца июля. Два самолета были оборудованы для сбора тестовых данных. Также видны два реактивных самолета с радарными куполами в форме тарелок.

Всего было по меньшей мере пять кораблей, которые связаны с предыдущими испытаниями. Еще один корабль должен прийти во вторник.

Норвегия отмечает, что Баренцево море является "главным местом для российских ракетных испытаний". Там также согласны с тем, что РФ готовится к новым испытаниям.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин требует увеличить производство ракет с ядерным зарядом. Кремль апеллирует к опасениям ядерной конфронтации между Россией и Западом на протяжении всего своего полномасштабного вторжения в Украину.

РФ подготовила флот для ядерных ударов по Европе. Российские оккупанты подготовили свой флот для ударов ракетами с ядерными боеголовками. В частности, они обучали моряков атаковать цели в странах Европы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Аляска вторжение России Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Все может произойти еще до встречи с Трампом: РФ готовится к испытанию ракеты с ядеркой

Все может произойти еще до встречи с Трампом: РФ готовится к испытанию ракеты с ядеркой

02:52Политика
Напряжение растет на нескольких направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Напряжение растет на нескольких направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

02:10Фронт
Запад выставил жесткие условия: заявление "Коалиции решительных" может удивить Кремль

Запад выставил жесткие условия: заявление "Коалиции решительных" может удивить Кремль

01:04Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

"Что она сделала": украинский артист раскрыл истину Аллы Пугачевой

"Что она сделала": украинский артист раскрыл истину Аллы Пугачевой

"Наслаждение от момента": Каменских показала фигуру после слухов о рождении сына

"Наслаждение от момента": Каменских показала фигуру после слухов о рождении сына

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Последние новости

03:30

Какие формы домов приносят счастье, а какие — проблемы: секреты фэн-шуй

02:52

Все может произойти еще до встречи с Трампом: РФ готовится к испытанию ракеты с ядеркой

02:50

Что вы первым видите на картинке: тест на характер, что раскроет тайные стороны

02:41

"Видели Романа с другой": жена Сасанчина отреагировала на слухи о разводе с певцом

02:10

Напряжение растет на нескольких направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
02:10

Кому суждено дожить до 100 лет: ученые совершили прорыв в раскрытии секретаВидео

01:30

В присутствии 7 детей: британский боксер Фьюри с женой повторили брачные клятвы

01:04

Запад выставил жесткие условия: заявление "Коалиции решительных" может удивить Кремль

13 августа, среда
23:59

Забудьте о химчистке авто: простой лайфхак убирает пятна за копейки

Реклама
23:45

США ослабили санкции против РФ: что разрешили России

23:30

Максим Галкин выгулял гипс в Латвии: что вызывает беспокойство

23:03

Территории не на повестке дня: WSJ узнал, какие темы Трамп обсудит с Путиным

22:24

Заплатят по максимуму: украинцам назвали самые высокие тарифы на газ

22:09

Медали и гимн Украины: кто и как заставил "нейтральных" слушать его на пьедестале

22:05

Меган Маркл и принц Гарри решились на отчаянный шаг

21:47

Дочь изможденного Киркорова намеренно доводит его: странное видеоВидео

21:30

Екатерина Бужинская рассказала о своей таинственной дочери - где она живет

21:28

Встреча Трампа с Зеленским и Путиным: СМИ узнали вероятное место саммита

21:21

Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают "старую душу"

21:06

Почему РФ концентрирует силы возле Доброполья: эксперт раскрыл главную причину

Реклама
20:45

После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

20:27

Удерживать ситуацию непросто: в ВСУ раскрыли угрозу окружения Покровска

20:17

ТОП-11 вещей, которые уверенная женщина никогда не попросит в мужчины

20:07

Простое действие в августе: садовод поделилась, как сделать свеклу сладкой и сочнойВидео

19:59

Если Путин разочарует, будут серьезные последствия: Трамп - о подготовке к трехсторонней встречеВидео

19:59

В Украине изменили правила бронирования для граждан - кого затронет нововведение

19:36

Почти +40 градусов: в Украину возвращается мощная жара

19:35

"Потребуется обмен территориями": детали разговора Трампа с Зеленским и Европой

19:31

Мухи исчезнут раз и навсегда: мгновенный и простой способ отпугнуть насекомыхВидео

19:10

Красные линии и страхи Украинымнение

19:05

Американцы ни при чем: откуда на самом деле появилось название украинского Нью-ЙоркаВидео

19:02

Почему собаки грызут мебель и как их отучить - ТОП-4 способа

18:37

Зеленский поставил жирную точку: выйдет ли Украина из Донбасса в обмен на перемирие

18:30

Странная находка возле дерева привела соседа в недоумение: какой она скрывала секрет

18:21

РФ "наделала достаточно ракет": тревожный прогноз по срокам окончания войныВидео

18:21

Модные оттенки волос на осень-2025: уникальная палитра от голливудских колористов

18:08

США готовят встречу Трампа, Путина и Зеленского: СМИ узнали, когда ее планируют

17:52

Украина готова обсуждать вопрос территорий — будет ли выход из Донбасса

17:27

Союзники Киева могут пойти Путину навстречу: Sky News о худшем сценарии перемирия

17:27

Трамп объявил о позиции по территориям Украины: Макрон раскрыл деталиВидео

Реклама
17:24

5 запретов, которые нельзя нарушать 14 августа - приметы

17:18

Запах стоял на весь дом: какую "вонючую" рыбу чаще всего готовили в СССР

17:15

"Цифровой концлагерь" запущен: в России начали блокировать Telegram и WhatsApp

16:28

Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали условия Украины по завершению войны

16:11

Тото Кутуньо пел "Червону руту": трогательное видеоВидео

16:07

Украина готова обсуждать с Россией перемирие: Подоляк раскрыл детали

15:57

Вкус детства: рецепт помидоров на зиму с секретным продуктом

15:56

Совсем не связано с этикетом: почему на самом деле раньше оттопыривали мизинец

15:50

Больше и стильнее: как с помощью цвета сделать комнату шире

15:20

Прорыв россиян на востоке: в ВСУ назвали две главные причины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять