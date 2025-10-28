Левый берег Киева может уйти под воду - на что нацелился Путин

Россия может прибегнуть к теракту на дамбе, чтобы из-за затопления части столицы оказывать психологическое давление на общество, предположил Жданов.

Левый берег Киева может уйти под воду - Жданов назвал цель Путина / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, скриншот из видео

О чем сказал Жданов:

Россия может прибегнуть к подрыву дамбы в Вышгороде

Ситуация на фронте стала второстепенной для Путина

Кремль хочет заставить Украину капитулировать

Россия может попытаться взорвать дамбу Киевского моря в Вышгороде, чтобы затопить часть Киева. Военного смысла в этом нет, однако Кремль сейчас мыслит не тактикой фронта, а попытками психологического давления на общество. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По словам Жданова, сейчас фронт для Путина отошел на второй план. Он осознает, что на фронте зашел в тупик и достиг плато своих возможностей - даже наблюдается определенный откат. Хотя иногда российские подразделения и продвигаются, эти достижения не такие значительные, как им бы хотелось.

Эксперт также отметил, что сейчас у Путина превалирует социально-политическая цель - принудить Украину к капитуляции. По его мнению, этого можно достичь только сломав общественное мнение в Украине, а такое давление осуществляется через геноцидные удары по гражданскому населению.

"Поэтому, затопив левый берег Киева, Путин снова спросит украинцев: "Ну что на этот раз - плохой мир или хорошая война?". Ведь нарративы Москвы не меняются. Тот же Дмитриев, который поехал в США, сказал то же, что и в Стамбуле, только в более мягкой форме", - резюмирует он.

Какую тактику ударов по Украине применяет Россия - мнение эксперта

Как писал Главред, российские оккупанты пытаются постепенно истощить энергетическую систему Украины. Об этом сообщил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, цель Кремля - не мгновенное уничтожение инфраструктуры, а ее медленное разрушение путем ударов по крупным электростанциям, газохранилищам, месторождениям и объектам, отвечающим за очистку и подачу газа в сеть.

Такие атаки имеют длительное негативное влияние на экономику, промышленное производство и повседневную жизнь населения.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов предполагает, что Россия может попытаться взорвать дамбу в Вышгороде. По его словам, с учетом снижения эффективности украинской ПВО, такая угроза является достаточно реальной. Поэтому возникает важный вопрос - сможет ли Украина отразить возможную атаку на дамбу Киевского водохранилища.

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов спрогнозировал, что в ближайшее время оккупанты будут пытаться увеличить дальность полета беспилотников во время ударов по территории Украины.

По его словам, в зоне риска могут оказаться Киев и другие города, расположенные еще западнее. Россия уже использует дроны-камикадзе "Шахед" с онлайн-управлением.

Другие новости:

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

