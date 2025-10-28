Будет беда: Жданов – о последствиях удара по Белгородской дамбе для российских войск и мести Путина

Путин на фронте зашел в тупик, потому усилит массовый террор и может затопить Киев, чтобы заставить Украину сдаться, отметил полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

РФ может отомстить за Белгородскую дамбу ударом по плотине Киевской ГЭС и затоплением Киева – Жданов / Коллаж: Главред

Вооруженные силы Украины нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища, причем весьма эффективный. В результате повреждений дамба начала пропускать воду, и подразделения российских войск, которые успели переправиться через Северский Донец возле Волчанска Харьковской области, оказались отрезанными от основных сил. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опасается повторного удара по плотине, который окончательно ее разрушит, а потому предложил жителям нескольких населенных пунктов, в частности Шебекино, эвакуироваться.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал Главреду, как ВСУ удалось нащупать "ахиллесову пяту" дамбы Белгородского водохранилища и нанести разрушительный удар, как затопление части Белгородской области изменит положение дел на фронте на Харьковщине и какие проблемы создаст российским войскам, а также как Путин будет мстить за разрушенную плотину и какую беду может принести Киеву.

Как удар по дамбе беспилотником мог привести к столь существенному повреждению, что началось подтопление нескольких сел? Как мы помним, для подрыва дамбы Каховского водохранилища понадобилось закладывать взрывчатку, а по дамбам ДнепроГЭС и Киевского водохранилища Россия не раз била куда более мощными ракетами РФ. Что же за беспилотники такой мощности появились у ВСУ, если Гладков опасается повторного удара ими и полного разрушения Белгородской дамбы?

Буквально несколько дней назад по дамбе Белгородского водохранилища был нанесен удар HIMARS, но особых повреждений не было. Однако у каждого строения есть своя "ахиллесова пята". Чтобы взорвать монолитно-бетонную дамбу, действительно понадобятся тонны взрывчатки, но, чтобы взорвать ворота шлюза, представляющие собой просто металлическую створку, достаточно беспилотника с 5-20 кг взрывчатки.

На видео четко можно рассмотреть, что удар беспилотником был нанесен под дамбу, в сам шлюз, то есть створку. Створка сломалась – вода, естественно, потекла. Повторный удар по этой дамбе будет нанесен 100%, когда уровень воды упадет до поломанной створки. Тогда нужно будет "продлить удовольствие" россиянам и снова сбросить воду. Именно тогда будет нанесен повторный удар, и эту створку вынесут полностью. Так что нет необходимости полностью подрывать дамбу.

ВСУ нанесли удар по "ахиллесовой пяте" дамбы Белгородского водохранилища, будет повторный удар, отметил Жданов / Фото: t.me/belpepel

В результате уже нанесенных повреждений дамбе мы подтопили позиции пяти российских бригад. Конечно, если бы подрыв был таким, как тот, которым уничтожили дамбу Каховской ГЭС, мы бы полностью смыли позиции российских войск на том участке. Но такой удар нам нанести нечем: нет баллистики и наших КАБов. А все остальное, в том числе снаряд HIMARS (90 кг), не дадут нужного результата. Вспомните Антоновский мост, и сколько мы его долбали: мы всадили в этот мост больше сотни снарядов, но он даже не упал. В итоге его подорвали россияне, когда отступали.

Для чего был нанесен удар по этой дамбе? В чем тут замысел? Что подтопления в результате повреждения дамбы меняют на Харьковском фронте? Помешает ли это продвижению российских войск к Волчанску?

Это кардинально меняет картину на этом участке фронта. Фактически на сегодняшний день группировку российских войск, которая действует на Волчанском плацдарме, мы полностью лишили логистики. Теперь доставлять необходимое можно только вброд, по пояс в воде – больше никак. Ведь российские войска оказались в зоне подтопления. Понтонную переправу там не наведешь. Техника по этой воде не пройдет, увязнет, потому что почва очень быстро напитывается влагой.

Следует отметить, что не так давно сменился командующий группировкой российских войск "Север". Видимо, у него сильный запал в одном месте, и он очень стремится выслужиться перед Путиным и доказать, что чего-то может достичь.

После разрушения дамбы Белгородского водохранилища российские войска на Волчанском плацдарме полностью лишены логистики, отметил Жданов / Карта DeepState от 27 октября 2025 года

Две недели назад началась довольно серьезная наступательная операция российских оккупационных войск. И уровень наступательных и штурмовых действий врага вырос как минимум в 4-5 раз: с трех-четырех боестолкновений в сутки до 20-29. То есть там противник резко нарастил боевую активность. Как ее можно срезать? Либо разгромить врага (для этого у нас недостаточно сил и средств), либо подрезать логистику противника.

Несмотря на то, что за сутки 26 октября было 18 боестолкновений, через пару дней первый эшелон выдохнется и понесет потери (а потери россияне там несут большие), после чего пойдет резкий спад боевой активности, потому что теперь у России нет возможности ни эвакуировать раненных, ни подвезти боекомплект и свежие силы, ни подогнать технику. Во всяком случае, пока не сойдет вода. А сейчас не май, вода холодная, и сходить она будет долго, особенно если пойдут дожди.

По словам Гладкова, "затопило всего десять огородов". Насколько он приукрашивает ситуацию, и каковы реально последствия повреждения дамбы Белгородского водохранилища?

Безусловно, Гладков преуменьшает масштаб проблемы. Гладков – губернатор, и он не может сказать, что "все пропало", так как его за это могут просто посадить. Кстати, против Гладкова в РФ открыты уголовные дела за хищение средств, которые выделялись на строительство оборонительных сооружений. После наших рейдов в Белгородскую область на него завели дела. Поэтому Гладков теперь говорит только хорошее.

Чтобы понять реальную картину последствий, откройте каналы "зет-военкоров": там вой на болотах! Вот в их сообщениях отражена картина, более-менее соответствующая действительности. Кстати, они же опубликовали и карту, где видно, что зона подтопления тянется аж до Гайворона и Шебекино. Так что там затопило точно не "десять огородов", а в каждом селе по десять и больше огородов. Но прежде чем вода дошла до огородов, она и дорожки затопила.

Так что повреждение дамбы создало очень хорошее для нас подспорье. Странно, почему мы не додумались до этого раньше, почему у нас только в критической ситуации включается креативное мышление. То же самое было с Харьковом, когда Россия начала обстреливать город С-300: только спустя долгое время додумались ударить по белгородскому аэродрому, где стоит С-300, чтобы хотя бы уменьшить количество обстрелов.

А так, на данный момент мы нашли выход из положения.

Войска РФ будут вынуждены резко снизить боевую активность из-за повреждения Белгородской дамбы, убежден Жданов / Фото: Минобороны РФ

Это временный выход и временная передышка, или российские войска теперь будут вынуждены отползать от Волчанска, из этой части Харьковской области? Коль теперь нет нормальной логистики и снабжения.

Нет, уползать российские войска оттуда не будут, но они уже очень скоро будут вынуждены резко снизить боевую активность. Это временное явление, потому что вода уйдет рано или поздно. Посмотрите на левый берег Херсонской области: там вода сошла, все подсохло, и Днепр течет, как и тек, пойма просыхает. И теперь в Запорожской области в период весенне-летней кампании российские войска могут попытаться по дну бывшего Каховского водохранилища форсировать Днепр и перебраться на правый берег. Ведь без плацдарма на правом берегу они не остановятся, им нет смысла останавливаться. То же самое и в Белгородской области.

Повторюсь, погодные условия сейчас не способствуют высыханию почвы, а дожди будут способствовать пополнению воды. Вот в этом смысле мы частично сдержим российские войска и снизим их боевую активность, но, к сожалению, ненадолго.

Войска РФ в 2026 году попытаются перебраться на правый берег Запорожской области по дну бывшего Каховского водохранилища, предостерег Жданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Не создаст ли повреждение Белгородской дамбы впоследствии какие-либо проблемы для наших войск? Российские пропагандисты пишут, что выход Северского Донца из русла может зажать на каких-то участках и украинские подразделения, что поможет россиянам создать котел для ВСУ. Где есть такая опасность, если она и вправду есть?

Нет, я не вижу там опасности создания котла для наших войск после подтопления каких-то территорий. Это просто информационный вброс россиян, чтобы убедить своих же в том, что не все так плохо, не все пропало. Мол, "мы тут сейчас напряжемся, плеснем ведерко водички, и у украинцев тоже будут проблемы".

Каким может быть ответ России? Российские военкоры грозят, что за это точно будет месть, что, мол, подождите, и "воды Днепра смоют Киев". Может ли Россия, например, в отместку разрушить дамбу Киевского моря?

Да, Россия вполне может попытаться разрушить дамбу в Вышгороде. Особенно с учетом того, как снижается эффективность нашего ПВО, эта вероятность довольно высока. Потому большой вопрос – сможем ли мы отбиться при атаке на дамбу Киевского водохранилища.

В прошлый раз, когда Россия била по нашей ГЭС в Вышгороде, мы отбились. Однако тогда целью врага был в основном машинный зал, а по шлюзу удары не наносились. Поэтому, к сожалению, такая угроза есть.

Все будет зависеть от того, чем россияне будут бить. Если баллистикой, то может случиться беда.

Тем более, сейчас россияне увидели, как именно мы повредили их дамбу, как ударили по шлюзу. Они могут это повторить и тоже нанести удар по слабому месту Киевской дамбы. Точно так же мы в свое время начали применять легкомоторную авиацию для борьбы с "шахедами" – и Россия уже покупает целые эскадрильи Як-52 и устанавливает пулеметы, чтобы бороться с нашими дронами.

Поэтому вполне возможен ответный удар по дамбе Киевского водохранилища.

Россия может нанести ответный удар по дамбе Киевского водохранилища и затопить левый берег Киева, считает Жданов / Фото: Википедия

А какой в этом смысл, что даст России подтопление Киева? Ведь на положении дел на фронте это никак не отразится.

На сегодняшний день фронт для Путина второстепенен. Путин понимает, что на фронте он зашел в тупик и вышел на плато своих возможностей, даже уже начался некоторый спад. Да, где-то российские войска немного продвигаются, но не так существенно, как бы им хотелось.

Во главе угла у Путина сейчас социально-политическая цель – заставить нас сдаться. А это можно сделать, только сломав общественное мнение в Украине. Общественное мнение ломается нанесением геноцидных ударов по гражданскому населению. Поэтому, затопив левый берег Киева, Путин снова спросит у украинцев: "Ну что на этот раз – плохой мир или хорошая война?". Ведь нарративы Москвы не меняются. Тот же Дмитриев, который отправился в США, сказал все то же, что и в Стамбуле, только в более мягкой форме.

Путин решил дальше идти путем массового террора, потому что на фронте зашел в тупик, отметил Жданов / Скриншот с видео

В эту же канву ложатся и удары России по украинской энергетике.

Конечно! Это тактика массового террора. Путин избрал такой путь, потому что другого сейчас у него нет. Даже "ядерная дубина", которую Путин снова достал из-под полы, уже никого не впечатляет. Потому он пытается сделать крупные города Украины, в том числе Киев, непригодными для жизни.

Международная правовая система развалена полностью. ООН – мертвая организация, а международное право просто не работает, особенно в отношении диктаторов и террористов. И это касается не только Путина.

Так что, к сожалению, возможно лишь силовое решение вопроса, чтобы либо защитить нашу страну, либо добиться паритета в нанесении ударов.

